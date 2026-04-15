김덕수부터 BTS까지... 범상치 않은 류이치 사카모토의 인맥

▲<류이치 사카모토: 도쿄 멜로디> 스틸 (주)영화사 진진

마치 문화비평 대담 기록 같지만, <류이치 사카모토: 도쿄 멜로디>는 명백한 음악 다큐멘터리다. 관객에겐 낯설지만 그의 음악적 정체성을 확립하던 시절의 흔적이 시종일관 다채롭게 관찰된다. 그가 속한 Y.M.O(옐로우 뮤직 오케스트라)의 1983년 일본 무도관 콘서트 실황을 바탕한 초현실주의 영화 "A Y.M.O. Film Propaganda" 삽입부는 밴드 시절 그의 활약이 궁금하던 이들에게 신선한 충격으로 다가올 법하다. 게임 음악도 다수 참여할 만큼 열린 자세로 첨단기술 수용과 새 시대에 걸맞은 음악을 고민하던 면모가 설득력을 배가한다.



아울러 그에게 세계적 명성을 추가한 <전장의 크리스마스> OST 테마 연주, 전부인이자 음악활동 동반자였던 아노 아키코와 협연한 "통 푸", 영화 후반부를 장식하는 피아노 연주곡 "셀프 포트레이트"가 훅 들어온다. 신스 팝, 전자음악 유행에 세계적으로 활약한 밴드 시절 음악은 카메라에 담긴 낯설고 흥미로운 동시대 일본의 풍경과 연계해 하나의 민속지 혹은 사회문화 보고서처럼 읽히기에 아쉬울 것 없다. 아마 대중문화 연구자라면 그 배경 묘사만으로도 밤새 떠들 수 있지 않을까?



영화는 1985년 공개 후 한동안 잊혔다. 당시 다큐멘터리 촬영 환경 때문에 16mm 필름으로 촬영한 원본은 '로스트 미디어'처럼 어느새 실종되고 말았다. 사카모토 류이치 사후에도 한동안 작품은 호명될 기회를 얻지 못했다. 하지만 감독의 자택 창고에 잠들어 있던 필름 원본이 2025년 우연히 발견되고, 프랑스 국립 영화원 주도로 감독 검수 아래 디지털 리마스터링을 진행한 덕분에 원래보다 압도적으로 월등한 4K 화질로 부활할 수 있었다. 영화 속에서 류이치가 열정적으로 피력하던 디지털 환경 변화의 수혜를 사후에도 제대로 누린 셈이다.



처음엔 그저 사카모토 류이치를 추억하는 또 하나의 헌정 영화로만 기대했지만, 이 작품엔 1980년대 전성기를 달리던 일본 대중문화의 유산과 세계를 하나로 묶기 시작한 거대한 사회변화 출발점이 원형 그대로 보존된 채다. 그저 'Hip'해 보인다며 무비판으로 추종하거나 소비되는 '레트로' 열풍에 대한 씁쓸한 생각이 뒤를 잇는다. 특정 문화 요소나 스타일의 기원과 구조를 도외시한 채 그냥 겉으로 드러나는 피상적 면에만 주목하며 본질에 다가가지 못하는 추세를 근심하는 입장에서 이 작품은 부럽고도 질투가 나는 대상인 것.



일본의 80년대, 한국의 90년대엔 닮은 측면이 적지 않다. 버블 붕괴와 IMF로 짧은 전성시대가 막을 내리고 장기적인 정체로 빠진 하부구조 토대 문제, 문화적 다양성과 구매력 상승이 조화를 빚어낸 대중문화 황금시대의 자취를 파먹고 사는 현실이 특히 그렇다. 케이팝이 점점 기업의 전유물로 정체되고, 한국영화가 2000년대 초반 르네상스에 집착하며 매달리는 것 역시 그런 타성과 지적 게으름에서 비롯된 것일 테다.



<류이치 사카모토: 도쿄 멜로디>는 20세기 현대 문화적 르네상스의 정수와 함께 이를 가능케 했던 다양한 사회 조건을 검토할 수 있는 매력 가득한 텍스트였다. 물론 단지 거장의 청년기 면모를 호기심 가득히 들여다보는 것만도 충분히 호사스러운 체험임에 틀림 없다. 하지만 조금만 더 지적 호기심으로 다가간다면, 우리 시대 대중문화의 기원과 최신 유행 트랜드에 관해 보다 근본적으로 이해하는 비밀의 화원으로 능히 기능할 작업이다.



<작품정보>



류이치 사카모토: 도쿄 멜로디

Tokyo Melody: A Film about Ryuichi Sakamoto

1985｜프랑스｜다큐멘터리

2026.04.15. 개봉｜63분｜전체관람가

감독 엘리자베스 레나드

출연 류이치 사카모토

수입/배급 ㈜영화사 진진

제공/공동배급 ㈜더콘텐츠온



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