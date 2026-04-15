노련한 유재석-허술한 유연석의 매력, 다음 시즌에서 만나요

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SBS '틈만나면'케이블 채널에선 보편화된 지 오래지만 '시즌제' 방식은 지상파에선 여전히 소극적으로 활용되는 운영 방식이다. 기안84의 세계관을 적극 활용한 MBC 일요일 예능, 기타 음악 오디션 등을 제외하면 기존 지상파 3사는 수년에 걸쳐 방영되는 '장수' 예능 프로그램에 큰 비중을 할애하는 게 일반적 형태였다.이와는 달리 <틈만나면>은 경쟁 업체라고 할 수 있는 케이블 TV 채널의 가장 일반적인 형식을 적극 도입하면서 차별화에 성공했다. 방영 - 휴식기 - 새 시즌 방영을 반복하면서도 일정 수준 이상의 인기를 계속 유지하며 지상파 시즌제 예능의 모범 사례를 만들었다. 직전 시즌의 단점을 보완하고 신규 게임을 개발할 수 있는 재정비 시간을 통해 프로그램의 완성도를 높일 수 있었다.유명 연예인의 일거수일투족을 관찰하는 '관찰 예능' 중심의 흐름에서 벗어난 점 역시 <틈만나면>의 차별점이다. 시즌 1 초반에는 회당 세 명의 의뢰인을 만나면서 시민들의 일상 이야기가 상대적으로 적게 다뤄지는 아쉬움이 있었지만 회차가 거듭될수록 이러한 부분을 점차 보완했다. '틈친구'(초대 손님 연예인) 못지않은 의뢰인 시민들의 재치 있는 입담은 시즌4를 더욱 흥미롭게 만드는 요소로 자리 잡았다.