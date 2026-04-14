4년 만에 깨어난 유미의 세포들, 이번에는 '혐관' 로맨스?

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티빙 오리지널 시리즈 '유미의 세포들3'더이상 직장인 유미는 없다. 유미는 내놓는 작품마다 높은 인기를 얻는 작가가 되었고 아버지에게 비싼 승용차까지 선물할 만큼 경제적 여유도 갖추게 됐다. 차기작에 대한 기대감이 커지면서 유미는 슬슬 신작 준비에 착수한다. 그런데 기획 과정에서 스카이다이빙까지 시도하는 유미의 열정 때문에 담당 PD가 부상을 입는 사고가 벌어진다.그러는 사이 귀염둥이 세포들의 세계에는 상상 이상의 변화가 발생했다. 인기 작가로 성공했지만 연애와는 거리가 멀어진 유미로 인해 수많은 감정 세포들이 자취를 감추고 말았다. 알고 보니 상당수 세포들이 무료해진 유미의 일상으로 인해 동면 상태로 냉동 보관소에 놓여 있었던 것이다.한편 출판사는 새 PD를 유미 전담 직원으로 배치한다. 그의 이름은 신순록. 안경 쓰고 깔끔한 정장 차림으로 유미 앞에 나타난 순록은 차갑고 무뚝뚝하고 그저 자신의 업무에만 충실한 평범한 직장인이었다.붕어빵을 둘러싼 사소한 갈등을 시작으로 어딘가 결이 맞지 않는 순록의 등장에 세포들은 하나둘 동면에서 깨어나기 시작한다. 그렇게 유미와 순록의 '혐관 로맨스(혐오 관계, 티격태격 다투던 사이에서 연인으로 발전하는 내용의 로맨스)'는 예상치 못한 방식으로 막을 올렸다.