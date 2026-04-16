'3, 4차전 3점 8개' 강유림, 삼성생명 '업셋' 견인

삼성생명이 안방에서 하나은행을 꺾고 5년 만에 챔프전행 티켓을 따냈다.
하상윤 감독이 이끄는 삼성생명 블루밍스는 15일 용인 실내체육관에서 열린 BNK 금융 2025-2026 여자프로농구 부천 하나은행과의 플레이오프 4차전에서 58-53으로 승리했다. 정규리그에서 하나은행에게 6경기나 뒤졌던 삼성생명은 1차전 56-61 패배를 극복하고 2, 3, 4차전을 내리 승리하며 2020-2021 시즌 이후 5년 만에 플레이오프를 통과했다. 삼성생명은 오는 22일부터 KB 스타즈와 챔프전에서 격돌한다.
삼성생명은 이해란이 다소 아쉬운 슛 감각에도 10득점 10리바운드 2어시스트 2스틸 1블록슛으로 공수에서 쏠쏠한 활약을 해줬고 배혜윤이 9득점 4리바운드 2어시스트,이주연이 8득점 5리바운드 2어시스트를 기록했다. 그리고 WKBL이 KBO리그처럼 플레이오프 MVP가 있다면 이 선수가 수상자가 됐을 확률이 높다. 4차전에서 3점슛 4방을 포함해 20득점 4리바운드 2어시스트 3스틸로 맹활약한 강유림이 그 주인공이다.