'엄타니' 엄준상, '리틀 박해민' 박민준... 빛난 고교야구 유망주들

김현희

이마트배 결승전을 빛낸 엄준상-이원영-박민준-황성현2026 신세계 이마트배 고교야구에서 최종 우승을 차지한 학교는 덕수고등학교였다.덕수고는 지난 12일 인천 SSG 랜더스필드에서 열린 '2026 신세계 이마트배 고교야구' 결승전에서 야탑고에 12-6으로 승리하며 통산 다섯 번째 우승을 자축했다. 대회를 통하여 승자와 패자가 나누어졌지만, 분명한 것은 시즌 첫 전국 무대 본선에서 두각을 나타낸 '예비 프로선수'들도 많았다는 사실이다. 그리고 이들 중 다수가 프로구단 스카우트 팀들도 지켜볼 만큼 기대주라는 점도 부인할 수 없다. 결승전에 오른 덕수고와 야탑고 선수단만 살펴보아도 그렇다.이마트배 대회에서 가장 빛나는 별은 단연 최우수선수(MVP)에 선정된 덕수고 유격수 겸 투수 엄준상(18)이다. 엄준상은 타자로서 이마트배 기간 동안 23타수 7안타(타율 0.304), 1홈런 8타점을 기록하면서 팀 우승에 앞장섰다. 특히, 결승전 1회 말 무사 만루 상황에서 랜더스필드 좌측 담장을 훌쩍 넘기는 선제 만루포로 스타임을 증명해 보였다. 리틀리그 시절부터 유독 큰 경기에 강하다는 특징을 지니고 있어 이번 드래프트 최고의 '블루칩'으로 떠오르고 있다. 투수로서도 마운드에 올라 최고 153km에 이르는 빠른 볼을 던지면서 최고의 활약을 선보였다. 프로에서는 야수로 진로를 잡겠다는 명확한 뜻을 드러내 보였으나, 투수로서의 재능도 너무 아까운 것도 사실이다.