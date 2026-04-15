노련한 유재석-허술한 유연석의 매력, 다음 시즌에서 만나요

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SBS '틈만나면'SBS
매주 화요일마다 시청자들의 든든한 '야식' 친구가 되어준 SBS <틈만나면>이 네 번째 시즌까지 성공적으로 막을 내렸다. 지난 2024년 4월 신설된 이래 <틈만나면>은 지상파 예능으로는 보기 드물게 10~20회 안팎의 시즌제 형식을 취하면서도 꾸준한 사랑을 받아왔다.
프로그램 이름에는 시즌명을 붙이지 않고 있지만, 지난해 12월 시작된 '시즌4' 역시 이전 방영분 못지않은 사랑을 받았다. 덕분에 <틈만나면>은 '예능 인기 불모지'처럼 인식되던 화요일 밤 시간대를 풍성하게 채우는 데 성공했다. 지난 14일 방송된 시즌4 마지막 회차에서는 MC 유재석이 '중스타(?)'로 지칭한 배우 이광수와 '톱스타' 박보영이 출연해 유쾌한 웃음을 안기며 유종의 미를 거뒀다.
시민들의 일상 속 '빈틈'을 파고들며 출연 연예인들의 예상 밖 예능감과 정겨운 대화, 흥미로운 게임으로 매주 1시간 30분 안팎의 방송을 웃음으로 채워온 <틈만나면> 시즌4가 남긴 발자취를 되짚어본다.
시즌제, 시민 소재 예능