19세 유망주, J리그 도전장 내밀다 "일본서 반드시 증명할 것"

이한희

- 입단을 축하한다. 어떻게 지내고 있는지?

- FC오사카라는 팀은 국내에서 다소 생소한 구단인데.

- 계약 과정이 궁금하다.

또 한 명의 J리거가 탄생했다. 지난 9일, J3리그 소속 FC오사카가 한국인 선수 영입 소식을 발표했다. 그의 이름은 이한희. 2년 전 금석배 전국 고등학교 축구 대회에서 저학년 우승과 동시에 최우수 공격수상을 수상했던 유망주이다. 어린 시절부터 아비스파 후쿠오카 스카우터의 눈에 들었을 정도로 이름을 알렸던 그가 오랜 꿈이었던 J리그 입단에 성공하는 순간이었다. 그렇다면 그가 일본 진출의 꿈을 그토록 열망했던 이유는 무엇일까?다음은 지난 13일 서면으로 진행한 인터뷰 전문."새로운 환경이지만 벌써부터 많은 것을 배우고 있다. 우선은 생활적인 측면이나 훈련장에서 적응하기 위해 최선을 다하는 중이다. 아무래도 언어가 다르다 보니 걱정도 했는데, 팀원들이 정말 잘 챙겨주고 있고 경기장에서 서로 경쟁하며 성장하는 중이다.""FC오사카는 히가시 오사카 지역을 연고로 두고 있는 구단이다. 2022년에 JFL(일본 실업리그) 2위로 프로에 입성했으며 올해로 프로 4년 차를 맞이한 팀이다. 지난 시즌을 포함하여 2년 연속 J3리그 승격 플레이오프까지 진출했을 정도로 저력 있는 팀이며 앞으로가 기대되는 팀이라고 볼 수 있을 것 같다.""초등학생 때 구단 단장님이셨던 정민구 단장님의 도움을 받아 일본 프로 유스팀 테스트를 받았다. 그 경험을 통해 항상 일본에서 프로 생활을 시작하고 싶은 열망이 있었고, FC오사카에서 이렇게 좋은 기회를 주어서 고민 없이 입단을 결정하게 되었다."