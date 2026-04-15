ACLE 24팀→32팀 확대... 종이호랑이 전락한 K리그도 영향 미칠까

챔피언스리그 엘리트(ACLE)가 다음 시즌부터 확대 개편될 가능성이 제기되면서, 최근 아시아 무대에서 주춤한 K리그에도 어떤 영향이 미칠지 관심이 쏠린다.아시아축구연맹(AFC)은 14일 공식 홈페이지를 통해 "AFC 대회위원회가 2026-27시즌부터 ACLE 참가팀 수를 기존 24개에서 32개로 확대하는 개편안을 권고했다"며 "집행위원회 승인을 거치면 효력이 발생한다"고 밝혔다.AFC는 이번 개편의 배경에 대해 "아시아 전반의 포용성과 경쟁력을 높이고, 본선 진출을 위한 예선 과정을 보다 엄격하게 만들기 위한 것"이라고 설명했다.2023-24시즌을 끝으로 기존 아시아 챔피언스리그(ACL)는 역사 속으로 사라지고, 상위 대회는 챔피언스리그 엘리트(ACLE)로 개편됐다.하위 대회였던 AFC 컵은 '챔피언스리그2(ACL2)'로 재편됐고, 그 아래 단계로 챌린지리그(ACGL)가 신설됐다.ACLE는 동·서아시아 권역별 12개 팀이 참가해, 추첨으로 선정된 8개 팀과 맞붙는 리그 스테이지 방식으로 진행된다. 각 권역 상위 8개 팀이 토너먼트에 진출한다.ACL2는 36개 팀이 4개 팀씩 8개 조로 나뉘어 조별리그를 치르며, 각 조 2위까지 16강에 오른다. 이후 16강, 8강, 4강을 거쳐 우승팀을 가린다. 이처럼 이미 한 차례 개편이 이뤄졌지만, AFC는 여기에 그치지 않고 최상위 대회인 ACLE의 참가팀 수 확대를 추진하고 있다.개편안의 핵심은 본선 참가팀을 24개에서 32개로 늘리는 것이다. 아울러 16강 진출을 가리는 플레이오프 도입도 검토되고 있다. 32개 팀 체제가 되면, 동·서아시아 리그 스테이지에서 각각 1~6위 팀은 16강에 직행한다. 7~10위 팀은 플레이오프를 통해 남은 16강 진출 티켓을 두고 경쟁하게 된다.다만 일정 문제로 플레이오프 제도는 2027-28시즌부터 적용될 가능성이 크다.참가팀 확대가 기존 출전권 배분 국가의 몫을 늘리는 것인지, 혹은 참가 가능한 리그 범위를 넓히는 것인지는 아직 명확히 공개되지 않았다.이 같은 변화가 K리그에 어떤 영향을 미칠지도 주목된다. 과거 K리그는 아시아 무대에서 강력한 존재감을 자랑했다. 아시안 클럽 챔피언십 시절까지 포함해 총 12회 우승으로 최다 우승 기록을 보유하고 있으며, ACL 체제로 개편된 이후에도 6차례 정상에 올랐다.특히 2010년대에는 우승 4회(2010 성남, 2012·2020 울산, 2016 전북), 준우승 3회를 기록하며 전성기를 누렸다. 하지만 ACLE 출범 이후에는 부진이 이어지고 있다. 2024-25시즌에는 울산과 포항이 리그 스테이지에서 탈락했고, 광주FC가 8강에 올랐지만 알 힐랄에 0-7로 패했다.이번 시즌 역시 상황은 크게 다르지 않다. 울산은 2시즌 연속 조기 탈락했고, 서울과 강원은 16강에서 J리그 팀에 밀려 탈락했다. ACL2에서도 전북과 포항이 각각 8강, 16강에서 고배를 마셨다.현재 동아시아 지역 출전권은 일본 3장, 한국과 태국 2.5장, 중국 1.5장, 호주와 말레이시아 1장씩 배정돼 있다.만약 참가팀이 32개로 늘어나면, 한국은 3.5장까지 확대될 가능성이 크다. 이 경우 K리그 1·2위와 코리아컵 우승팀은 본선에 직행하고, 3위 팀은 플레이오프를 치르게 된다. 4위 팀은 ACL2에 출전할 수 있다.최대 5개 팀이 아시아 대항전에 나설 수 있어 경험 축적과 수익 측면에서는 긍정적이다. 그러나 일정 부담은 커질 수밖에 없다.ACLE가 시즌 후반에 집중되는 구조인 만큼, 리그 일정과 겹치며 체력 관리와 집중력 유지에 어려움을 겪을 가능성이 크다. 아시아 대회 성적이 부진할 경우 클럽 랭킹 하락으로 이어져, 향후 출전권 배분에도 불리하게 작용할 수 있다