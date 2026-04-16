귀에서 피 나는 이수지 영상, 댓글 속 현실은 더 처참하다

유튜브 채널 '핫이슈지'

"하준이 엉덩이 미안해. 하준이 똥꼬 미안해."

유튜브 영상 '유치원 교사 이민지 씨의 끝나지 않는 24시간' 캡처지난 7일, 유튜브 채널 <핫이슈지> 코너 '휴먼다큐 진짜 극한직업'에서 공개된 코미디언 이수지의 영상 '유치원 교사 이민지 씨의 끝나지 않는 24시간'이 화제다.16분 가량의 영상을 들여다보면, 원에서 쓰는 물티슈 성분(유칼립투스)까지 검열하는 학부모의 억지 앞에서, 교사는 자신의 마지막 자존심을 꺾고 아이의 신체 부위에 대고 사죄한다.능청스러운 연기에 실소가 터져나와야 할 부분이지만, 댓글 창은 찬물이라도 끼얹은 듯 진지하다. "개그가 아니라 다큐", "현실은 영상보다 더 심하다"라는 고백이 줄을 잇는다. 그렇다면 대중은 왜 이 코미디를 보며 배를 잡는 대신 가슴을 부여잡고 있을까.과거의 코미디는 바보 연기나 몸개그로 현실을 잊게 했다. 하지만 현실이 픽션보다 더 잔혹한 시대에 억지스러운 과장은 더 이상 먹히지 않는다. 이수지가 선택한 무기는 소름 돋을 정도의 '현미경 고증'이다. EBS <극한직업>의 형식을 빌려온 이 16분 남짓의 영상은 유치원 교사의 일상을 난도질하듯 보여준다.새벽 4시 출근부터 밤 10시가 되어서까지 이어지는 고된 근무, 아이들의 MBTI를 고려해 반을 편성해 달라는 황당한 민원은 웃음을 위해 지어낸 설정이 아니라 현장의 일상이다. 압권은 스트레스가 극에 달해 교사의 귀에서 피가 흐르는 장면이다. 이는 단순한 분장이 아니라, 억지로 입꼬리를 올린 채 묵묵히 버텨내는 노동자의 고충을 단적으로 보여준다.