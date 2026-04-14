평균자책점 '0' 보쉴리... kt 질주 이끄는 팔색조 마법사

케이비리포트

KT 보쉴리의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)보쉴리의 패스트볼 최고 구속은 150km/h에 미치지 못해 외국인 투수 치고는 구속이 평범한 편이다. 하지만 상대 타자들이 느끼는 난이도는 최상급이다. 같은 궤적으로 출발한 투구(투심/스위퍼)가 서로 반대 방향으로 꺾이는 이른바 '피치 터널' 효과가 만들어내는 착시가 크기 때문이다. 결과적으로 타자 입장에서는 같은 공으로 인식했다가 헛스윙을 하는 장면이 자주 나오고 있다.구속 이상의 탈삼진 능력 뿐이 아니라 위기관리 능력도 뽐냈다. 12일 두산전, 자신의 마지막 이닝이었던 3-0으로 앞선 6회초 2사 1, 3루 상황에서 실점 가능성이 있었지만, 상대 타자 카메론을 내야 땅볼로 처리하며 개막 이후 3경기 연속 무실점 행진을 이어갔다. 흔들리는 순간에도 스위퍼와 투심을 섞는 투구 패턴을 유지하는 안정감이 인상적이다.현재 보쉴리는 개막 이후 무실점 기록에 큰 의미를 두지 않는 것으로 알려졌다. 초반 성적이 기대 이상이라는 점은 인정하면서도, 언제든 실점은 나올 수 있다는 전제 아래 자신의 투구에 집중하겠다는 입장이다. KBO리그의 특수성이라 할 수 있는 자동 볼판정 시스템(ABS)에도 뛰어난 제구력을 앞세워 무난하게 적응하는 모습이다.