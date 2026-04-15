1981년 퀸의 전설적 공연...이걸 다시 보다니 '대박'입니다

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
1980년, 당시 절정의 인기를 구가하던 영국 록밴드 '퀸'은 8번째 정규 앨범 "더 게임 The Game"을 발매하고 전 세계 순회공연에 돌입한다. 북미와 유럽, 아시아, 남미를 도는 대규모 투어 성공과 함께 앨범과 싱글 역시 동시에 미국 빌보드 차트 1위를 석권한다. 퀸의 위상은 전 세계에 우뚝 올라선 상태다. 전통적인 음반 판매를 넘어 당시 음악계 변화를 주도하던 뮤직비디오까지 화제에 오른다. 이때가 음악적 기량과 대중적 호응 모두 퀸의 전성기였던 것.
그런 그룹이 세계를 가로지르며 대중음악 콘서트 흥행 역사를 새로 쓴 성공적인 세계 일주 직후 깜짝 공연을 발표한다. 1981년 11월 24일과 25일, 이틀간 캐나다 몬트리올 포럼에서 두 번의 공연을 개최한다는 것. 스튜디오 음반 완성도 못잖게 라이브 퍼포먼스에 정평이 난 퀸이다. 최절정의 기량을 뽐내던 그룹은 양일간 공연에서 전성기에 어울리는 솜씨를 뽐낸다. 퀸의 숱한 명공연 중에도 먼저 호명되는 <퀸 락 몬트리올>은 해당 공연의 집대성이다.
카멜레온 같은 음악 여정