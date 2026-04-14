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물폭탄에 당황한 멤버들... 아미 10년 차 눈에 띈 장면들

물폭탄에 당황한 멤버들... 아미 10년 차 눈에 띈 장면들

첫콘부터 막콘까지 6년 반만의 완전체 콘서트, 몇 년 후에도 잊을 수 없는 추억을 만들었다

최혜선(swordni)
26.04.14 12:02최종업데이트26.04.14 12:02
6년 반만의 BTS 완전체 콘서트 소식을 들었을 때 3번의 공연 중 언제 가야 할 것인가를 고민했다. 나의 결론은 콘서트 첫날(이하 첫콘)과 마지막 날(이하 막콘)이었다(4월 9일, 11일, 12일 고양 종합운동장 주경기장에서 진행).

원래 새로 시작한 투어의 첫날은 조금은 어색하고 미숙하다. 가수는 공연을 철저히 준비하지만 실제 관객이 가득 찬 공연장에서 공연하기는 처음이고 팬들에게는 이 공연의 모든 것이 새롭기 때문이다.

공연이 세 번이면 무조건 마지막 공연이 제일 재미있다는 게 내 지론이다. 팬들이 첫 공연 이후 콘서트에 나오는 곡과 콘서트 구성을 학습해 계속 진화하기 때문이다. 그러니 막콘은 꼭 가야했다. 그렇지만 첫콘도 포기할 수 없었다. 6년 반만의 완전체 콘서트를 현장에서 경험하고 싶었기 때문이다.

이 세 번의 공연 후 월드투어를 나가 한동안 한국을 비울 테니 아쉬워서 두 번째 공연도 놓치기 싫었다. 결국 (두 번째 콘서트의) 온라인 중계권을 사서 아미 친구와 함께 아미밤(방탄소년단 응원봉의 이름)을 흔들며 집에서 온라인으로 즐겼다. 어쨌든 '올콘(모든 회차 공연을 다 보는 것을 이르는 말)'인 셈이다.

스타디움에서 공연하게 되면 콘서트 날의 날씨도 큰 영향을 끼치기 마련이라 신경을 곤두세우고 일기예보를 살핀다. 2017년부터 10년 가까운 덕질 경험을 되돌아볼 때 비소식이 있다 하더라도 공연 전에 내리고 그치거나 공연 중에 비가 오기 시작하더라도 어느 정도 내리다가 그쳤었다.

그렇기에 당일 비소식에 우비와 우산을 챙기면서도 크게 걱정은 하지 않았다. 이렇게 하루 종일, 공연 시작부터 끝까지 그치지 않고 많이 내릴 줄은 미처 모르고.

끝도 없이 내리는 비, 멤버들도 당황

6년반만의 투어 첫날, 날씨는 비
6년반만의 투어 첫날, 날씨는 비최혜선

공연을 하는 멤버들도 당황하는 게 보였다. 그도 그럴 것이 오랜 공백기 끝에 완전체로 돌아와 1년이 넘게 이어질 월드 투어의 첫 테이프를 끊는 공연인데 첫 시작부터 공들여 준비한 모든 요소들이 어그러졌을 것이기 때문이다.

멋지게 세팅한 헤어와 메이크업은 쏟아지는 비에 금세 망가졌다. 여러 번 테스트해봤을 스모그 효과(무대 조명·레이저를 더 선명하게 보이게 하거나, 분위기를 몽환적으로 만들기 위해 연기(안개)를 분사하는 연출)는 비 때문에 예상한 타이밍에 사라지지 않아서 중계 카메라로도 멤버들이 잡히지 않는 순간들이 있었다.

좌석을 동서남북으로 나눠보았을 때 동쪽과 서쪽에는 덮개가 씌워져 있어서 공연을 보는 동안 비를 맞지는 않았지만 이 추운 날 속옷까지 흠뻑 젖어 공연을 하는 멤버들이 감기라도 걸리지 않을까, 이른 시간부터 그라운드에서 꼼짝없이 비를 맞은 팬들 중에 아픈 사람은 없을까, 걱정되어서 공연을 보면서도 마음이 편치 않았다.

공연내내 그치지 않는 비
공연내내 그치지 않는 비최혜선

게다가 곡마다 팬들이 해야하는 응원법, 떼창의 일사불란함도 예전만 못하다는 생각이 들었다. Dynamite(다이너마이트) 이후로 팬층이 더 폭발적으로 넓어져서 예전 같은 응집력은 사라진 건가 하는 불안한 마음이 같이 일어났다.

하지만 그 불안은 두 번째 공연을 온라인으로 보고 사라졌다. 팬들의 떼창이 정제된 오디오를 통해서도 우렁차게 들려왔기 때문이었다. 첫 번째 콘서트를 하면서 공개된 셋리스트(공연에서 연주될 곡의 순서가 정리된 목록)를 확인하고 X와 같은 SNS를 통해 '우리 더 잘해보자'는 의지를 다진 팬들의 함성이 6년을 쉬고 돌아온 공백을 뛰어넘었다.

언제 멤버들이 환복을 하러 퇴장하고 어느 부분에서 함께 운동장을 도는지 포맷이 어느 정도 익숙해지자 팬들은 첫날 서먹서먹해서 잘 하지 못했던 응원봉 파도타기를 하며 재미있게 놀았다. 팬들 중 누군가가 선창을 해서 함께 노래를 부르기도 했다. 아마 오는 주말 17~18일에 있을 도쿄돔 콘서트에서는 또 다른 양상으로 이 아미타임이 채워질 것이다.

몇 년 후에도 잊을 수 없는 추억으로

방탄소년단(BTS)이 4월 11일 고양시 일산서구 고양종합운동장 주경기장에서 BTS 월드투어 '아리랑'(ARIRANG) 공연을 펼치고 있다.
방탄소년단(BTS)이 4월 11일 고양시 일산서구 고양종합운동장 주경기장에서 BTS 월드투어 '아리랑'(ARIRANG) 공연을 펼치고 있다.빅히트 뮤직 제공

방탄소년단의 콘서트를 크게 세 부분으로 나누면 이렇다. 블랙의상을 입고 등장해서 새 앨범의 수록곡을 주로 공연하는 도입부, 조금은 편하고 개성있는 복장으로 환복하고 나와 기존의 명곡들과 일부 신곡을 이어가는 두 번째 파트, 앨범에도 음원 사이트에도 실리지 않아 오직 디럭스 바이닐(LP)로 찾아 들어야만 하는 신곡을 필두로 다시 등장해 기존의 명곡들을 함께 부르고 마무리하는 마지막 파트다.

마지막 파트에서 멤버들도 어떤 노래가 나올지 모르는, 과거의 명곡 중 하나가 틀어져 나오면 가수와 팬들이 함께 부르는 코너가 있다. 첫 콘서트를 보러 갔을 때는 '이게 뭐지?' 싶었다. 공연이란 모든 타이밍, 모든 멤버의 멘트까지도 대략 정해져 있기 마련인데 정말 이렇게 랜덤으로 노래가 나온다고?

그런데 2일차, 3일차 같은 포맷의 공연이 진행되자 알게 됐다. 이런 파트가 있어야 1년 내내 이어질 투어에서 매번 아미와 새롭게 만들어갈 부분이 생기는구나 싶어졌다. 오래 이어져 갈 콘서트가 계속 변화하고 신선할 수 있도록 열어둔 구멍 같이 느껴졌다.

아마 앞으로의 다른 공연에 갈 아미들은 지금부터 옛 수록곡들을 다시 듣기 시작할 것이다. 어떤 노래가 나와도 더 큰 소리로 응원해 주고 싶어서. 그리고 멤버들도 투어를 거듭하면서 계속 과거의 기억들이 되살아나 공연 마지막쯤 되면 이 랜덤 플레이를 매우 잘해내게 될 것이다. 콘서트 연출자들은 멤버들도 팬들도 생각지도 못한, 그래서 모두들 허를 찔려 멋쩍은 웃음을 지을 만한 곡을 고르려고 고심하게 될 것이다.

두 번째 콘서트 엔딩멘트에서 리더 RM은 "저희가 변화를 부르짖고 있지만, 중요한 건 변하지 않았다"며 "7명이 이 일을 같이 서로 하기로 했다는 것, 저희가 여러분을 생각하는 진심은 변하지 않았다. 한번만 믿어주세요. 감사하고 사랑합니다"라고 말했다. 우리는 이미 그 말을 들어본 적이 있다.

변화가 있다. 있을 수밖에 없다. 그리고 변했다고, 예전같지 않다는 말이 나온다. 하지만 머물러 있을 수는 없다. 변하지 않았다고 한들 말이 나오지 않을까. 말 많은 이들의 수많은 말들은 그냥 사라지게 두면 된다. 팬이라면 결국 손가락질하며 말을 보태는 사람이 되지 않아야 한다. 믿고 응원하는 사람이 되어야 한다.

수-목, 월-화, 토-일, 금-토 같은 식으로 공연장을 옮겨다니며 연속 이틀씩 1년 내내 진행될 콘서트는 멤버들에게 체력적으로 매우 큰 도전이 될 것이다. 공연은 이틀이지만 새로 찾은 공연장의 세팅에 맞춰 리허설도 해야 하기 때문에 실제로 그들은 더 오래 공연 준비에 매달려야 할 것이다. 이럴 때 일수록 팬들이 더 많이 뛰어놀면서 아티스트에게 에너지를 주어야 한다.

1년이 넘게 이어질 투어 대장정의 첫 시작을 멋들어지게 해내고 싶었을 멤버들에게 첫날의 악천후는 너무 아쉬웠을 것이다. 새하얀 캔버스를 앞에 두고 하나하나 모양을 찍어가며 크고 아름다운 그림을 완성해 가려고 하는데 옆에서 진흙이 묻은 발자국을 툭 찍어놓은 것 같은 기분이라면 비슷할까.

하지만 그렇기에 우리는 몇 년 후에도 잊을 수 없는 추억을 만들었다. 마지막 조각을 찍을 때 쯤이면 그 흙발자국은 어디에 찍혔었는지도 모르게 멋진 그림이 완성되어 있을 것이다. 그 첫 걸음을 함께 할 수 있어서 너무나 감사했다. 아무쪼록 이번 투어가 방탄의 2.0을 팬들과 진하게 함께하는 교감의 시간이 되기를 바란다.
덧붙이는 글 이 기사는 제 블로그와 브런치에도 실립니다.
방탄소년단 BTSARIRANG ARIRANGTOUR 방탄아리랑

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읽고 쓰고 만드는 삶을 지향합니다. https://brunch.co.kr/@swordni

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