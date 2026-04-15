영국 록의 전설 '오아시스', 마침내 로큰롤 명예의 전당에 올랐다

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2026 로큰롤 명예의 전당 헌액자 명단로큰롤 명예의 전당
브릿팝과 90년대 영국 록을 대표하는 아이콘 오아시스(Oasis)가 마침내 로큰롤 명예의 전당에 입성했다.
지난 4월 13일(현지 시간), 미국 로큰롤 명예의 전당이 2026년의 헌액자 명단을 발표했다. 오아시스를 비롯해 동부 힙합을 대표하는 그룹 우탱클랜, 영국 헤비메탈을 상징하는 밴드 아이언 메이든과 선정됐다.
오아시스의 주축인 리암 갤러거와 노엘 갤러거 형제는 물론 초기 멤버 폴 아서스(본헤드)와 토니 맥캐롤, 중후반기의 멤버이자 최근 재결합 공연에도 참여했던 겜 아처와 앤디 벨 역시 모두 헌액자의 자격을 얻게 되었다.
오아시스는 1집 <데피니틀리 메이비(Definitely Maybe)>으로 데뷔한 이후 90년대 브릿팝의 중흥기를 이끌었다. 리암 갤러거와 노엘 갤러거의 극심한 갈등으로 2009년 해체되었지만, 특유의 직선적인 사운드와 리암 갤러거의 야성적인 보컬, 노엘 갤러거의 탁월한 멜로디 감각은 밴드의 생명력을 무한하게 확장했다. '리브 포에버(Live Forever)', '원더월(Wonderwall)', '돈 룩 백 인 앵거(Don't Look Back In Anger)' 등 오아시스의 음악은 수많은 MZ 세대의 송가가 되었다.