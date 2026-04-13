벼랑 끝에서 뒤집은 한 방…울버그의 드라마 같은 승리

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큰사진보기 ▲드라마같은 명장면을 연출하며 UFC 라이트헤비급 챔피언에 등극한 카를로스 울버그 UFC 제공

부상 투혼과 완벽한 타이밍…새로운 '킹'의 탄생



경기 후 인터뷰에서 울버그는 당시 상황을 솔직하게 밝혔다. 그는 "무릎이 돌아가면서 큰 통증을 느꼈지만 절대 포기하지 않았다. 단 한 방이면 끝낼 수 있다는 확신이 있었기 때문이다"라고 말했다.



실제로 그는 위기 상황에서도 상대의 빈틈을 기다렸고, 결정적인 순간에 정확한 카운터를 성공시키며 경기를 끝냈다. 이처럼 위기 관리 능력과 피니시 감각은 챔피언에게 필수적인 요소로 평가된다.



한편 프로하츠카 역시 경기 후 인터뷰에서 "상대의 부상을 보고 순간적으로 망설였다. 그 판단이 결과에 영향을 줬다"라고 인정했다. 결과적으로 이 한 순간의 선택과 집중력이 승부를 갈랐다.



울버그의 챔피언 등극은 라이트헤비급 판도의 변화를 의미한다. 강력한 타격 능력과 냉정한 경기 운영 그리고 위기 상황에서도 흔들리지 않는 정신력을 모두 갖춘 그의 장기 집권 가능성까지 거론되는 상황이다.



앞으로의 관전 포인트도 다양하다. 프로하츠카와의 재대결 가능성은 물론, 상위 랭커들과의 방어전 역시 팬들의 기대를 모은다. 특히 기존 챔피언이었던 페레이라가 향후 다시 라이트헤비급으로 복귀할 가능성도 있어, 체급 내 경쟁 구도는 더욱 치열해질 전망이다.



무엇보다 이번 승리는 단순한 챔피언 탄생이 아닌 '스토리 있는 챔피언'의 등장이라는 점에서 의미가 크다. 부상이라는 절망적인 상황에서도 끝까지 승리를 만들어낸 울버그의 경기력은 오랫동안 UFC 팬들에게 회자될 것이다. 라이트헤비급의 왕좌는 이제 새로운 주인을 맞았다. 그리고 그 이름은 카를로스 울버그다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 드라마같은 명장면을 연출하며 UFC 라이트헤비급 챔피언에 등극한 카를로스 울버그경기 후 인터뷰에서 울버그는 당시 상황을 솔직하게 밝혔다. 그는 "무릎이 돌아가면서 큰 통증을 느꼈지만 절대 포기하지 않았다. 단 한 방이면 끝낼 수 있다는 확신이 있었기 때문이다"라고 말했다.실제로 그는 위기 상황에서도 상대의 빈틈을 기다렸고, 결정적인 순간에 정확한 카운터를 성공시키며 경기를 끝냈다. 이처럼 위기 관리 능력과 피니시 감각은 챔피언에게 필수적인 요소로 평가된다.한편 프로하츠카 역시 경기 후 인터뷰에서 "상대의 부상을 보고 순간적으로 망설였다. 그 판단이 결과에 영향을 줬다"라고 인정했다. 결과적으로 이 한 순간의 선택과 집중력이 승부를 갈랐다.울버그의 챔피언 등극은 라이트헤비급 판도의 변화를 의미한다. 강력한 타격 능력과 냉정한 경기 운영 그리고 위기 상황에서도 흔들리지 않는 정신력을 모두 갖춘 그의 장기 집권 가능성까지 거론되는 상황이다.앞으로의 관전 포인트도 다양하다. 프로하츠카와의 재대결 가능성은 물론, 상위 랭커들과의 방어전 역시 팬들의 기대를 모은다. 특히 기존 챔피언이었던 페레이라가 향후 다시 라이트헤비급으로 복귀할 가능성도 있어, 체급 내 경쟁 구도는 더욱 치열해질 전망이다.무엇보다 이번 승리는 단순한 챔피언 탄생이 아닌 '스토리 있는 챔피언'의 등장이라는 점에서 의미가 크다. 부상이라는 절망적인 상황에서도 끝까지 승리를 만들어낸 울버그의 경기력은 오랫동안 UFC 팬들에게 회자될 것이다. 라이트헤비급의 왕좌는 이제 새로운 주인을 맞았다. 그리고 그 이름은 카를로스 울버그다. UFC라이트헤비급챔피언 카를로스울버그 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 컵 스완슨, UFC 327에서 화끈한 마지막 승리

카를로스 울버그는 불리한 흐름을 단 한방으로 뒤집어버렸다.'블랙 재그' 카를로스 울버그(36, 뉴질랜드)가 극적인 승리로 UFC 라이트헤비급 정상에 올랐다. 부상과 열세를 뒤집은 '역전 드라마'였던지라 팬들의 반응도 뜨겁게 달아오르고 있다.울버그는 12일(한국 시각) 미국 플로리다주 마이애미 카세야 센터에서 있었던 UFC 327 '프로하츠카 vs 울버그' 메인이벤트에서 유리 프로하츠카(34, 체코)를 1라운드 3분 45초 만에 TKO로 제압하며 챔피언 벨트를 차지했다.경기 시간은 길지 않았지만 명승부였다. 경기 중 심각한 다리 부상을 입고도 포기하지 않고 끝까지 승부를 뒤집어낸 울버그의 투혼은 UFC 역사에서도 손꼽힐 만한 명장면으로 평가받고 있다.경기는 시작부터 치열한 타격전으로 전개됐다. 킥복싱 베이스의 울버그와 변칙적인 움직임을 자랑하는 프로하츠카는 서로의 장점을 살리며 탐색전을 이어갔다. 초반 흐름은 팽팽했지만, 경기 중반 예상치 못한 변수가 발생했다. 프로하츠카의 강력한 카프킥을 피하는 과정에서 울버그의 다리가 꺾이며 큰 충격을 입은 것이다. 이후에도 연속적인 로우킥이 이어지며 울버그는 정상적인 움직임이 어려울 정도로 흔들렸다. 실제로 한때는 제대로 서 있기조차 힘들어 보일 만큼 상태가 좋지 않아 보였다.이 순간 대부분의 팬들과 전문가들은 프로하츠카의 승리를 예상했다. 하지만 울버그는 여기서 무너지지 않았다. 오히려 상대의 공격성을 역이용하는 전략을 선택했다. 프로하츠카가 피니시를 노리고 전진하는 순간, 울버그의 왼손 카운터 훅이 정확히 적중됐고 이 한 방으로 흐름이 완전히 뒤집혔다.다운된 프로하츠카를 상대로 울버그는 파운딩을 퍼부었고, 결국 심판이 경기를 중단하며 TKO 승리가 선언됐다. 그야말로 벼랑 끝에서 만들어낸 '한 방 역전극'이었다.이번 타이틀전은 기존 챔피언 '불합리한 왼손' 알렉스 페레이라(39, 브라질)가 헤비급 도전을 위해 벨트를 반납하면서 성사됐다. 자연스럽게 라이트헤비급 왕좌는 공석이 됐고, 랭킹 2위 프로하츠카와 3위 울버그가 새로운 주인을 가리는 맞대결을 펼쳤다.경험과 경력 면에서 우위인 프로하츠카가 유리하다는 의견이 많았지만, 결과는 완전히 뒤집혔다. 울버그는 침착한 경기 운영과 정확한 타격으로 상대의 공격 패턴을 읽어냈고, 단 한 번의 기회를 놓치지 않았다.이번 승리로 울버그는 통산 14승 1패를 기록하며 UFC 데뷔전 패배 이후 10연승이라는 상승세를 이어갔다. 특히 최근 얀 블라호비치, 도미닉 레예스 등 강자들을 연파하며 이미 정상급 경쟁력을 입증한 상태였다. 결국 이번 경기 결과는 단순한 이변이 아니라, 준비된 챔피언의 탄생이라는 평가가 지배적이다.