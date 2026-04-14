본문듣기 영화 광주전라 봄의 영화축제 개막, 전주에서 만나는 영화의 향연 27회 전주국제영화제 예매 카운트다운... 놓치지 말아야 할 영화들 오상환(crybaby) 26.04.14 09:44최종업데이트26.04.14 09:44 인쇄 북마크 댓글 페북 트위터 공유 밴드 메일 https://omn.kr/2hrnv 복사 확대 축소 본격적인 영화제 시즌을 알리는 봄의 대표 영화축제 27회 전주국제영화제(이하 JIFF)가 15일(수) 개·폐막식 예매와 17일(금) 일반상영작 예매를 앞두고 있다. 57개국 237편의 상영작 공개와 더불어 민주주의의 오늘을 다룬 작품들부터 예의 JIFF만의 시선으로 무장한 다채로운 스펙트럼으로 벌써부터 시네필들의 기대가 이어지고 있는바, 전주에서 놓치지 말아야 할 영화들을 키워드로 살펴본다. 마스터즈 큰사진보기 ▲<발보나 이야기>의 한 장면.<실비아의 도시에서>로 알려진 호세 루이스 그린의 11년만의 신작.JIFF 독보적인 세계관을 구축해 온 영화 거장들의 신작들로 구성된 마스터즈 섹션의 면면이 흥미롭다. 장률의 <춘슈>, 차이밍량의 <밤의 여정>, 알랭 고미스의 <다오>, 유진 그린의 <선악을 알게 하는 나무> 등 이름만으로도 시네필들의 가슴을 두근거리게 하는 거장들의 신작 중 단연 놓칠 수 없는 작품은 호세 루이스 그린의 <발보나 이야기>. '좋은 계곡'이라는 뜻의 발보나에 모여든 사람들이 겪는 젠트리피케이션을 통해 개인의 역사와 발전의 이면을 응시하는 작품으로, 호세 루이스 그린의 11년 만의 신작이라는 점에서 단연 기대작으로 손꼽힌다. 도시영화의 걸작 <실비아의 도시에서>로 이미 매혹적인 풍경의 미학을 완성했던 감독의 건재함을 확인할 기회. 시네필들에겐 더없이 반가울 캉탱 뒤피외의 <피아노 사고>도 주목할 작품. <가장 따뜻한 색 블루>로 칸영화제 여우주연상을 수상한 아델 에그자르코풀로스가 주연을 맡아 기이한 신체적 특징과 그로 인한 폭력, 해체를 선보인다. 황당하고 가치전복적인 영화들로 국내에서도 유수의 영화제에서 꾸준히 작품들이 소개된 감독답게 전작들보다 복잡다단한 그만의 장르영화를 확인할 수 있을 것. 큰사진보기 ▲<피아노 사고>의 한 장면.독특한 구조의 코미디로, 아델 에그자르코풀로스가 주연을 맡았다.JIFF 여성 큰사진보기 ▲<6주 후>의 한 장면.엄마의 죽음 이후 맞이한 6주간의 이야기JIFF <마우스>(시네마천국)는 고등학교 졸업 반을 앞둔 두 소녀 사이의 상실과 새로운 관계에 관한 영화로 <고스트라이트>로 고통과 애도, 상실에 관한 밀도높은 묘사로 찬사를 받은 켈리 오설리반과 알렉스 톰프슨 부부의 두 번째 장편 영화. 진솔한 감정으로 삶의 극복을 찬란한 울림으로 담아낸 감독의 솜씨가 기대된다. <토우>(시네마천국)는 견인 차량을 되찾기 위해 고군분투하는 여성의 이야기로, 시애틀의 노숙인 여성이었던 어맨다 오글의 실화를 바탕으로 한다. <다리가 있다면 너를 걷어찰거야>로 베를린영화제 여우주연상을 거머쥐고, 오스카 후보에 지명된 로즈 번이 주연을 맡아 새로운 삶을 개척하는 여성으로 분해 또 한편의 대표작을 완성했다. <6주 후>(국제경쟁)는 엄마의 죽음 이후 고향 라인란트에서 6주를 보내야 하는 여성의 이야기를 극사실주의적 접근으로 생생한 감정의 무게를 펼쳐낸다. 슬픔과 상실을 거쳐 현실의 무게를 목도하는 여성의 내면을 건조하지만 유려하게 포착한 작품. <공순이>(한국경쟁)은 '공순이'로 살아오며 가족들을 부양해온 엄마를 딸이 관찰한 다큐멘터리. 친밀함과 솔직함, 따스함을 오가는 다큐의 여운 속에서 감동적인 삶의 궤적을 포착한 작품이다. 그밖에 1935년 상하이를 배경으로 두 중국 여성의 관계를 통해 마르그리트 뒤라스의 <인디아 송 India Song>에 대한 응답이자 대응으로 설계된 매혹적인 작품 <비단의 그림자>(홍콩귀환: 시네마 + 아방가르드), 아이를 되찾기 위한 튀르키에 여성의 분투를 다룬 <돌과 깃털>(국제경쟁), 자기불만족에 빠져있던 28살의 여성이 우연히 소녀를 납치하면서 생기는 해프닝 <아라벨라의 납치>(월드시네마), 1990년대에 있었던 체코의 어린이 합창단 '밤비니 디 프라하(Bambini di Praga)'의 미성년자들을 대상으로 벌인 성폭력 사건을 다룬 <부서진 목소리들> (월드시네마) 도 남다른 시선으로 여성의 목소리를 전한다. 일본 큰사진보기 ▲<창백한 언덕 풍경>의 한 장면.이시구로 가즈오의 소설 영화화. 히로세 스즈 출연.JIFF 다양한 스펙트럼으로 세계 각국의 다양한 영화들이 상영되는 가운데, 최근 두드러진 일본영화의 성장은 JIFF에서도 확인할 수 있다. 독립영화 신작부터 거장의 클래식까지 만날 수 있는 기회가 될 것. <창백한 언덕 풍경>(월드시네마)은 <한 남자> 이후 이시카와 케이 감독이 3년만에 발표한 신작으로 이시구로 가즈오의 동명의 소설을 영화화한 작품. 영국으로 이주한 중년의 일본 여성 에쓰코의 시선으로 원폭 투하 이후의 나가사키를 재조명한다. 히로세 스즈, 나카이도 후미, 요시다 요 등 기라성 같은 여배우들이 타이틀롤을 맡았다. 칸영화제 주목할만한 시선 상영작. <마비: 시비레>(월드시네마)는 가정 폭력의 그늘 속에서 불행한 유년시절을 통과한 소년의 이야기로, 고레에다 히로카즈의 <아무도 모른다>의 극사실주의를 연상시킨다는 찬사를 받았다. 도쿄 필맥스 심사위원특별상 수상작. <애니마트>(불면의 밤)는 편의점을 배경으로 악몽의 일상을 기이하게 펼쳐낸 호러영화로 소메타니 쇼타와 가라타 에리카가 코미디와 호러를 오가며 욕망의 균열을 연기한다. <유레카>로 널리 알려진 거장 아오야마 신지의 <내 마음에 흉기 있다>도 '불면의 밤' 섹션을 통해 관객들을 만난다. 공식 데뷔작으로 알려진 <헬프리스> 이전에 발표한 V시네마(비디오 직행 영화)로 야쿠자와 형사의 추격전을 다룬 오락영화의 쾌감으로 무장했다. 국내 최초 상영으로, 기존 감독의 작품세계에 익숙했던 관객들이라면 남다른 영화적 매력을 만끽할 수 있을 것. 큰사진보기 ▲<내 마음에 흉기 있다>의 한 장면.<유레카>의 거장 아오야마 신지의 숨겨진 V시네마 걸작. '불면의 밤' 섹션을 통해 국내 최초 소개된다.JIFF <큐어> <차임> 등으로 국내에서도 꾸준히 사랑받고 있는 감독 중 하나인 구로사와 기요시의 V시네마 <네 멋대로 해라!! 영웅계획>(시네필전주)도 JIFF가 아니면 다시 만나기 힘든 작품. 야쿠자 정치 코미디로 구로사와 기요시만의 기묘한 풍자를 만끽할 수 있다. 2026년 로테르담국제영화제에서 발굴, 상영되며 전주의 관객들과도 만날 수 있게 되었다. 더불어 V시네마의 대표적 장수 시리즈 <미나미의 제왕 Ver. 50>도 국내 최초 상영된다. 15년 동안 60편이 만들어진 최장수 시리즈의 50번째 작품으로, 단순한 서사에도 최장수 시리즈가 이어질 수 있었던 원동력을 확인할 기회. <록 밴드 게스이도즈>로 작년 JIFF에서 뜨거운 반향을 일으킨 우가나 겐이치 감독의 호러영화 네 편을 모은 미니 특별전도 현재 J-호러의 새로운 경향을 목격할 수 있는 기회가 될 것이다. 영화 큰사진보기 ▲<사탄탱고>의 한 장면.439분의 전설적인 작품. 1회 전주국제영화제 이후 다시 관객들과 만난다.JIFF 시네필이 사랑하는 영화제답게 영화를 통해 사유하는 작품들을 꾸준히 소개해왔던 JIFF이지만, 올해는 시네필들을 설레게 할 다양한 영화들이 관객들을 만난다. 단연 눈에 띄는 작품은 <사탄 탱고>(특별상영). <토리노의 말>로 친숙한 헝가리의 거장 벨라 타르가 1994년에 발표한 전설적인 작품으로, 7시간이 넘는 방대한 런닝타임만으로도 숱한 화제를 낳았다. 제1회 JIFF에서 불면의 밤을 통해 선보인 이후 벨라 타르를 향한 추모를 담아 26년 만에 다시 JIFF를 찾는다. 서사를 압축하는 것조차 불가능한 작품이지만, 롱테이크의 미학을 통해 영화와 현실을 사유하는 잊지 못할 경험을 선사할 것. 홍콩 영화산업 밖에서 만들어졌거나 마땅히 조명받지 못한 영화들을 집대성한 회고전 <홍콩귀환: 시네마 + 아방가르드> 상영작 <애설>은 홍콩 뉴웨이브의 선두주자 탐가밍 감독의 80년대 초기작으로, 임청하의 눈부신 매력, 왕가위 영화로 친숙한 장숙평 미술감독의 미학이 눈부신 쾌감을 전한다. 큰사진보기 ▲<애살>의 한 장면.임청하의 출연작으로, 장숙평 미술감독의 미학을 만끽할 수 있다.JIFF <메가닥>(시네필전주)은 <대부> <지옥의 묵시록>의 거장 프란시스 포드 코폴라를 향한 마이크 피기스(라스베가스를 떠나며)의 헌사. 코폴라가 2024년에 발표한 <메갈로폴리스>에 관한 관찰 일지이자, 연민이 담긴 피기스표 유머로 가득한 매력적인 작품. 그밖에 1960~70년대 아르헨티나의 버려진 영화들을 재발견하며 시대와 예술가의 역할과 위치를 질문하는 <영화를 만들기 위해 필요한 것은 총이 전부다>, 니콜라스 뢰그의 전설적인 악몽의 공포 <돌아보지 마라> (시네필 전주)도 놓칠 수 없는 필견의 작품. 큰사진보기 ▲개막작 <나의 사적인 예술가>의 한 장면.뉴욕 예술가들에 관한 이야기. 윌렘 데포, 그레타 리 출연.JIFF 카이에 뒤 시네마의 비평으로 경력을 시작한 켄트 존스 감독의 신작 <나의 사적인 예술가>를 개막작으로, 배우 안성기의 '조금 낯선' 궤적을 돌아보는 특별전까지, 영화와 현재의 오늘을 사유하는 작품들로 가득한 27회 JIFF는 오는 29일부터 5월 8일까지 전주 고사동 일대에서 열린다. 전주국제영화제 JIFF 영화제 추천작 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 오상환 (crybaby) 내방 구독하기 다양성영화와 영화제에 관해 주로 씁니다. 이 기자의 최신기사 영화팬 사로잡을 영화제들... 9월까지 영화 바캉스를 즐겨라 >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. 당신이 좋아할 만한 콘텐츠 unfold a 공유하기 닫기 봄의 영화축제 개막, 전주에서 만나는 영화의 향연 페이스북 트위터 카카오톡 밴드 메일 URL복사 × top 패밀리사이트 닫기 10만인클럽 오마이TV 오마이포토 10만인클럽 오마이뉴스APP