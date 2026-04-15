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UFC, 15년 만의 필라델피아 복귀…'UFC 330'으로 글로벌 시선 집중

UFC, 15년 만의 필라델피아 복귀…'UFC 330'으로 글로벌 시선 집중

'언더독의 도시'와 격투 DNA… 데이나 화이트의 승부수

김종수(oetet)
26.04.15 13:46최종업데이트26.04.15 13:46
오는 8월 15일(현지 시각) 미국 펜실베이니아주 필라델피아 엑스피니티 모바일 아레나에서 ‘UFC 330’대회가 열린다.
오는 8월 15일(현지 시각) 미국 펜실베이니아주 필라델피아 엑스피니티 모바일 아레나에서 ‘UFC 330’대회가 열린다.UFC 제공

오는 8월 15일(현지 시각) 미국 펜실베이니아주 필라델피아 엑스피니티 모바일 아레나에서 'UFC 330'대회가 열린다. 이번 대회는 UFC가 해당 도시에서 넘버드 이벤트를 여는 것이 약 15년 만이라는 점에서 의미가 크다.

특히 타이틀전이 포함될 가능성이 제기되며, 대회 발표 직후부터 현지 팬들과 글로벌 격투기 팬들의 기대감이 빠르게 고조되고 있다.

이번 발표는 데이나 화이트 UFC 회장 겸 CEO와 조시 샤피로 펜실베이니아 주지사가 함께 출연한 방송을 통해 공식화됐다. UFC는 최근 북미 시장 재강화와 동시에 글로벌 투어 확대 전략을 병행하고 있으며, 필라델피아 복귀는 이러한 전략의 상징적인 행보로 평가된다.

티켓 판매 일정과 구체적인 대진은 수주 내 공개될 예정이며, 이미 현지에서는 매진 가능성이 크다는 전망이 나오고 있다.

대형 이벤트 집결… 펜실베이니아, 글로벌 스포츠 중심지로

2026년은 펜실베이니아주에 있어 상징적인 해다. 미국 건국 250주년을 기념하는 '아메리카 250' 행사와 맞물려 다양한 국제 스포츠 행사가 집중 개최될 예정이기 때문이다. 피츠버그에서는 NFL 드래프트가 열리고, 뉴타운 스퀘어에서는 PGA 챔피언십이 예정돼 있으며, 필라델피아는 FIFA 월드컵 경기 개최 도시에도 포함돼 있다.

이 가운데 UFC 330까지 추가되면서, 펜실베이니아주는 명실상부한 '글로벌 스포츠 허브'로 자리매김할 전망이다. 주 정부와 지역 경제계는 이러한 이벤트들이 관광 산업과 서비스업 전반에 미칠 긍정적 효과에 주목하고 있다. 대규모 관람객 유입에 따른 숙박, 외식, 교통, 엔터테인먼트 산업의 동반 성장도 기대된다.

특히 UFC는 개최 도시 경제에 실질적인 파급 효과를 가져오는 이벤트로 평가받는다. 대회 기간 수만 명의 팬이 이동하며, 방송 및 미디어 노출 효과까지 더해져 도시 브랜드 가치 상승에 기여한다. 필라델피아 역시 이번 대회를 통해 상당한 경제적 수혜를 입을 것으로 예상되며, 지역 상공인들 또한 높은 기대감을 나타내고 있다.

추성훈은 2011년 필라델피아 대회 당시 비토 벨포트와 맞붙은 바 있다.
추성훈은 2011년 필라델피아 대회 당시 비토 벨포트와 맞붙은 바 있다.UFC 제공

격투기 전통 도시의 상징적 귀환…팬 열기 재점화

필라델피아는 복싱과 종합격투기를 아우르는 격투 스포츠의 전통을 지닌 도시로, 거친 경기 스타일과 열정적인 팬 문화로 유명하다. UFC가 마지막으로 이곳에서 넘버드 이벤트를 개최한 것은 2011년 'UFC 133'으로, 당시 라샤드 에반스와 티토 오티즈의 대결이 메인 이벤트를 장식한 바 있다.

국내 팬들에게는 추성훈과 비토 벨포트의 미들급 매치도 그 이상으로 화제를 모았다. 추성훈은 당시 벨포트를 상대로 내심 업셋을 노렸으나 결과는 1라운드 1분 51초 만의 TKO패였다. 벨포트 특유의 폭발적인 전진 러시를 막아내지 못했고 이어진 그라운드에서의 파운딩 연타에 무너지고 말았다.

이후 2019년 3월 열린 파이트 나이트 대회에서는 저스틴 게이치가 에드손 바르보자를 상대로 KO 승리를 거두며 '파이트 오브 더 나이트'를 수상, 여전히 뜨거운 현지 반응을 입증했다. 하지만 넘버드 이벤트 기준으로는 오랜 공백이 있었던 만큼, 이번 UFC 330은 단순한 복귀 이상의 상징성을 지닌다.

현지 스포츠 업계에서는 필라델피아 특유의 '언더독 정신'과 투지가 UFC의 브랜드 이미지와 잘 맞아떨어진다는 평가도 나온다. 실제로 이 도시는 강한 압박과 난타전 중심의 경기 스타일을 선호하는 팬층이 두텁고, 이는 UFC 흥행 구조와도 높은 궁합을 보인다. 이 같은 배경 속에서 UFC 330은 단순한 이벤트를 넘어, 도시 정체성과 맞닿은 스포츠 축제로 확장될 가능성이 크다.

UFC 330의 대진표는 아직 공개되지 않았지만 화끈한 승부가 기대되는 매치업 위주로 짜일 공산이 크다.
UFC 330의 대진표는 아직 공개되지 않았지만 화끈한 승부가 기대되는 매치업 위주로 짜일 공산이 크다.UFC 제공

"완벽한 타이밍" 강조…UFC 글로벌 확장 전략 가속

데이나 화이트 회장은 이번 대회에 대해 "필라델피아는 언제나 훌륭한 격투기 도시였으며, 지금이 돌아오기에 완벽한 시기"라고 강조했다. 그는 UFC가 단순히 이벤트를 개최하는 것을 넘어, 팬들에게 '경험'을 제공하는 데 집중하고 있다고 밝히며 UFC 330 역시 그 연장선에 있을 것이라고 설명했다.

조시 샤피로 주지사 역시 "15년 만에 UFC 타이틀전이 필라델피아로 돌아오는 것은 매우 뜻깊은 일이다. 올해 다양한 글로벌 스포츠 이벤트를 통해 전 세계의 이목이 펜실베이니아로 집중될 것 같다"라고 말했다. 이어 "지역 기업과 커뮤니티, 팬들에게 새로운 기회를 제공하는 계기가 될 것이다"라고 덧붙였다.

한편 UFC는 최근 중동, 유럽, 아시아 등 다양한 지역에서 이벤트를 개최하며 글로벌 확장에 박차를 가하고 있다. 동시에 북미 핵심 도시에서의 존재감도 다시 강화하는 '투트랙 전략'을 펼치고 있다. 필라델피아 복귀는 이러한 전략의 중요한 축으로, 전통 시장과 신흥 시장을 동시에 공략하는 UFC의 방향성을 잘 보여준다.

아직 UFC 330의 대진과 타이틀 매치 여부는 공개되지 않았지만, 상징성만으로도 흥행에 대한 기대가 크다. 15년 만에 돌아온 UFC가 필라델피아에서 어떤 명승부를 만들어낼지, 전 세계 격투기 팬들의 시선이 집중되고 있다.

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