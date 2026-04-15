1981년 퀸의 전설적 공연...이걸 다시 보다니 '대박'입니다

판씨네마(주)

<퀸 락 몬트리올> 스틸영국 밴드 퀸은 1970년 결성 후 1973년부터 본격적인 활동을 개시한다. <퀸 락 몬트리올> 공연 당시 이미 지금 우리가 아는 다수의 명곡과 명반으로 세계 음악계를 휩쓸던 참이다. 보컬 프레디 머큐리-기타 브라이언 메이-드럼 로저 테일러-베이스 존 디콘, 각 분야에서 출중한 기량을 뽐내던 1940년대 후반 ~ 50년대 초반 나이의 구성원 역시 신체 나이로 최상의 기량을 선보이던 시절이다. 위대한 음악에 체력 받쳐주는 전성기의 기량은 단지 스튜디오 녹음으로만 전해지지 않는 감흥을 자유도 높은 라이브 공연 현장에서 마음껏 분출한다.록의 황금시대에 전설적인 밴드들에 살짝 늦게 데뷔한 퀸은 한 우물을 깊게 파 특정 장르의 아이콘이 되기보단, 넘치는 예술혼을 다양한 실험과 도전으로 뿜어내는 방향을 택한다. 그래서 우리가 사랑하는 퀸의 대표곡들은 단순하게 정형화하기 힘들다. 록에 기반을 둔 건 맞지만, 바뀌는 시대 흐름과 유행에 가장 먼저 민감하게 반응하고, 밴드의 기존 음악에 솜씨 좋게 양념을 버무려 새로운 레시피를 금방 소화한다. 대개 이렇게 변화무쌍한 행보를 보이면 시류에 영합한다고 비판을 당하기 좋은데 워낙 실력이 뛰어나니 넋 놓고 음미할 뿐.퀸 하면 대표곡 '보헤미안 랩소디 Bohemian Rhapsody'만 들어봐도 여러 장르를 콜라주 한 걸 알 수 있다. 단지 하드 록이라기엔 아트록 요소가 있고, 월드뮤직 느낌도 물씬 풍긴다. 록이란 그릇에 자기 실력에 자신감 넘치던 요리사가 왕성한 도전 정신을 부어낼 때만 가능한 게 당시 퀸의 음악이다. '러브 오브 마이 라이프(Love of My Life)'에선 '미니멀' 개념이 무엇인지 시범을 보이듯 최소 구성으로 승부를 던지지만, 그룹에 빌보드 싱글차트 1위를 안겨준 신곡 '어나더 원 바이츠 더 더스트 (Another One Bites The Dust)'는 당시 유행하던 디스코 리듬을 파격 도입했다. 변화무쌍 자체다.퀸의 오랜 팬이라면 라이브에서 보는 게 훨씬 압도적 체험일 테다. 몇 년 후 열린 라이브 에이드에서 쟁쟁한 음악인 중에도 헤드라이너 대접받는 '역대급' 퍼포먼스로 회자될 정도다. 그만큼 퀸의 공연 실력은 남달랐다. 몇 시간 내내 관중을 들었다가 놓으면서 지치지 않는 체력으로 무대를 뛰어다녀야 한다. 수천수만 관객을 프런트맨은 혼자 맞상대하며 압도하고, 연주자들은 혼신의 합을 맞춰 리듬만으로 객석을 들썩이게 한다.<퀸 락 몬트리올>은 최전성기의 퀸이 보일 수 있는 퍼포먼스의 집대성이기에 더욱 가치가 높을 수밖에 없는 공연 실황이다. 개별 곡 클립으론 이보다 더 나은 부분이 종종 등장해도 전체 균형 면에선 이를 뛰어넘을 공연을 찾기 힘들다.