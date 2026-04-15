전천후 베테랑, KIA 불펜에 뜬 이태양의 가치

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아직 시즌 초이기는 하지만 이태양의 호투는 기대 이상이다.KIA 타이거즈
정해영, 전성현, 곽도규, 이준영까지… 현재 KIA불펜에는 몇 년간 팀 불펜을 책임졌던 주축 투수들이 대거 빠져있는 상태다. 위기라면 큰 위기다. 어느 팀이라도 필승조급 투수가 4명이나 빠지면 타격이 클 수밖에 없다.
그럼에도 불구하고 KIA불펜은 여전한 경쟁력을 가져가고 있다. 실제로 최근 연승에 가장 큰 영향을 끼친 것 중 하나는 불펜 싸움에서 상대팀에게 밀리지 않은 부분도 크다는 분석이다. 김범수, 홍건희 등 비시즌간 영입한 불펜 투수들이 공백을 매워준 부분이 크다.
이태양(36, 우투좌타)도 있다. 어찌 보면 굴러온 복덩이다. FA도 트레이드도 아닌 2026년 KBO 2차 드래프트를 통해 영입한 자원이다. 나이는 적지 않지만 꾸준함이 강점이고 본인 또한 간절했기에 KIA는 이를 믿고 3순위 지명권을 그에게 투자했고 결과는 좋은 쪽으로 흘러가고 있는 분위기다.
이태양은 15일 현재 5경기에서 8이닝 1홀드 평균자책점 1.13으로 기대 이상의 호투를 보여주고 있다. 특히 최근 3경기 연속 무실점 행진은 단순한 호투를 넘어 '지배력'을 보여주는 지표로 평가된다. 위기 상황에서도 흔들림 없는 투구로 흐름을 끊어내며, 벤치의 신뢰를 확보했다.
이태양은 전 소속팀 한화 이글스에서 입지가 줄어들며 2차 드래프트 방출이라는 아픔을 겪었다. 스스로 기회를 찾아 팀을 떠나는 결정을 내렸고, 그 선택은 커리어의 전환점이 됐다. 팀이 필요로 하는 순간 언제든 투입될 수 있는 자원으로 활약하며 자신의 가치를 증명하고 있다.
특히 베테랑으로서의 경험이 빛난다. 단순히 공을 열심히 던지는 것을 넘어 경기 흐름을 읽고, 타자와의 수 싸움에서 앞서 나가는 모습은 젊은 투수들에게도 좋은 본보기가 되고 있다. 개인의 반등을 넘어, 팀 전체 분위기에도 긍정적인 영향을 미치고 있다는 분석이다.
롱릴리프부터 필승조까지... '멀티맨'의 진가
이태양의 진정한 가치는 '기록'이 아니라 '역할'에서 드러난다. 그는 특정 보직에 한정되지 않는, 이른바 멀티 이닝 소화가 가능한 전천후 투수다.
일반적으로 불펜 투수는 1이닝 단위로 기용되는 경우가 많지만, 이태양은 상황에 따라 2이닝, 길게는 3이닝까지 책임질 수 있다. 이는 불펜 운용에 있어 엄청난 전략적 유연성을 제공한다. 감독 입장에서는 한 명의 투수로 두 명 이상의 역할을 수행할 수 있는 셈이다.
대표적인 장면은 최근 경기에서 확인됐다. 지난 8일 삼성전에서 팀이 앞선 상황에서 마운드에 올라 3이닝을 책임지며 무실점 투구를 펼쳤고, 이 과정에서 이적 후 첫 홀드를 기록했다. 단순히 점수 차를 지키는 것을 넘어, 경기 흐름 자체를 완전히 끊어낸 투구였다.
경기 후 그는 "한 이닝을 더 던지면 뒤 투수들을 아낄 수 있다고 생각했다"고 말했다. 이 한마디는 그의 팀 기여도를 상징적으로 보여준다. 개인 기록보다 팀 전체 운영을 우선시하는 태도는 코칭스태프의 신뢰를 얻기에 충분하다.
또한 그는 다양한 상황에서 활용된다. 선발 투수가 일찍 무너진 경기에서는 롱릴리프로 나서 이닝을 정리하고, 접전 상황에서는 필승조처럼 투입돼 상대 타선을 봉쇄한다. 이러한 '하이브리드형 투수'는 시즌이 길어질수록 가치가 더욱 커진다.
특히 KBO리그 특성상 불펜 소모가 많은 일정에서는 이런 유형의 투수가 팀 성적을 좌우하는 경우가 많다. 이태양은 단순히 잘 던지는 투수를 넘어, 팀 운영의 효율성을 높이는 핵심 자원으로 평가받고 있다.