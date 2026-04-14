최두호, 17개월 만의 복귀전… '코리안 킬러' 저지 나선다

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카운터를 앞세운 최두호의 화력은 체급내에서도 손꼽힐만 하다.UFC 제공
'코리안 슈퍼보이' 최두호(35, 대구 팀매드)가 긴 공백을 깨고 옥타곤에 복귀한다. 상대는 최근 한국 선수들을 연이어 꺾으며 상승세를 탄 '윌리캣' 다니엘 산토스(31, 브라질)다. 그로 인해 이번 맞대결은 한국 파이터의 자존심과 상승세의 외국인 파이터가 충돌하는 성격을 띄고 있다.
오는 5월 17일(한국 시간), 미국 네바다주 라스베이거스 UFC 에이펙스에서 있을 'UFC Fight Night: Allen vs Costa' 대회서 두 선수는 페더급(65.8kg) 경기를 치른다. 최두호에게는 2024년 12월 네이트 랜드웨어전 승리 이후 약 1년 5개월 만의 복귀전이다. 긴 공백기 동안 체력과 경기 감각을 얼마나 유지했는지가 중요한 변수로 꼽힌다.
이번 경기는 성사 과정부터 순탄치 않았다. 당초 상대였던 '거브너' 개빈 터커(40, 캐나다)가 갑작스럽게 은퇴를 선언하며 대진이 무산됐고, 이후 산토스가 대체 선수로 투입됐다. 4월 19일에서 5월로 일정이 연기됐으며, 개최지 또한 캐나다 위니펙에서 UFC 본사가 위치한 미국 라스베이거스로 변경됐다.
잦은 변수 속에서 어렵게 확정된 매치업인 만큼, 두 선수 모두 강한 동기부여를 안고 경기에 나설 전망이다.
산토스, 한국 선수 연파… '코리안 킬러' 완성 저지하라
산토스는 최근 한국 선수들과의 맞대결에서 강렬한 존재감을 남겼다. 지난해 두 경기를 모두 한국 선수와 치러 승리했다. 5월 이정영을 상대로 치열한 접전 끝에 판정승을 거뒀고, 이어 9월에는 '좀비 주니어' 유주상을 상대로 KO 승리를 기록했다. 두 경기 모두 공격적인 압박과 뛰어난 경기 운영 능력이 돋보였다는 평가다.
특히 유주상과의 경기는 원래 최두호가 출전할 예정이었으나, 부상으로 인해 대진이 변경되면서 성사된 것이었다. 이로 인해 산토스는 자연스럽게 '최두호의 대체 상대'를 넘어 '잠재적 라이벌'로 떠올랐고, 결국 7개월 만에 두 선수의 맞대결이 현실이 됐다.
산토스 입장에서는 이번 경기가 커리어 도약의 분수령이다. 한국 선수 세 명을 연달아 꺾는다면 '코리안 킬러'라는 상징적인 타이틀을 얻게 됨과 동시에 UFC 내 입지를 크게 끌어올릴 수 있다. 반면 최두호는 이를 반드시 저지해야 하는 상황이다.
최두호는 "한국 선수 두 명을 이겼다고 해서 '코리안 킬러'라고 부르기에는 아직 부족하다"며 "나까지 이겨야 완성되겠지만, 그런 일은 없을 것이다"고 단언했다. 이어 "이번 경기는 개인적으로도 의미가 크지만, 한국 파이터들을 대표한다는 책임감도 느끼고 있다"고 덧붙이며 각오를 드러냈다.