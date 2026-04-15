김덕수부터 BTS까지... 범상치 않은 류이치 사카모토의 인맥

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<류이치 사카모토: 도쿄 멜로디> 스틸(주)영화사 진진
우리는 사카모토 류이치를 점잖게 피아노 치는 클래식 전공 출신 영화음악 대가로 이미지화하지만, 그는 김덕수 사물놀이패부터 크라프트베르크, 다양한 월드뮤직에 이르기까지 음악적 스펙트럼을 자랑하는 이다. 방탄소년단 슈가와도 말년에 교류했을 정도면 확 와닿지 않을까. 한창 왕성하게 다양한 음악 경향을 흡수해 제것으로 만들던 시절의 청년 예술가는 눈을 반짝이며 영감을 얻은 과거와 현재의 작가들을 호명하기 시작한다. 목록이 범상하지 않다.
인터뷰와 저서를 통해 널리 알려진 것처럼, 클로드 드뷔시는 사카모토 류이치에겐 대체 불가 존재다. (한때 자신이 드뷔시의 환생이라 믿었다) 드뷔시는 20세기에 태어난 손주들이 이해할 수 있는 음악만 작업한다고 소명한 바 있고, 음악만큼 다양한 이미지에 매료되었다고 류이치는 말한다. 어려서부터 정통 클래식 경력에 대해 만약 비틀즈를 조금만 일찍 알았다면 전공을 바꿨을 거란다. 현대음악에서 팝음악으로 노선 변경은 이미 예정된 바였다.
전후 경제성장과 함께 서구문화 개방의 문화적 축복은 그를 풍요로운 정신세계로 이끈다. 드뷔시와 비틀즈에서 출발한 목록은 광활한 스펙트럼으로 향한다. 팝아트의 대가 앤디 워홀, '볼레로'로 유명한 모리스 라벨, 교향악의 거장 스트라빈스키, '우연성 음악'을 창시한 존 케이지, 현대미술의 아이콘 마르셀 뒤샹, 작곢가 앙리 뒤티외, 현대음악가 올리비에 메시앙, 급진주의 작가 요시모토 류메이까지 고개를 끄덕이던 이름은 예상하기 힘든 경계를 뚫고 뻗어간다.
'제가 만난 어떤 아저씨', '길에서 스쳐 지나가는 남자들과 여자들'에선 피식 웃음이 터지고 '제가 알고 지냈던 여자애들......'에 이르면 배를 잡지 않곤 도리가 없다. 무엇이건 전력으로 질주하던 청년을 목격하는 건 무척 흥미로운 경험이다. 그러다 <전장의 크리스마스>에서 공연했던 데이비드 보위에게 '미디어 속에서 자신을 지키는 법'에 대해 배웠다며 다시 진지한 태세로 전환하는 게 자연스럽다. 당시의 그는 스펀지처럼 세상만사 흥미가 넘쳐 보인다.
무한정 확장하면 혼돈에 빠지지 않을까 궁금해질 즈음, 류이치가 해답을 내놓는다. '카피라이터'의 시대, 음악도 시작부터 끝까지 듣지 않게 된 세태를 평가한다. 그러나 애석하거나 비분강개하진 않는다. 시대에 어찌 적응할 것인가 모색하고 문화 흐름 읽기를 집요하게 시도한다. 다양한 장르를 섭렵하되 특정 장르에 구속되는 걸 경계하는 입장이 확연하다. 장르가 세분화할수록 오히려 다양성을 파괴하고, 창작을 획일화 틀에 끼우는 방식으로 흐를 수 있다는 우려도 전한다. 비단 음악뿐 아니라 한국 독립영화 근황과도 통하는 고민이라 귀에 쏘옥 박힌다.
문화 콜라주로 구현된 영화의 얼개 속으로