한 경기 '사사구 18개' 불명예 신기록... 한화 불펜 왜 이러나

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22일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2025 프로야구 KBO리그 포스트시즌 플레이오프 4차전 한화 이글스와 삼성 라이온즈의 경기. 6회말 한화 김서현이 동점을 허용한 뒤 고개를 숙이고 있다.프로야구 한화 이글스가 한 경기에서 사사구 18개 허용이라는 진기록을 선보이며 충격의 4연패에 빠졌다.14일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 '2026 KBO리그' 페넌트레이스 경기에서 한화는 삼성 라이온즈에 5-6으로 패했다. 한화는 선발 문동주의 호투에 힘입어 6회까지 5-0으로 앞서며 승리를 눈앞에 두는듯 했으나 불펜진이 마지막 3이닝간 6실점을 내주며 뼈아픈 역전패를 당했다. 반면 4연승을 달린 삼성은 단독 2위로 올라섰다.한화는 이날 경기에서 역전패와 더불어 역대급 불명예 기록까지 세웠다. 이날 삼성이 얻어낸 18개의 사사구는 1990년 5월 5일 잠실 롯데(타)-LG(투)전에서 나온 17개를 뛰어넘은 한 경기 역대 최다 사사구 신기록이었다.한화는 선발 문동주가 사사구 5개와 피안타 6개를 내주기는 했지만 5이닝을 무실점으로 잘 틀어막으며 승리투수 자격을 갖추고 마운드를 내려왔다. 6회부터 가동된 한화 불펜진이 가동되며 계속해서 주자를 출루시키며 위기를 맞기는 했지만 7회까지는 1실점으로 아슬아슬하게 버텼다.하지만 8회들어 결국 악몽이 시작됐다. 한화는 5-1로 앞서던 8회초 2사 1.2루 위기를 맞이하자 마무리 김서현까지 조기 투입하는 강수를 뒀다. 그러나 김서현은 최형우와 르윈 디아즈, 류지혁에게 잇따라 볼넷을 내줬고, 전병우 타석 때는 폭투까지 나오며 3실점을 내주고 말았다.한화는 5-4, 1점차로 쫓기는 상황에서도 9회초에도 김서현을 계속 마운드에 올렸다. 김서현은 선두타자 박세혁에게 안타를 맞은 데 이어 김재상에 볼넷-박승규에 사구, 다시 최형우와 이해승에 연속 볼넷을 내주며 결국 6-5로 역전을 허용하고 말았다. 김경문 한화 감독은 그제서야 김서현을 내리고 황준서를 올렸지만, 이미 승기는 넘어간 상황이었다. 삼성은 9회말 마무리 투수 김재윤을 투입하며 실점없이 승리를 챙겼다.김서현은 이날 고작 1이닝을 던지는 동안 7개의 4사구를 홀로 허용할 정도로 제구가 전혀 되지 않았다. 한화는 이날 무려 9명의 투수를 동원했는데 한 타자만 상대한 마지막 투수 황준서를 제외하면 전원이 사사구를 내줬다. 김서현과 문동주 두 투수가 12개를 합작했고, 김종수(1이닝 무실점)-박상원(0이닝 1실점)-이민우(0이닝 무실점)-정우주(1이닝 무실점)-이상규(0이닝 1실점)-조동욱(⅔이닝 1실점)은 각각 1개씩의 4사구를 내줬다.이긴 삼성이나 패한 한화나 부끄러운 경기이기는 피차 마찬가지였다. 이날 삼성이 기록한 6득점은 단 하나의 적시타 없이 모두 사사구와 폭투, 밀어내기로만 만들어낸 점수였다. 삼성은 불안한 한화 마운드를 상대로 8안타 18사사구를 얻어내고도 숱한 찬스를 놓치며 잔루를 무려 17개나 기록할만큼 답답한 경기를 펼쳤다. 승패를 떠나 프로팀들의 경기라기에는 민망한 수준이었다.또한 이날 경기는 한화 불펜의 현 주소와 문제점을 적나라하게 보여준 장면이기도 했다. 지난해 팀평균자책 1위를 기록했던 한화는 올시즌은 정반대로 팀평균자책점이 6.38, 불펜은 9.51로 모두 압도적인 리그 꼴찌를 기록중이다. 메이저리그로 진출한 선발 원투펀치 코디 폰세와 라이언 와이스의 공백도 크지만, 불펜 필승조 붕괴가 더 처참하다.한화는 지난 시즌 불펜 필승조로 활약했던 김범수(KIA)와 한승혁(KT)을 모두 떠나보냈다. 배동현(키움)과 이태양(KIA)도 지난해 2차드래프트를 통하여 새로운 팀에 둥지를 틀었다. 한화로서는 이들 대부분을 충분히 잡을 수 있거나 더 기회를 줄 수도 있었지만 이들의 공백이 그리 크지 않을 것이라고 안이한 판단을 내렸다. 공교롭게도 이적생들은 한화를 떠난 이후 다른 팀에서 모두 좋은 활약을 이어가고 있다.투수는 아니지만 베테랑 타자 손아섭도 두산 베어스로 트레이드되자마자 14일 첫 경기인 롯데전부터 한화에서 기회를 얻지못한 한풀이를 하듯 홈런과 2볼넷 포함 3출루 경기를 펼치며 펄펄 날았다. 트레이드 전까지 손아섭이 올시즌 한화 1군에서 출장한 것은 대타 한 타석이 전부였다.한화가 비록 노장이라고는 하지만 KBO리그 통산 최다 안타 1위(2618개)인 손아섭을 트레이드카드로 내주면서 얻은 것은, 통산 59경기 출장에 자책점 7점대(7.28)를 기록한 좌완투수 이교훈과 현금 1억5천만원이 전부였다. 한화 팬들 사이에서는 차라리 노련한 손아섭을 1군에서 활용해가면서 적절한 시기에 불펜 보강을 위한 트레이드 카드로 활용했다면 어땠을까하는 아쉬움도 나오는 이유다.현재 한화는 사실상 필승조의 보직 구분이 무너진 상태다. 지난해 33세이브를 기록한 김서현은 시즌 후반기와 포스트시즌의 악몽을 딛고 다시 마무리로 낙점됐지만, 올시즌 7경기에서 1세이브 1패 자책점 9.00(6이닝 6실점)이라는 참담한 성적에 그치며 지난해의 후유증에서 벗어나지 못하고 있다.FA를 앞둔 우완 박상원은 2025시즌 74경기 4승 3패 16홀드 평균자책점 4.19로 호투했으나,올 시즌에는 8경기 1패 2홀드 평균자책점 15.00으로 극심한 난조를 보이고 있다. 지난해보다 성장이 기대됐던 2년차 정우주도 10경기에서 3홀드 자책점 9.45로 흔들리고 있다. 선발진에 강등되어 롱릴리프와 전천후 불펜으로 활용하려던 엄상백은 부상으로 이탈하며 올해도 팀에 도움이 되지못하고 있다.한화가 지난주 KIA전부터 4연패를 당하는 동안 무려 3경기가 똑같은 1점차 승부(6-5)였고 모두 8회 이후에 당한 역전패라는 공통점이 있다. 한화가 박빙의 승부에서 불펜진의 지키는 힘이 지난해보다 크게 떨어졌다는 증거다.김경문 감독의 유연하지 못한 팀운영도 상황을 오히려 악화시키고 있다는 우려가 커지고 있다. '믿음의 야구'로 유명한 김 감독은 지난해 포스트시즌에서도 부진한 김서현을 무리하게 마무리로 활용하다가 한국시리즈를 놓치고 젊은 투수에게도 큰 트라우마를 안겼다는 비판을 받았다.지난 삼성전에서도 김서현이 흔들리고 있는데도 사사구 7개를 내주고 역전을 허용할 때까지 방치한 김경문 감독의 오판은 선수와 팀 모두에게 치명적인 결과로 이어졌다. 김 감독은 올해도 부진에 빠진 노시환을 4번타자로 고집했으나 극도의 슬럼프가 계속되자 결국 13경기 만에야 뒤늦게 2군으로 내린 바 있다.한화는 시즌 6승 8패에 그치며 중위권에 머물러있다. 지난 시즌 준우승에 이어 27년만의 '대권' 도전까지 꿈꾼다던 기대치와는 거리가 먼 출발이다. 무엇보다 시즌이 아직 극초반임에도 이런 식으로 불펜진이 소모되며 역전패하는 경기가 속출한다면, 투수진의 과부하를 장기레이스 끝까지 버텨낼 수 있을지가 더 걱정되는 상황이다.