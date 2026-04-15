UFC, 15년 만의 필라델피아 복귀…'UFC 330'으로 글로벌 시선 집중

UFC 제공

오는 8월 15일(현지 시각) 미국 펜실베이니아주 필라델피아 엑스피니티 모바일 아레나에서 ‘UFC 330’대회가 열린다.오는 8월 15일(현지 시각) 미국 펜실베이니아주 필라델피아 엑스피니티 모바일 아레나에서 'UFC 330'대회가 열린다. 이번 대회는 UFC가 해당 도시에서 넘버드 이벤트를 여는 것이 약 15년 만이라는 점에서 의미가 크다.특히 타이틀전이 포함될 가능성이 제기되며, 대회 발표 직후부터 현지 팬들과 글로벌 격투기 팬들의 기대감이 빠르게 고조되고 있다.이번 발표는 데이나 화이트 UFC 회장 겸 CEO와 조시 샤피로 펜실베이니아 주지사가 함께 출연한 방송을 통해 공식화됐다. UFC는 최근 북미 시장 재강화와 동시에 글로벌 투어 확대 전략을 병행하고 있으며, 필라델피아 복귀는 이러한 전략의 상징적인 행보로 평가된다.티켓 판매 일정과 구체적인 대진은 수주 내 공개될 예정이며, 이미 현지에서는 매진 가능성이 크다는 전망이 나오고 있다.2026년은 펜실베이니아주에 있어 상징적인 해다. 미국 건국 250주년을 기념하는 '아메리카 250' 행사와 맞물려 다양한 국제 스포츠 행사가 집중 개최될 예정이기 때문이다. 피츠버그에서는 NFL 드래프트가 열리고, 뉴타운 스퀘어에서는 PGA 챔피언십이 예정돼 있으며, 필라델피아는 FIFA 월드컵 경기 개최 도시에도 포함돼 있다.이 가운데 UFC 330까지 추가되면서, 펜실베이니아주는 명실상부한 '글로벌 스포츠 허브'로 자리매김할 전망이다. 주 정부와 지역 경제계는 이러한 이벤트들이 관광 산업과 서비스업 전반에 미칠 긍정적 효과에 주목하고 있다. 대규모 관람객 유입에 따른 숙박, 외식, 교통, 엔터테인먼트 산업의 동반 성장도 기대된다.특히 UFC는 개최 도시 경제에 실질적인 파급 효과를 가져오는 이벤트로 평가받는다. 대회 기간 수만 명의 팬이 이동하며, 방송 및 미디어 노출 효과까지 더해져 도시 브랜드 가치 상승에 기여한다. 필라델피아 역시 이번 대회를 통해 상당한 경제적 수혜를 입을 것으로 예상되며, 지역 상공인들 또한 높은 기대감을 나타내고 있다.