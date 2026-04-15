"구해주세요" 소녀의 마지막 통화... 이런 고통은 처음입니다

▲영화 <힌드의 목소리> 스틸컷 (주)더콘텐츠온

다만, 모두가 추앙하는 영화를 필자는 선뜻 동의할 수 없었다. 러닝타임 내내 눈물을 강요하지만, 단 한 방울의 눈물도 흐르지 않았다. 통화 파일을 그대로 들려주고 실존 인물을 촬영한 영상까지 덧댄 설정은 불행 포르노를 보는 듯 괴롭기만 했다. 카메라의 윤리적 시선마저 고민하게 만드는 기이한 형식 파괴였다.



결국에는 실망으로 다가왔다. 화려한 수상 이력까지 의구심이 들었다. 다른 형식을 취했다면 어땠을까 아쉬웠다. 콜센터라는 한정적인 공간의 전개는 극영화 <더 길티>가 떠올랐고, 반전 목소리를 전한 영화 중에는 다큐멘터리 <노 어더 랜드>가 겹쳤다.



물론 다큐멘터리라고 객관적인 시선만 유지하는 건 아니다. 하지만 <힌드의 목소리>는 죄책감의 무게를 나눠 들자며 호소하고 잠재적 공모자로 이끄는 분위기가 점점 불편해지기 시작했다. 일부 관객은 불가피한 트라우마를 얻었으며 본질이 전달되기 보다 감정 소비로 휘발되어버릴 영화로 각인 될지도 모를 일이다.



그래서 이 영화를 곧이곧대로 받아들이지 않기로 했다. 역으로 전쟁의 주체를 떠올리는 영민함을 발휘해 봤다. 전쟁이 인간의 존엄성을 어떻게 무너트리는지, 최대 피해자는 누구인지를 영화는 명확히 가리킨다. 한 아이의 목소리로 확산된 캠페인은 팔레스타인 전체의 목소리로 상징화될 것이다. 잊지 말아야 할 것은 힌드의 목소리뿐만이 아니다. 실패를 교훈 삼아 반복하지 말아야 할 일, 악순환을 끊어 낼 대책 마련이다. 한 사람의 목소리가 모여 다수의 의견이 된다. 작은 용기가 사라지지 않도록, 정치적인 일에 휘말리지 않도록, 죽음에 무감각해지지 않도록 떠올려 보는 일을 멈추지 말아야 할 것이다.





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