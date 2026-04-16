맥스 할로웨이, 볼카노프스키에 가로막힌 '왕조'의 꿈

UFC 제공

큰사진보기 ▲왕조에는 2% 모자랐을지 몰라도 할로웨이는 UFC 전체급을 통틀어서도 손꼽히는 레전드다. UFC 제공

끊임없는 발전 흐름 속 더욱 치열해진 체급 판도



시간이 흐르면서 이러한 경쟁의 의미는 더욱 분명해지고 있다. 볼카노프스키는 이후에도 다양한 파이팅 스타일의 도전자들을 상대로 타이틀 방어에 성공하며 장기 집권 체제를 구축했다.



타격, 레슬링, 경기 운영 능력까지 모두 갖춘 '완성형 챔피언'이라는 평가가 이어졌고, '페더급 역사상 최고의 선수(GOAT)' 논쟁에서도 중심에 서게 됐다. 최근 경기에서도 노련한 운영과 전략적 완성도를 앞세워 여전히 정상의 자리를 지키고 있다.



물론 할로웨이 또한 변함없는 경쟁력을 유지하며 상위권에서 활약 중이다. 최근에는 라이트급까지 병행하며 빅매치를 이어나가고 있다. 특유의 내구성과 경기 운영 능력, 그리고 팬 친화적인 스타일은 여전히 높은 평가를 받는다. 하지만 타이틀 경쟁에서는 반복적으로 결정적인 고비를 넘지 못하며, '최정상 문턱'에서 멈추는 흐름이 이어지고 있다.



여기에 선수층이 두터운 체급의 특성상 전 챔피언 일리아 토푸리아(29, 조지아/스페인)를 비롯 쟁쟁한 강자들이 계속해서 튀어나오고 있는 분위기다. 조금씩 전성기가 꺾여나가는 할로웨이 입장에서는 챔피언 타이틀을 다시 가져올 가능성이 점점 떨어지고 있다.



즉, 할로웨이는 볼카노프스키에게 가로막혔고, 볼카노프스키 역시 새로운 세대의 도전을 받는 구조가 형성된 것이다. 이는 한 시대의 절대 강자가 등장하더라도, 결국 또 다른 흐름에 의해 교체된다는 격투 스포츠의 본질을 보여준다.



할로웨이는 여전히 페더급 역사에서 가장 중요한 선수 중 한명이다. 기록, 경기력, 내구성, 팬 영향력까지 모든 측면에서 시대를 대표했다. 수많은 명경기와 압도적인 활동량은 그를 단순한 챔피언이 아닌 '아이콘'으로 만들었다.



그러나 '왕조'는 단순히 오래 강했다고 해서 완성되는 개념이 아니다. 같은 시대 경쟁자를 반복적으로 제압하고, 명확한 우위를 증명해야 한다. 할로웨이는 거의 그 경지에 도달할뻔했지만, 볼카노프스키라는 존재가 마지막 퍼즐을 막아섰다. 먼 훗날 자신의 커리어를 돌아볼 때 두고두고 아쉬움이 남을 대목이다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 왕조에는 2% 모자랐을지 몰라도 할로웨이는 UFC 전체급을 통틀어서도 손꼽히는 레전드다.시간이 흐르면서 이러한 경쟁의 의미는 더욱 분명해지고 있다. 볼카노프스키는 이후에도 다양한 파이팅 스타일의 도전자들을 상대로 타이틀 방어에 성공하며 장기 집권 체제를 구축했다.타격, 레슬링, 경기 운영 능력까지 모두 갖춘 '완성형 챔피언'이라는 평가가 이어졌고, '페더급 역사상 최고의 선수(GOAT)' 논쟁에서도 중심에 서게 됐다. 최근 경기에서도 노련한 운영과 전략적 완성도를 앞세워 여전히 정상의 자리를 지키고 있다.물론 할로웨이 또한 변함없는 경쟁력을 유지하며 상위권에서 활약 중이다. 최근에는 라이트급까지 병행하며 빅매치를 이어나가고 있다. 특유의 내구성과 경기 운영 능력, 그리고 팬 친화적인 스타일은 여전히 높은 평가를 받는다. 하지만 타이틀 경쟁에서는 반복적으로 결정적인 고비를 넘지 못하며, '최정상 문턱'에서 멈추는 흐름이 이어지고 있다.여기에 선수층이 두터운 체급의 특성상 전 챔피언 일리아 토푸리아(29, 조지아/스페인)를 비롯 쟁쟁한 강자들이 계속해서 튀어나오고 있는 분위기다. 조금씩 전성기가 꺾여나가는 할로웨이 입장에서는 챔피언 타이틀을 다시 가져올 가능성이 점점 떨어지고 있다.즉, 할로웨이는 볼카노프스키에게 가로막혔고, 볼카노프스키 역시 새로운 세대의 도전을 받는 구조가 형성된 것이다. 이는 한 시대의 절대 강자가 등장하더라도, 결국 또 다른 흐름에 의해 교체된다는 격투 스포츠의 본질을 보여준다.할로웨이는 여전히 페더급 역사에서 가장 중요한 선수 중 한명이다. 기록, 경기력, 내구성, 팬 영향력까지 모든 측면에서 시대를 대표했다. 수많은 명경기와 압도적인 활동량은 그를 단순한 챔피언이 아닌 '아이콘'으로 만들었다.그러나 '왕조'는 단순히 오래 강했다고 해서 완성되는 개념이 아니다. 같은 시대 경쟁자를 반복적으로 제압하고, 명확한 우위를 증명해야 한다. 할로웨이는 거의 그 경지에 도달할뻔했지만, 볼카노프스키라는 존재가 마지막 퍼즐을 막아섰다. 먼 훗날 자신의 커리어를 돌아볼 때 두고두고 아쉬움이 남을 대목이다. 왕조 맥스할로웨이 천적관계 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 키움이 건진 복권 한 장, 배동현의 놀라운 변화

UFC 페더급 역사에서 맥스 할로웨이의 이름은 빼놓을 수 없는 존재다.할로웨이와 볼카노프스키의 3연전은 UFC 페더급 역사상 가장 수준 높은 타이틀 경쟁으로 평가된다. 결과적으로 세 경기 모두 볼카노프스키의 승리로 끝났지만, 할로웨이 또한 챔피언급 도전자로 손색이 없음을 보여줬다. 더불어 각 경기의 양상은 뚜렷한 전술적 차이를 드러냈다.첫 번째 맞대결은 '압박형 볼륨 vs. 각도 중심 카운터'의 전형적인 충돌이었다. 할로웨이는 기존의 강점인 전진 압박과 타격 볼륨을 중심으로 경기를 풀어갔다. 하지만 볼카노프스키는 잦은 각도 변화, 집요한 로우킥, 그리고 짧고 정확한 카운터 스트레이트로 할로웨이의 전진 타이밍을 끊어냈다.이 경기에서 가장 중요한 요소는 거리 통제권이었다. 할로웨이는 중·근거리에서 연타를 이어가야 위력이 극대화되는 스타일이지만, 볼카노프스키는 한 발 빠른 인아웃 스텝과 측면 이동으로 '연속 공격 구간' 자체를 허용하지 않았다. 결과적으로 판정은 비교적 명확하게 볼카노프스키 쪽으로 기울었다.두 번째 대결에서는 할로웨이가 분명한 조정을 보여줬다. 무작정 압박하기보다는 잽과 페인트를 활용해 상대의 반응을 유도했고, 로킥 대응에서도 일정 부분 성공했다. 경기 내용 역시 접전 양상이었으며 일부 라운드는 할로웨이가 가져갔다는 평가도 존재한다.그러나 구조적 열세는 여전히 유지됐다. 볼카노프스키는 라운드별 포인트 관리에 능했고, 공격을 길게 이어가지 않으면서도 명확한 유효타를 남겼다. 반면 할로웨이는 타격 수에서는 앞섰지만, '판정을 뒤집을 만큼의 데미지'를 만들어내지 못했다. 이 차이는 결국 결과로 이어졌다.세 번째 맞대결은 사실상 격차를 확정지은 경기였다. 볼카노프스키는 초반부터 로우킥과 바디 공격을 적극적으로 활용하며 할로웨이의 스텝과 체력을 동시에 제한했다. 동시에 레슬링 압박까지 병행하며 선택지를 줄였다.반면 할로웨이는 이전 경기들보다 공격 빈도가 눈에 띄게 감소했고, 장기전에서 강점을 발휘하지 못했다. 이 경기는 할로웨이 스타일이 완성형 테크니션에게 얼마나 취약해질 수 있는지를 보여준 대표적인 사례로 남았다.결국 이 3연전은 단순한 승패를 넘어, '볼륨 중심 압박가 vs. 완성형 전략가'라는 스타일 대결의 결론을 제시했다. 그리고 동시에 페더급 세대 교체의 분기점으로 기록됐다.