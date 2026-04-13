정성일 앞세운 발칙한 웹 드라마, 이 실험은 성공할까?

빠더너스

웹드라마 '입금 바랍니다'불과 10여 년 전만 하더라도 웹 드라마는 유튜브 공간을 재미로 채워주는 대표적인 콘텐츠 중 하나였다. 개인 크리에이터와 유명 유튜버들의 영향력이 지금처럼 크지 않던 시절, 플레이리스트의 <연애플레이리스트>, <에이틴>, 와이낫미디어의 <리얼:타임 러브> 등 10~20분 분량의 1020 세대 취향 연작 드라마들은 빠른 이야기 전개와 재치 넘치는 유머를 앞세워 큰 사랑을 받았다.하지만 주요 제작사들의 규모가 커지면서 일반 드라마 제작으로 방향을 전환한 데다 OTT 드라마와 웹예능, 개인 유튜브 채널의 영향력이 확대되자 최근의 웹 드라마는 사실상 명맥만 유지하는 수준에 머물고 있다. 이런 상황에서 지난 12일 한 유명 유튜브 채널이 과감히 주간 드라마 시리즈를 공개해 눈길을 끌고 있다.그 주인공은 '빠더너스'가 제작한 웹드라마 <입금 바랍니다>다. <더 글로리>, <메이드 인 코리아> 등으로 존재감을 알린 배우 정성일이 주연으로 나서며 놀라움을 안겼다. 각종 콩트와 토크 형식의 웹예능으로 사랑받아온 채널의 도전이 과연 성공할 수 있을지 관심이 쏠린다.