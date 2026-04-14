'저비용 고효율' KIA 아시아쿼터… '데일 지터'가 뜬다

KIA 타이거즈

큰사진보기 ▲메이저리그 레전드 유격수 데릭 지터를 빗댄 '데일 지터'라는 애칭으로 그를 부르는 팬들도 늘고 있다. KIA 타이거즈

'계산이 서는 선수'에서 '성장하는 핵심'으로



현재 데일을 향한 평가를 한 단어로 정리하면 '꾸준함'이다. 프로야구는 장기 레이스다. 일시적인 폭발력보다 중요한 것은 기복 없는 생산력이다. 데일은 매 경기 일정 수준 이상의 활약을 보장하는 유형으로, 감독과 코칭스태프 입장에서는 라인업 구성을 보다 안정적으로 가져갈 수 있게 만든다. 이른바 '계산이 서는 선수'라는 평가가 나오는 이유다.



고무적인 것은 데일은 아직 성장 단계에 있는 선수라는 점이다. KBO리그에 완전히 적응하게 되면 지금보다도 더 높은 퍼포먼스를 기대할 수 있다는 전망이 설득력을 얻고 있다.



타격에서는 장타력 향상이 과제로 남아 있지만, 이는 경험이 쌓일수록 자연스럽게 발전할 가능성이 높다. 이미 콘택트 능력과 선구안은 검증된 만큼, 힘과 타구 질이 개선된다면 한 단계 더 위의 타자로 도약할 수 있다.



수비에서도 마찬가지다. 안정감은 이미 확보한 상태에서, 디테일한 플레이와 더 넓은 커버 범위를 갖추게 된다면 리그 정상급 유격수로 성장할 잠재력이 충분하다. 무엇보다 긍정적인 요소는 태도다. 새로운 환경에 빠르게 적응하고, 부족한 부분을 꾸준히 보완하려는 자세는 장기적인 성장 가능성을 더욱 높여준다.



결국 데일은 단순한 '가성비 선수'가 아니다. 그는 현재 진행형으로 진화하고 있는 KIA의 핵심 전력이며, 시즌이 거듭될수록 그 가치가 더욱 커질 가능성이 높다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 메이저리그 레전드 유격수 데릭 지터를 빗댄 '데일 지터'라는 애칭으로 그를 부르는 팬들도 늘고 있다.현재 데일을 향한 평가를 한 단어로 정리하면 '꾸준함'이다. 프로야구는 장기 레이스다. 일시적인 폭발력보다 중요한 것은 기복 없는 생산력이다. 데일은 매 경기 일정 수준 이상의 활약을 보장하는 유형으로, 감독과 코칭스태프 입장에서는 라인업 구성을 보다 안정적으로 가져갈 수 있게 만든다. 이른바 '계산이 서는 선수'라는 평가가 나오는 이유다.고무적인 것은 데일은 아직 성장 단계에 있는 선수라는 점이다. KBO리그에 완전히 적응하게 되면 지금보다도 더 높은 퍼포먼스를 기대할 수 있다는 전망이 설득력을 얻고 있다.타격에서는 장타력 향상이 과제로 남아 있지만, 이는 경험이 쌓일수록 자연스럽게 발전할 가능성이 높다. 이미 콘택트 능력과 선구안은 검증된 만큼, 힘과 타구 질이 개선된다면 한 단계 더 위의 타자로 도약할 수 있다.수비에서도 마찬가지다. 안정감은 이미 확보한 상태에서, 디테일한 플레이와 더 넓은 커버 범위를 갖추게 된다면 리그 정상급 유격수로 성장할 잠재력이 충분하다. 무엇보다 긍정적인 요소는 태도다. 새로운 환경에 빠르게 적응하고, 부족한 부분을 꾸준히 보완하려는 자세는 장기적인 성장 가능성을 더욱 높여준다.결국 데일은 단순한 '가성비 선수'가 아니다. 그는 현재 진행형으로 진화하고 있는 KIA의 핵심 전력이며, 시즌이 거듭될수록 그 가치가 더욱 커질 가능성이 높다. 제리드데일 아시아쿼터유격수 데일지터 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 1년 만에 돌아온 '화산귀환' 3부, 여전한 인기 증명할까?

시즌초 데일의 안타 행진은 누구도 예상치 못했던 반전 드라마다.시즌 개막 전 KIA 타이거즈의 아시아쿼터 선택은 모험에 가깝다는 평가가 많았다. 적어도 외부에서 볼 때는 분명 그랬다. 다수 구단이 투수 자원을 들여온 가운데, KIA는 과감하게 야수를 선택했는데 바로 그 선수가 현재 유격수를 보고있는 제리드 데일(26, 우투우타)이다.시즌전 분위기는 기대보다 우려에 가까웠다. 그렇지 않아도 불안한 가운데 시범경기에서 보여준 성적이 처참했기 때문이다. 11경기 31타수 4안타 타율 0.129, 출루율 0.156, 장타율 0.129였다. 2루타 이상의 장타는 단 1개도 나오지 않았다.타격 타이밍이 맞지 않았고, KBO리그 투수들의 변화구 대응에서도 어려움을 겪는 모습이 노출됐다. 짧은 표본이었지만, 팬들과 전문가들 사이에서는 "적응에 시간이 필요하다"는 평가가 주를 이뤘다. 아시아쿼터를 보다 검증된 유형에 투자했어야 했다는 혹평도 적지 않았다.하지만 구단의 시선은 달랐다. 단순한 결과가 아니라 과정과 잠재력에 집중했다. 데일의 타격 메커니즘, 콘택트 능력, 그리고 무엇보다 빠른 학습 능력이 내부적으로 높은 평가를 받았다. 이범호 감독 역시 "시간이 지나면 달라질 선수다"는 확신을 공개적으로 드러냈고, 이는 결과적으로 정확한 판단이 됐다.정규시즌이 시작되자 데일은 완전히 다른 선수로 변모했다. 타석에서의 여유, 변화구 대처 능력, 그리고 투수와의 수 싸움에서 한층 성장한 모습을 보이며 빠르게 리그에 적응했다. 연속 경기 안타 행진을 이어가며 교타자로서의 면모를 과시중이다.현재 데일은 46타수 16안타, 타율 0.348, 출루율 0.404, 장타율 0.435, OPS 0.839로 기대 이상의 성적을 올리고 있는 모습이다.무엇보다 눈에 띄는 점은 '효율성'이다. 계약금 4만, 연봉 7만, 옵션 4만 달러 등 총액 15만 달러(약 2억 1000만원)의 적은 금액으로 영입된 선수가 팀의 핵심 전력으로 자리 잡았다는 점에서, 데일은 단순한 성공을 넘어 KIA 프런트의 전략적 승리를 상징하는 존재가 되고 있다.KIA가 데일에게 맡긴 역할은 결코 가볍지 않았다. 80억 원 규모 계약으로 팀을 떠난 박찬호의 공백을 메워야 했기 때문이다. 유격수라는 핵심 포지션, 그리고 리드오프라는 상징적인 자리까지 고려하면 그 부담은 상당했다.그러나 데일은 이 기대를 부담이 아닌 기회로 바꿨다. 시즌 초반부터 공수 양면에서 안정적인 모습을 보여주며 빠르게 팀의 중심으로 자리 잡았다. 특히 1번 타자로 기용된 이후 그의 가치는 더욱 뚜렷해지고 있다.타석에서 데일은 화려함이 아닌 실용성을 택한다. 장타를 노리기보다 정확한 콘택트와 출루에 집중하며 공격의 물꼬를 트는 역할에 충실하다. 이는 팀 타선 전체에 긍정적인 영향을 미친다. 선두 타자가 꾸준히 출루하면 중심 타선의 부담이 줄어들고, 자연스럽게 득점 확률도 높아지기 때문이다.또한 데일의 강점은 '흐름 유지'에 있다. 매 이닝 상대 투수를 괴롭히는 끈질긴 타석 운영이 돋보이는데 이는 상대 배터리의 투구 수를 늘리고 경기 후반 승부에서 유리한 조건을 만드는 중요한 요소다.수비에서는 아직 타격만큼은 아니다는 의견이 많지만 이감독 평가대로 '성장형 선수'라는 점을 주목해야 한다. 아직 경험이 많지 않은 젊은 선수인 만큼 경기출장 횟수가 늘어갈수록 더 나아질 것이다는 평가다.