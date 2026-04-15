아틀레티코, 바르사 역전극 막고 9년 만에 챔스 4강

지난 주 캄 노우 홈 게임(4월 9일)에서 센터백 쿠바르시가 퇴장당하면서 0-2로 패했던 강팀 FC 바르셀로나가 마드리드 어웨이 게임에서 대역전 드라마를 설계했지만 이번에도 퇴장(79분, 에릭 가르시아) 악재가 겹치면서 합산 동점골까지는 도달하지 못했다. 어웨이 팀 FC 바르셀로나가 두 번째 게임 초반 2-0으로 리드하며 합산 점수로 균형을 이뤘지만 6분 54초만에 아틀레티코 마드리드 루크만이 4강행 결승골을 터뜨린 것이다.디에고 시메오네 감독이 이끌고 있는 아틀레티코 마드리드(스페인)가 한국 시각으로 15일(수) 오전 4시 마드리드에 있는 에스타디오 메트로폴리타노에서 벌어진 2025-26 UEFA(유럽축구연맹) 챔피언스리그 8강 2차전 FC 바르셀로나(스페인)와의 홈 게임에서 1-2로 패했지만 1, 2차전 합산 점수 3-2로 4강에 올라섰다.최소한 2골 차 승리를 거둬야 하는 어웨이 팀 FC 바르셀로나는 시작하자마자 18세 왼발의 마법사 라민 야말이 결정적인 왼발 슛으로 매우 이른 추격 작전을 펼쳤지만 홈 팀 골키퍼 후안 무소의 슈퍼 세이브가 더 빛났다.그래도 갈 길 바쁜 FC 바르셀로나는 3분 52초만에 라민 야말이 왼발 굴려넣기 골을 성공시켜 메트로폴리타노를 매우 뜨겁게 만들어놓았다. 라민 야말이 AT 마드리드 수비수의 백 패스를 가로챈 다음 페란 토레스의 찔러주기 타이밍을 기막히게 살려낸 것이다.라민 야말은 이 골로 19세 미만 어린 선수들 가운데 챔피언스리그 최다 골 신기록 주인공(11골)이 되었다. 종전까지는 킬리안 음바페(레알 마드리드 CF)의 10골이 19세 미만 선수 최다골 기록이었다.대역전 가능성을 본 FC 바르셀로나는 23분 17초에 페란 토레스가 절묘한 왼발 추가골로 합산 점수 2-2 균형을 만들었다. 다니 올모의 스루패스를 받은 페란 토레스가 까다로운 슛 각도였지만 AT 마드리드 골문 오른쪽 톱 코너로 왼발 슛을 정확하게 차 넣은 것이다.이 기세 그대로 FC 바르셀로나의 합산 대역전 골이 곧바로 이어지는 줄 알았다. 라민 야말이 오른쪽 측면에서 절묘한 왼발 아웃사이드 크로스로 페르민 토레스의 다이빙 헤더 골을 만들어주는 것처럼 보였기 때문이다. 하지만 과감하게 골문을 비우고 달려나온 후안 무소 골키퍼가 이 슛(25분)을 기막히게 쳐낸 것이다.아찔한 세 번째 실점 위기를 가까스로 넘긴 아틀레티코 마드리드는 실점 후 6분 54초만에 4강으로 올라가는 귀중한 골을 터뜨렸다. 마르코스 요렌테의 오른쪽 얼리 크로스를 받은 나이지리아 출신 미드필더 아데몰라 루크만이 빠르게 달려들어 오른발 인사이드 슛(30분 11초)을 정확하게 차 넣은 것이다.후반에 접어들고 10분만에 FC 바르셀로나 페란 토레스의 오른발 발리슛이 또 한 번 골문을 열었다. 하지만 VAR 판독 결과 페란 토레스의 오프 사이드 반칙이 확인되는 바람에 FC 바르셀로나의 추가골 기록은 취소되었다.그리고 79분에 또 하나의 퇴장 악재가 FC 바르셀로나에게 찾아왔다. 직전에 교체로 들어온 아틀레티코 마드리드 공격수 알렉산더 쇠를로트의 단독 드리블 기회를 에릭 가르시아가 노골적으로 잡아 넘어뜨린 것이다. 클레망 튀르팡(프랑스) 주심은 VAR 영상을 확인하고는 에릭 가르시아를 명백한 득점 기회 저지 이유로 퇴장시켰다.여기서 사실상 4강 진출 팀은 아틀레티코 마드리드로 결정되었다고 볼 수 있다. 후반 추가 시간 7분에 루니 바르다지의 크로스를 받은 로날드 아라우호의 결정적인 헤더 슛이 AT 마드리드 골문을 위협했지만 크로스바를 넘어가고 말아 탄식만 남았다.이렇게 9년만에 챔피언스리그 4강에 올라선 아틀레티코 마드리드는 '아스널 FC(잉글랜드) vs 스포르팅 CP(포르투갈)' 게임 승리 팀과 4월 마지막 주와 5월 첫 주에 홈&어웨이 일정으로 만나 결승 진출권을 다투게 된다.(4월 15일 수요일 오전 4시, 에스타디오 메트로폴리타노 - 마드리드)[골, 도움 기록 :(30분 11초,도움-마르코스 요렌테) /(3분 52초,도움-페란 토레스), 페란 토레스(23분 17초,도움-다니 올모)](4-4-2, 감독 : 디에고 시메오네)FW : 훌리안 알바레즈, 앙투안 그리즈만(76분↔알렉산더 쇠를로트)MF :(66분↔니콜라스 곤잘레스), 코케(89분↔조니 카르도소), 마르코스 요렌테, 줄리아노 시메오네(66분↔알렉스 바에나)DF : 마테오 루게리, 클레망 렝글레, 로빈 르 노르망드, 나우엘 몰리나GK : 후안 무소(4-2-3-1, 감독 : 한지 플릭)FW : 페란 토레스(68분↔로베르트 레반도프스키)AMF : 다니 올모(89분↔루니 바르다지), 페르민 로페스(68분↔마커스 래시포드),DMF : 가비(81분↔프렝키 더 용), 페드리DF : 주앙 칸셀루(89분↔로날드 아라우호), 제라르드 마틴, 에릭 가르시아, 쥘 쿤데GK : 조안 가르시아: 에릭 가르시아(79분, 명백한 득점 기회 저지)vs [아스널 FC - 스포르팅 CP 승리 팀]vs [FC 바이에른 뮌헨 - 레알 마드리드 승리 팀]