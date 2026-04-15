전천후 베테랑, KIA 불펜에 뜬 이태양의 가치

KIA 타이거즈

큰사진보기 ▲보직을 가리지않는 전천후 불펜 이태양의 가치는 크다. KIA 타이거즈

KIA 상승세의 숨은 동력... 불펜 혁신의 중심



앞서 언급했듯이 최근 KIA 상승세의 비결 중 하나는 불펜 안정화다. 연승 흐름을 이어가며 상위권 경쟁에 뛰어들 기세다. 이 과정에서 불펜의 역할은 컸다. 경기 후반 리드를 지켜내는 능력이 향상되면서 팀 전체 승률도 자연스럽게 상승하고 있다.



이태양은 이러한 변화의 핵심 축이다. 필승조로 등판해 이닝을 마무리하며 상대의 추격 의지를 꺾는 것은 물론 또 다른 경기에서는 선발이 일찍 내려간 상황에서 긴 이닝을 책임지며 경기 흐름을 안정시켰다.



특히 주목할 점은 '공백 메우기' 이상의 역할을 하고 있다는 것이다. 기존 필승조 일부가 부상과 부진으로 이탈한 상황에서, 이태양은 단순한 대체 자원이 아니라 오히려 새로운 중심축으로 자리 잡았다.



불펜 전체의 부담을 분산시키는 효과도 크다. 이태양이 긴 이닝을 책임지면서 다른 투수들의 등판 간격이 조절되고, 이는 시즌 전체 컨디션 유지로 이어진다. 결국 그의 존재는 단순한 개인 활약을 넘어 팀 전력 구조 자체를 바꾸고 있다.



"2차 드래프트 최고의 성공 사례다"는 말이 과장이 아닌 것이다. 실제로 시즌 초반 흐름만 놓고 보면, 이태양은 리그 전체를 통틀어도 손꼽히는 '가성비 최고' 영입으로 평가받고 있다.



물론 아직은 시즌초다. 이태양이 제대로된 평가를 받기 위해서는 앞으로가 더 중요하다. 시즌은 길고, 불펜 투수에게는 체력과 꾸준함이 무엇보다 중요하다. 긴 시즌을 치르다보면 안 좋을 때도 있겠지만 그러한 위기를 극복하고 빨리 페이스를 찾는 것도 능력이다. 이태양 같은 경우 산전수전 다겪은 베테랑인지라 그런 부분에서 강점을 보일 수 있다.



이태양의 활약은 성실하고 경험 많은 선수를 팀에서 제대로 활용했을 때 어떤 결과가 나오는지를 보여주는 대표적 사례다. 갈수록 선수 영입에서 큰 돈이 오가는 최근 추세에서 6억 7000만 원(1라운드 양도금 4억 원+FA 계약 잔여 연봉 1년 2억7000만 원)으로 이태양 정도의 불펜투수를 활용할 수 있다는 것은 말 그대로 대박이다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 보직을 가리지않는 전천후 불펜 이태양의 가치는 크다.앞서 언급했듯이 최근 KIA 상승세의 비결 중 하나는 불펜 안정화다. 연승 흐름을 이어가며 상위권 경쟁에 뛰어들 기세다. 이 과정에서 불펜의 역할은 컸다. 경기 후반 리드를 지켜내는 능력이 향상되면서 팀 전체 승률도 자연스럽게 상승하고 있다.이태양은 이러한 변화의 핵심 축이다. 필승조로 등판해 이닝을 마무리하며 상대의 추격 의지를 꺾는 것은 물론 또 다른 경기에서는 선발이 일찍 내려간 상황에서 긴 이닝을 책임지며 경기 흐름을 안정시켰다.특히 주목할 점은 '공백 메우기' 이상의 역할을 하고 있다는 것이다. 기존 필승조 일부가 부상과 부진으로 이탈한 상황에서, 이태양은 단순한 대체 자원이 아니라 오히려 새로운 중심축으로 자리 잡았다.불펜 전체의 부담을 분산시키는 효과도 크다. 이태양이 긴 이닝을 책임지면서 다른 투수들의 등판 간격이 조절되고, 이는 시즌 전체 컨디션 유지로 이어진다. 결국 그의 존재는 단순한 개인 활약을 넘어 팀 전력 구조 자체를 바꾸고 있다."2차 드래프트 최고의 성공 사례다"는 말이 과장이 아닌 것이다. 실제로 시즌 초반 흐름만 놓고 보면, 이태양은 리그 전체를 통틀어도 손꼽히는 '가성비 최고' 영입으로 평가받고 있다.물론 아직은 시즌초다. 이태양이 제대로된 평가를 받기 위해서는 앞으로가 더 중요하다. 시즌은 길고, 불펜 투수에게는 체력과 꾸준함이 무엇보다 중요하다. 긴 시즌을 치르다보면 안 좋을 때도 있겠지만 그러한 위기를 극복하고 빨리 페이스를 찾는 것도 능력이다. 이태양 같은 경우 산전수전 다겪은 베테랑인지라 그런 부분에서 강점을 보일 수 있다.이태양의 활약은 성실하고 경험 많은 선수를 팀에서 제대로 활용했을 때 어떤 결과가 나오는지를 보여주는 대표적 사례다. 갈수록 선수 영입에서 큰 돈이 오가는 최근 추세에서 6억 7000만 원(1라운드 양도금 4억 원+FA 계약 잔여 연봉 1년 2억7000만 원)으로 이태양 정도의 불펜투수를 활용할 수 있다는 것은 말 그대로 대박이다. 이태양 2차드래프트 베테랑 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 UFC, 15년 만의 필라델피아 복귀…'UFC 330'으로 글로벌 시선 집중

아직 시즌 초이기는 하지만 이태양의 호투는 기대 이상이다.정해영, 전성현, 곽도규, 이준영까지… 현재 KIA불펜에는 몇 년간 팀 불펜을 책임졌던 주축 투수들이 대거 빠져있는 상태다. 위기라면 큰 위기다. 어느 팀이라도 필승조급 투수가 4명이나 빠지면 타격이 클 수밖에 없다.그럼에도 불구하고 KIA불펜은 여전한 경쟁력을 가져가고 있다. 실제로 최근 연승에 가장 큰 영향을 끼친 것 중 하나는 불펜 싸움에서 상대팀에게 밀리지 않은 부분도 크다는 분석이다. 김범수, 홍건희 등 비시즌간 영입한 불펜 투수들이 공백을 매워준 부분이 크다.이태양(36, 우투좌타)도 있다. 어찌 보면 굴러온 복덩이다. FA도 트레이드도 아닌 2026년 KBO 2차 드래프트를 통해 영입한 자원이다. 나이는 적지 않지만 꾸준함이 강점이고 본인 또한 간절했기에 KIA는 이를 믿고 3순위 지명권을 그에게 투자했고 결과는 좋은 쪽으로 흘러가고 있는 분위기다.이태양은 15일 현재 5경기에서 8이닝 1홀드 평균자책점 1.13으로 기대 이상의 호투를 보여주고 있다. 특히 최근 3경기 연속 무실점 행진은 단순한 호투를 넘어 '지배력'을 보여주는 지표로 평가된다. 위기 상황에서도 흔들림 없는 투구로 흐름을 끊어내며, 벤치의 신뢰를 확보했다.이태양은 전 소속팀 한화 이글스에서 입지가 줄어들며 2차 드래프트 방출이라는 아픔을 겪었다. 스스로 기회를 찾아 팀을 떠나는 결정을 내렸고, 그 선택은 커리어의 전환점이 됐다. 팀이 필요로 하는 순간 언제든 투입될 수 있는 자원으로 활약하며 자신의 가치를 증명하고 있다.특히 베테랑으로서의 경험이 빛난다. 단순히 공을 열심히 던지는 것을 넘어 경기 흐름을 읽고, 타자와의 수 싸움에서 앞서 나가는 모습은 젊은 투수들에게도 좋은 본보기가 되고 있다. 개인의 반등을 넘어, 팀 전체 분위기에도 긍정적인 영향을 미치고 있다는 분석이다.이태양의 진정한 가치는 '기록'이 아니라 '역할'에서 드러난다. 그는 특정 보직에 한정되지 않는, 이른바 멀티 이닝 소화가 가능한 전천후 투수다.일반적으로 불펜 투수는 1이닝 단위로 기용되는 경우가 많지만, 이태양은 상황에 따라 2이닝, 길게는 3이닝까지 책임질 수 있다. 이는 불펜 운용에 있어 엄청난 전략적 유연성을 제공한다. 감독 입장에서는 한 명의 투수로 두 명 이상의 역할을 수행할 수 있는 셈이다.대표적인 장면은 최근 경기에서 확인됐다. 지난 8일 삼성전에서 팀이 앞선 상황에서 마운드에 올라 3이닝을 책임지며 무실점 투구를 펼쳤고, 이 과정에서 이적 후 첫 홀드를 기록했다. 단순히 점수 차를 지키는 것을 넘어, 경기 흐름 자체를 완전히 끊어낸 투구였다.경기 후 그는 "한 이닝을 더 던지면 뒤 투수들을 아낄 수 있다고 생각했다"고 말했다. 이 한마디는 그의 팀 기여도를 상징적으로 보여준다. 개인 기록보다 팀 전체 운영을 우선시하는 태도는 코칭스태프의 신뢰를 얻기에 충분하다.또한 그는 다양한 상황에서 활용된다. 선발 투수가 일찍 무너진 경기에서는 롱릴리프로 나서 이닝을 정리하고, 접전 상황에서는 필승조처럼 투입돼 상대 타선을 봉쇄한다. 이러한 '하이브리드형 투수'는 시즌이 길어질수록 가치가 더욱 커진다.특히 KBO리그 특성상 불펜 소모가 많은 일정에서는 이런 유형의 투수가 팀 성적을 좌우하는 경우가 많다. 이태양은 단순히 잘 던지는 투수를 넘어, 팀 운영의 효율성을 높이는 핵심 자원으로 평가받고 있다.