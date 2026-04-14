'KBO 최다 안타' 손아섭, 두산 유니폼 입는다

두산 베어스

지난 2월 한화와 FA 계약을 체결했던 손아섭은 계약 두 달 만에 두산으로 트레이드됐다.지난 2004년 SK 와이번스의 사이드암 투수 김명완이 가정사 때문에 신승현으로 개명한 적은 있지만 KBO리그에서 개명은 그리 흔한 일이 아니었다. 하지만 현재는 나균안(롯데)과 최원준(두산), 배정대(kt 위즈), 이우찬(LG 트윈스) 등 개명 후 선수 생활의 전환점을 맞은 선수들을 어렵지 않게 찾을 수 있다. 그리고 KBO리그의 '개명 열풍'은 지난 2009년 손광민이라는 이름을 바꾼 손아섭이 그 시작이었다.그저 '야구를 더 잘하고 싶어서' 작명소에서 새 이름을 얻어 과감하게 개명을 단행한 손아섭은 2010년부터 롯데의 붙박이 주전 외야수로 활약하며 2010년대를 화려하게 빛냈다. 특히 2011 시즌이 끝나고 간판타자 이대호가 일본 프로야구에 진출한 후에는 손아섭이 롯데의 새로운 간판 선수로 활약했다. 실제로 손아섭은 2012년부터 2017년까지 3번의 최다안타 1위와 5번의 골든글러브를 수상했다.2017 시즌이 끝난 후 롯데와 4년 98억 원에 FA 계약을 체결한 손아섭은 롯데와의 FA 계약 후 4년 동안 세 번이나 3할 타율을 기록하며 제 역할을 톡톡히 해줬다. 손아섭은 2021 시즌이 끝난 후 두 번째 FA 자격을 얻었고 간판타자 나성범(KIA 타이거즈)이 팀을 떠난 NC에서 손아섭을 4년 64억 원에 영입했다. 그렇게 부산에서 나고 자란 토박이이자 롯데의 프랜차이즈 스타였던 손아섭은 '지역 라이벌' NC로 이적했다.손아섭은 NC 이적 후 수비력이 저하되면서 지명타자로 출전하는 경기가 크게 늘어났지만 2023년 타격왕(.339)과 최다안타왕(187안타), 지명타자 부문 골든글러브를 휩쓸며 건재를 과시했다. 하지만 손아섭은 2024년 부상으로 84경기 출전에 그쳤고 작년에도 장타력이 크게 떨어졌다는 평가를 받으며 결국 작년 7월31일 트레이드 마감 시한을 4시간 남겨두고 1번타자 부재에 시달리던 한화로 팀을 옮겼다.손아섭은 한화 이적 후 1번 지명타자로 활약하며 35경기에서 타율 .265 1홈런17타점18득점을 기록했고 가을야구에서도 타율 .300(40타수12안타)2타점6득점으로 준수한 활약을 선보였다. 하지만 LG에 패해 한국시리즈 우승을 놓친 한화는 작년 FA시장에서 강백호를 4년 100억 원에 영입하면서 손아섭의 입지는 크게 좁아졌다. 결국 손아섭은 한화의 스프링캠프가 한창인 2월5일 1년 1억 원에 한화와 FA 계약을 체결했다.FA 계약 후 1군이 아닌 2군 스프링캠프에 합류해 시즌을 준비한 손아섭은 시범경기에서 2루타 2개를 포함해 13타수5안타(타율 .385)2타점을 기록하는 좋은 활약을 선보이며 한화의 개막 엔트리에 포함됐다. 그렇게 왼손 대타 및 지명타자 백업으로 올 시즌 한화에서 활약할 거 같았던 손아섭은 3월 28일 키움 히어로즈와의 개막전에서 대타로 한 타석에 출전한 후 30일 곧바로 1군 엔트리에서 제외됐다.30대 후반의 나이에 낯선 퓨처스리그 경기에 출전하던 손아섭은 10일 고양 히어로즈전을 끝으로 퓨처스리그에서도 자취를 감췄고 결국 14일 트레이드를 통해 두산으로 팀을 옮기게 됐다. 프로 입단 후 15년 동안 한 팀에서 활약했던 손아섭이 최근 9개월 동안 두 번이나 트레이드를 통해 팀을 옮긴 것이다. 그 동안 부산과 창원, 대전을 연고지로 썼던 손아섭이 수도권 팀으로 이적한 것은 커리어 처음이다.두산은 올 시즌 확실한 붙박이 지명타자를 두지 않고 강승호와 양의지, 박준순, 다즈 카메론, 오명진 등이 돌아가며 지명타자에 배치됐다. 하지만 이들은 모두 각자 포지션이 있는 선수들로 타격에서 확실한 두각을 나타내지 못하면 지명타자에 고정되긴 쉽지 않다. 따라서 손아섭이 주어진 기회에서 베테랑의 면모를 보여준다면 확실한 지명타자가 없는 두산은 주전으로 자리 잡을 수 있는 '기회의 땅'이 될 수 있다.강백호가 합류하면서 사실상 '잉여 전력'이 된 손아섭을 반 시즌 만에 떠나 보낸 한화는 현금 1억 5000만 원과 함께 병역 문제를 해결한 2000년생 좌완 투수 이교훈을 데려왔다. 서울고를 졸업하고 2019년 두산에 입단한 이교훈은 통산 59경기에 등판해 2승1패1홀드7.28로 1군에서의 실적은 크게 내세울 게 없다. 하지만 작년 10경기에서 7.2이닝1자책으로 1승1.17을 기록하며 가능성을 보인 바 있다.한화는 올 시즌을 앞두고 좌완 셋업맨 김범수(KIA)가 팀을 떠났고 선발투수 오웬 화이트, 엄상백이 차례로 부상을 당하면서 황준서가 선발로 등판하는 경기가 늘어날 수 밖에 없다. 따라서 이교훈은 활용 여부에 따라 허전해진 한화의 좌완 불펜에 힘을 보탤 수 있다. 한화 구단과 팬들은 작년 좌완 유망주 조동욱을 붙박이 1군 투수로 키워냈던 '양상문 매직'이 이교훈의 성장에도 도움이 되길 기대하고 있다.