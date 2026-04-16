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대중문화로 시대를 읽는 법 귀에서 피 나는 이수지 영상, 댓글 속 현실은 더 처참하다

귀에서 피 나는 이수지 영상, 댓글 속 현실은 더 처참하다

유튜브 '진짜 극한직업, 유치원 교사' 편 화제... '집단고발서'가 된 을의 목소리들

이인혜(soseo.voice)
26.04.16 15:02최종업데이트26.04.16 15:02
유튜브 영상 '유치원 교사 이민지 씨의 끝나지 않는 24시간' 캡처
유튜브 영상 '유치원 교사 이민지 씨의 끝나지 않는 24시간' 캡처유튜브 채널 '핫이슈지'

지난 7일, 유튜브 채널 <핫이슈지> 코너 '휴먼다큐 진짜 극한직업'에서 공개된 코미디언 이수지의 영상 '유치원 교사 이민지 씨의 끝나지 않는 24시간'이 화제다.

16분 가량의 영상을 들여다보면, 원에서 쓰는 물티슈 성분(유칼립투스)까지 검열하는 학부모의 억지 앞에서, 교사는 자신의 마지막 자존심을 꺾고 아이의 신체 부위에 대고 사죄한다.

"하준이 엉덩이 미안해. 하준이 똥꼬 미안해."

능청스러운 연기에 실소가 터져나와야 할 부분이지만, 댓글 창은 찬물이라도 끼얹은 듯 진지하다. "개그가 아니라 다큐", "현실은 영상보다 더 심하다"라는 고백이 줄을 잇는다. 그렇다면 대중은 왜 이 코미디를 보며 배를 잡는 대신 가슴을 부여잡고 있을까.

과거의 코미디는 바보 연기나 몸개그로 현실을 잊게 했다. 하지만 현실이 픽션보다 더 잔혹한 시대에 억지스러운 과장은 더 이상 먹히지 않는다. 이수지가 선택한 무기는 소름 돋을 정도의 '현미경 고증'이다. EBS <극한직업>의 형식을 빌려온 이 16분 남짓의 영상은 유치원 교사의 일상을 난도질하듯 보여준다.

새벽 4시 출근부터 밤 10시가 되어서까지 이어지는 고된 근무, 아이들의 MBTI를 고려해 반을 편성해 달라는 황당한 민원은 웃음을 위해 지어낸 설정이 아니라 현장의 일상이다. 압권은 스트레스가 극에 달해 교사의 귀에서 피가 흐르는 장면이다. 이는 단순한 분장이 아니라, 억지로 입꼬리를 올린 채 묵묵히 버텨내는 노동자의 고충을 단적으로 보여준다.

유튜브 영상 '유치원 교사 이민지 씨의 끝나지 않는 24시간' 캡처
유튜브 영상 '유치원 교사 이민지 씨의 끝나지 않는 24시간' 캡처유튜브 채널 '핫이슈지'

고통 속에서도 기계적으로 튀어나오는 자본주의적 미소와 상냥한 목소리, 대중이 타격감을 느끼는 지점은 바로 여기다. 현실의 갑질을 그대로 복사해 붙여넣은 이 '하이퍼 리얼리즘'은 그 어떤 뉴스보다 날카로운 흉기가 되어 우리 사회의 급소를 찌른다.

이 영상의 진짜 주인공은 16일 현재 2만3천여개의 댓글을 달고 있는 네티즌들이다. 사람들은 이수지의 연기라는 캔버스 위에 각자가 현장에서 직접 겪은 처참한 실화들을 덧칠하며 콘텐츠를 확장한다. 설사가 묻은 속옷이 '한정판'이라 못 버리니 기어코 손빨래를 해내라는 굴욕적인 요구부터, "애 아빠가 화났다"는 말로 교사를 위축시키는 교묘한 가스라이팅까지. 댓글 창에 전시된 현실의 폭력은 상상을 초월한다.

현실을 보여주는 댓글 내용. 유튜브 화면 캡처
현실을 보여주는 댓글 내용. 유튜브 화면 캡처핫이슈지

이처럼 실시간으로 쌓여가는 고백들은 이 영상을 한 편의 오락을 넘어 억눌린 을(乙)들의 '대나무 숲'이자 거대한 고발의 장으로 변모시킨다. 풍자의 불씨를 대중이 각자의 상처로 이어받아 하나의 '집단 고발서'로 써 내려가는 이 기이한 상호작용.

코미디가 다큐멘터리로 읽히는 사회는 뼈아프다. 우리의 일상이 코미디보다 더 기형적이라는 뜻이고, 이 지독한 비극을 '웃픈' 풍자로라도 배설하지 않으면 견딜 수 없는 팍팍한 시대상을 보여주기 때문이다.

이 영상이 들춰낸 현실의 무게는 결코 가볍지 않다. 잘 만든 코미디가 시대의 곪은 곳을 터뜨려 공론장을 열었다면, 이제 공은 현실로 넘어왔다. 현장에서 위태로운 미소로 하루하루를 버텨내고 있을 수많은 '이민지' 교사들을 위해서라도, 이제는 '진짜' 대책을 마련해야 할 시점이다.

유튜브 영상 '유치원 교사 이민지 씨의 끝나지 않는 24시간' 캡처
유튜브 영상 '유치원 교사 이민지 씨의 끝나지 않는 24시간' 캡처유튜브 채널 '핫이슈지'
덧붙이는 글 이 칼럼은 브런치에도 실립니다. 글쓴이는 12년차 대중문화 에디터입니다.
이수지 유치원

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이인혜 (soseo.voice) 내방

대중문화·라이프스타일 분야에서 에디터로 활동하며, 오랫동안 ‘글 쓰는 일’을 업으로 삼아온 사람. 잡지와 온라인 매체, 브랜드 콘텐츠 등 다양한 채널에서 사람들의 이야기를 기획하고 다듬는 일을 해왔다. 퇴근 후에는 늘 드라마를 보며 하루를 정리하는 시청자이자, 장면과 장면 사이에 남은 감정을 오래 붙잡아두고 싶은 에세이스트다.

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