'K리그 첫 이달의 골' 이동준, '측면 빈공' 전북 에이스 등극

한국프로축구연맹

하나은행 K리그1 2026 2~3월 '안심을 마시다 동원샘물 이달의 골'을 받은 전북 현대 FW 이동준,시즌 첫 이달의 골을 수상한 이동준이 기세를 이어가 전북을 우승으로 이끌 수 있을까.14일 오후 한국프로축구연맹은 공식 홈페이지를 통해 "전북 현대 이동준이 2026시즌 2∼3월 K리그 '안심을 마시다 동원샘물 이달의 골' 수상자로 선정됐다"라고 발표했다.올 시즌 첫 '이달의 골'은 K리그1 1∼5라운드를 대상으로 했다. 이동준과 조인정(제주 SK)이 후보에 올랐다. 이동준은 부천 FC와 개막전에서 후반 9분 코너킥 때 튀어나온 공을 페널티지역 중앙에서 몸을 날려 왼발 논스톱 발리슛으로 연결해 골문을 흔들었다. 조인정은 5라운드 강원 FC전에서 전반 15분 왼발 중거리 슛으로 골망을 갈랐다.두 골 모두 환상적인 득점이었던 가운데 팬 투표에서 승부가 갈렸다. 이동준은 5,991표(72.3%)를 얻어, 2,292표(27.7%)를 받은 조인정을 제치며 활짝 웃었다. 다가오는 홈 경기서 그는 상금 100만 원과 함께 트로피를 받을 예정이다.이달의 골을 받은 이동준. 이번 시즌 출발이 상당히 좋다. 1997년생인 그는 부산 아이파크 유스 출신으로 2017시즌을 앞두고 콜업되며 프로 무대에 도전장을 내밀었다. 데뷔 첫 시즌에는 7경기 출격에 그치면서 아쉬움이 있었지만, 서서히 발전하는 모습으로 핵심 선수로 발돋움하는 데 성공했다.2018년에는 23경기에 나서 4골 1도움을, 이듬해에는 13골 7도움이라는 미친 퍼포먼스를 선보이며 팀의 K리그1 승격과 K리그2 MVP·BEST 11에 선정되는 기염을 토해냈다. 2020년, 첫 K리그1 무대를 밟았던 이동준은 5골 4도움을 넣으며 분전했지만, 팀은 다이렉트 강등을 당하며 고개를 숙여야만 했다. 1부에 눈도장을 찍은 가운데 그는 새로운 도전을 감행했다.2021시즌을 앞두고 울산HD로 유니폼을 갈아입었고, 13골 7도움이라는 폭발적인 스탯을 양산하며 펄펄 날았다. 또 이 시기에는 벤투 감독의 부름을 받아 A대표팀 데뷔에 성공하는 등 상승 곡선을 구가했다. 시즌 종료 후, 그는 당시 분데스리가에 자리하고 있던 헤르타 베를린으로 이적하면서 꿈에 그리던 유럽 진출에 성공했으나 급격한 부진이 이어졌다.입단 직후 코로나 확진 판정에 이어 무릎 부상이 이어졌고, 결국 2022-23시즌 시작과 함께 완전히 자취를 감춘 것. 이에 더해 병역 문제를 해결하기 위해 국내 복귀를 타진했고, 적지 않은 이적료를 투자한 전북 현대로 입성하며 K리그에 복귀했다. 독일에서 아쉬움이 있었으나 기대감은 상당했다. 검증된 실력과 빠른 스피드라는 확고한 무기가 있었기 때문.하지만 전북 유니폼을 입고도 부진을 끊어내지 못했다. 개막전에서 햄스트링 부상을 호소하며 전력에서 이탈했고, 복귀 후에도 퍼포먼스를 끌어올리는 데 애를 먹었다. 그 결과 리그에서는 0골에 그쳤고, 공식전 단 1골이라는 초라한 성적표를 기록했다. 이듬해 전반기 분전하며 6경기서 1골 2도움을 기록했지만, 병역 문제로 인해 김천 상무로 입대하며 잠시 전주성을 떠났다.김천에 입성한 이동준은 퍼포먼스를 일정 부분 회복하는 데 성공했다. 1시즌 반 동안 35경기에 나서 6골 2도움을 기록했고, 지난해 10월 28일 전역하며 전주성으로 전격 복귀를 알렸다. 이미 K리그1 우승이 확정된 상황 속 동기부여가 다소 떨어질 수 있었으나 아니었다. 그는 대전·서울을 상대로 연이어 득점포를 가동했고, 광주와 코리아컵 결승전서는 선제골을 폭발했다.후반기 좋은 퍼포먼스를 선보인 이동준. 이번 시즌 초반 그 기세를 확실하게 이어가고 있다. 김천에서 연을 맺었던 정정용 감독이 부임한 가운데 주전 우측 윙어로 낙점된 그는 부천과 개막전에서부터 멀티 골을 터뜨리며 펄펄 날았다. 이후 김천·광주를 상대로도 위협적인 활약을 선보인 이동준은 5라운드 대전 원정에서 모따의 패스를 받아 선제 결승 골을 터뜨렸다.7라운드가 진행된 가운데 전 경기 선발로 나서고 있는 이동준은 3골을 기록, 고재현(김천·3골), 이호재(포항·3골)와 함께 토종 공격수 득점 1위에 자리하고 있다. 부산·울산 시절 보여줬던 빠른 스피드를 통해 상대를 제압하는 능력은 탁월하며, 특히 공중전에서는 173cm의 아쉬운 신체 조건을 극복하는 놀라운 점프를 선보이면서 공격 포인트를 양산하고 있다.경기 세부 스탯도 훌륭하다. 공격 지표를 설명하는 기록인 평균 유효 슈팅 횟수는 0.57개(전체 25위)이며, PA 내 슈팅 횟수도 평균 1.57개(전체 10위)로 기회를 만들어 내는 능력이 훌륭하다. 강점인 드리블 평균 성공 횟수 역시 0.43개(전체 24위)이며 키패스 성공 0.71개(전체 62위)·크로스 0.71개(전체 24위) 역시 리그 전체 선수 중 상위권에 자리하고 있는 모습.시즌 초반 압도적인 퍼포먼스를 선보이고 있는 가운데 전북은 이동준의 활약이 매우 반갑기만 하다. 지난해 측면에서 좋은 활약을 보여줬던 전진우·송민규·권창훈이 차례로 이탈한 상황 속 이번 시즌 불안정한 상황에 봉착했다. 이적생 김승섭은 많은 기대를 받고 있으나 공격 포인트를 올리지 못하고 있고, 또 다른 자원인 츄마시는 개막전 후 명단에서 제외되고 있다.측면 자원들이 차례로 부진한 가운데 이동준 고군분투하며 정정용 감독의 고민을 덜어주고 있는 상황. 개인 퍼포먼스를 꾸준하게 유지하는 부분도 중요하지만, 팀 적으로 고려했을 때, 반대쪽에서 활약하는 김승섭·이승우가 조금 더 영향력을 발휘하게 된다면 전북은 현재 위치인 3위를 넘어 K리그1 2연패에 도전할 수 있는 발판을 확실하게 마련할 수 있을 것이다.이번 시즌 전북 입성 후 최고의 출발을 선보이고 있는 이동준이다. 이달의 골 수상을 바탕으로 큰 동력을 얻어 팀을 더 높은 곳으로 이끌 수 있을까. 향후 활약에 귀추가 주목된다.