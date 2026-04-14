늙어도 끝나지 않는 이야기, 두 노인의 기묘한 동행

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
아르헨티나 부에노스아이레스의 레사마 공원, 한적한 한낮의 벤치에 안토니오가 앉아 신문을 읽고 있다. 하지만 그는 눈이 거의 멀었으니 그저 읽으려 애쓰고 있을 뿐이다. 그의 곁으로 레온이 다가와 앉더니 끝없이 이어질 말을 시작한다. 그는 자신이 르완다 해방군 소속의 비밀 요원으로 위장 신분을 유지하고 있다고 한다. 그런데 거짓말이었다. 다만, 86세 노인인 건 거짓말이 아닌 듯하다.
안토니오로서는 3년 전에 찾은 조용하고 편안한 자리인데, 일주일 전부터 웬 노인이 찾아와 온갖 거짓말을 늘어놓으며 방해하고 있다. 그는 관리인 보조로, 52년간 지하 보일러실에서 일하고 있다고 한다. 몇 번이나 결혼했는데 그때마다 바람을 피웠다는 말도 덧붙인다.
둘은 거짓말을 하고 적대하다가, 서로에 대해 이야기하고 각자의 삶을 꺼내 놓는다. 함께 대마초를 피우며 과거로 돌아가 추억에 잠기기도 하고, 농담을 주고받기도 한다. 그런데 난데없이 안토니오가 직장에서 쫓겨날 위기에 처한다. 4개월 치 봉급의 위로금을 받아들이려던 찰나, 레온이 끼어드는데… 급진 공산주의 투사 출신이라는 자존심 때문이었을까? 또 어떤 거짓말을 늘어놓을까?
현실을 버티기 위한 상상과 거짓의 힘