K팝 보이그룹 티켓 꿈꾸지만... 현실은 폭격과 연기·시체 냄새뿐

미국과 이란의 무력충돌과 아슬아슬한 휴전 소식으로 2026년 봄이 혼란스럽다. 이런 시대적 배경을 뒤로하여 가자지구와 프랑크푸르트, 미래의 전장을 잇는 <리브 어 라이브(Live-A-Live)>(4월 10일~19일, 아르코예술극장 소극장)가 대학로에서 더욱 주목 받고 있다. 이 연극은 2026년 서울문화재단 예술창작활성화 프로젝트 선정작이다. '전쟁'을 뉴스거리에 머물지 않고 사람의 숨, 몸, 노동, 윤리의식으로 끌어오게 만들었다
최근의 국제 정세는 다시 전쟁 속보로 편안한 잠을 이루기 힘들다. 미국과 이란의 휴전을 깨고 이스라엘의 갑작스러운 충돌에 전 세계는 긴장감이 다시 고조됐다. 멀리 중동에서 시작된 폭음은 이미 국제 정세뿐만 아니라 사람들의 일상까지 건드리고 있다. 이런 때 무대에 오른 연극 <리브 어 라이브>는 더 늦지 않게, 더 아프게 도착한다. 이 작품은 전쟁을 외교 문서나 군사 브리핑의 언어로 설명하지 않는다. 대신 누군가 끝내 놓지 못하는 취향, 누군가를 만나고 싶은 욕망, 타인의 고통 앞에서 멈칫하게 되는 윤리 등으로 전쟁을 다시 쓰고 있다.
지강숙의 〈더 유니버스〉, 윤미희의 〈프랑크푸르트에서 만난 우크라이나 난민과의 대화 기록〉, 박지선의 〈진흙새〉를 하나의 무대 위에서 옴니버스로 엮은 〈리브 어 라이브〉는 서로 다른 장소와 시간, 상처의 결을 품고 있지만, 끝내 한 질문 앞에 나란히 선다.
"인간은 무엇으로 살아남는가."
"파괴가 지속될 때 인간은 어떻게 남는가."
이 공연의 진짜 힘은 거창한 구호가 아니라, 구체적인 장면과 사소한 물건과 흔들리는 마음을 통해 시나브로 밀어붙이는 점이다.
폐허 속에서 콘서트 티켓을 꿈꾸는 마음