봄의 영화축제 개막, 전주에서 만나는 영화의 향연

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엄마의 죽음 이후 맞이한 6주간의 이야기<마우스>(시네마천국)는 고등학교 졸업 반을 앞둔 두 소녀 사이의 상실과 새로운 관계에 관한 영화로 <고스트라이트>로 고통과 애도, 상실에 관한 밀도높은 묘사로 찬사를 받은 켈리 오설리반과 알렉스 톰프슨 부부의 두 번째 장편 영화. 진솔한 감정으로 삶의 극복을 찬란한 울림으로 담아낸 감독의 솜씨가 기대된다.<토우>(시네마천국)는 견인 차량을 되찾기 위해 고군분투하는 여성의 이야기로, 시애틀의 노숙인 여성이었던 어맨다 오글의 실화를 바탕으로 한다. <다리가 있다면 너를 걷어찰거야>로 베를린영화제 여우주연상을 거머쥐고, 오스카 후보에 지명된 로즈 번이 주연을 맡아 새로운 삶을 개척하는 여성으로 분해 또 한편의 대표작을 완성했다.<6주 후>(국제경쟁)는 엄마의 죽음 이후 고향 라인란트에서 6주를 보내야 하는 여성의 이야기를 극사실주의적 접근으로 생생한 감정의 무게를 펼쳐낸다. 슬픔과 상실을 거쳐 현실의 무게를 목도하는 여성의 내면을 건조하지만 유려하게 포착한 작품.<공순이>(한국경쟁)은 '공순이'로 살아오며 가족들을 부양해온 엄마를 딸이 관찰한 다큐멘터리. 친밀함과 솔직함, 따스함을 오가는 다큐의 여운 속에서 감동적인 삶의 궤적을 포착한 작품이다.그밖에 1935년 상하이를 배경으로 두 중국 여성의 관계를 통해 마르그리트 뒤라스의 <인디아 송 India Song>에 대한 응답이자 대응으로 설계된 매혹적인 작품 <비단의 그림자>(홍콩귀환: 시네마 + 아방가르드), 아이를 되찾기 위한 튀르키에 여성의 분투를 다룬 <돌과 깃털>(국제경쟁), 자기불만족에 빠져있던 28살의 여성이 우연히 소녀를 납치하면서 생기는 해프닝 <아라벨라의 납치>(월드시네마), 1990년대에 있었던 체코의 어린이 합창단 '밤비니 디 프라하(Bambini di Praga)'의 미성년자들을 대상으로 벌인 성폭력 사건을 다룬 <부서진 목소리들> (월드시네마) 도 남다른 시선으로 여성의 목소리를 전한다.