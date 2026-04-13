반등 신호탄 KIA… 중심에 '대형 포수' 한준수 있다

KIA 타이거즈

큰사진보기 ▲한준수는 시즌초 가장 인상적인 활약을 펼치고있는 포수다. KIA 타이거즈

KIA의 미래를 바꿀 카드, 한준수 성장에 달렸다



포수는 야구에서 가장 복합적인 역할을 맡는 포지션이다. 투수 리드와 경기 운영, 수비 안정성은 물론이고 팀 전체의 분위기를 조율하는 리더십까지 요구된다. 여기에 공격력까지 갖춘다면 그 가치는 배가 된다.



한준수는 바로 이 지점에서 KIA의 미래를 바꿀 수 있는 카드로 평가받는다. 현재까지는 공격에서의 존재감이 두드러지지만, 수비와 경기 운영 능력까지 경험을 통해 성장한다면 리그를 대표하는 포수로 도약할 가능성이 충분하다.



KBO리그 역사적으로도 공격과 수비를 모두 겸비한 포수는 많지 않았다. 대부분 특정 영역에 강점을 가진 유형이 주를 이뤘다. 하지만 한준수는 공격 생산력만 놓고 보면 이미 리그 상위권 수준에 근접해 있다.



거기에 수비까지 발전할 경우 KIA는 단순한 '강타선 팀'을 넘어, 포수까지 중심 전력에 포함된 '완성형 팀'으로 거듭날 수 있다. 이는 단기적인 성적을 넘어, 장기적인 팀 경쟁력에도 큰 영향을 미친다.



팬들의 기대 역시 빠르게 커지고 있다. 아직 시즌 초반이지만, "이대로 성장한다면 팀 역사상 가장 위협적인 포수가 될 수 있다"는 평가가 벌써부터 따라붙고 있다. 단순한 유망주를 넘어, 팀의 현재와 미래로 인식되기 시작한 것이다.



KIA에게 이번 한화전 스윕은 여러모로 의미가 크다. 팀은 반등의 흐름을 만들었고, 주춤했던 팀 분위기도 끌어올려졌다. 그리고 그 중심에는 '대형 포수'로의 성장 가능성을 보여준 한준수가 있다.



과연 한준수는 현재의 페이스를 유지해나가며 공수겸장 포수로서의 입지를 굳힐 수 있을까? 올시즌 KIA의 향방은 새로운 안방마님과 함께 꿈틀거리기 시작했다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 한준수는 시즌초 가장 인상적인 활약을 펼치고있는 포수다.포수는 야구에서 가장 복합적인 역할을 맡는 포지션이다. 투수 리드와 경기 운영, 수비 안정성은 물론이고 팀 전체의 분위기를 조율하는 리더십까지 요구된다. 여기에 공격력까지 갖춘다면 그 가치는 배가 된다.한준수는 바로 이 지점에서 KIA의 미래를 바꿀 수 있는 카드로 평가받는다. 현재까지는 공격에서의 존재감이 두드러지지만, 수비와 경기 운영 능력까지 경험을 통해 성장한다면 리그를 대표하는 포수로 도약할 가능성이 충분하다.KBO리그 역사적으로도 공격과 수비를 모두 겸비한 포수는 많지 않았다. 대부분 특정 영역에 강점을 가진 유형이 주를 이뤘다. 하지만 한준수는 공격 생산력만 놓고 보면 이미 리그 상위권 수준에 근접해 있다.거기에 수비까지 발전할 경우 KIA는 단순한 '강타선 팀'을 넘어, 포수까지 중심 전력에 포함된 '완성형 팀'으로 거듭날 수 있다. 이는 단기적인 성적을 넘어, 장기적인 팀 경쟁력에도 큰 영향을 미친다.팬들의 기대 역시 빠르게 커지고 있다. 아직 시즌 초반이지만, "이대로 성장한다면 팀 역사상 가장 위협적인 포수가 될 수 있다"는 평가가 벌써부터 따라붙고 있다. 단순한 유망주를 넘어, 팀의 현재와 미래로 인식되기 시작한 것이다.KIA에게 이번 한화전 스윕은 여러모로 의미가 크다. 팀은 반등의 흐름을 만들었고, 주춤했던 팀 분위기도 끌어올려졌다. 그리고 그 중심에는 '대형 포수'로의 성장 가능성을 보여준 한준수가 있다.과연 한준수는 현재의 페이스를 유지해나가며 공수겸장 포수로서의 입지를 굳힐 수 있을까? 올시즌 KIA의 향방은 새로운 안방마님과 함께 꿈틀거리기 시작했다. 한준수 KIA타이거즈안방마님 대형포수 김이서 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 컵 스완슨, UFC 327에서 화끈한 마지막 승리

한준수는 타이거즈가 단 한번도 가져보지 못한 공수겸장 대형 포수가 되어 줄수 있을까?프로야구 KIA 타이거즈가 주말 3연전을 완벽하게 장식하며 반등의 신호탄을 쏘아 올렸다. 단순한 연승을 넘어, 시즌 초반 흔들리던 흐름을 뒤집는 결정적인 전환점이 됐다는 평가다.이범호 감독이 이끄는 KIA는 12일 대전 한화생명 볼파크에서 있었던 2026 신한 SOL KBO리그 한화 이글스와의 원정 경기에서 9-3으로 승리했다. 이로써 KIA는 한화와의 주말 3연전을 모두 쓸어 담으며 4연승을 질주, 시즌 전적 6승 7패로 팀 분위기를 한껏 끌어올렸다. 반면 한화는 3연패에 빠지며 공동 5위를 허용했다.이번 시리즈는 단순한 승패 이상의 의미를 갖는다. KIA는 시즌 초반 투타 밸런스가 맞지 않으며 연패에 빠지는 등 불안정한 모습을 보였다. 타선은 기복이 있었고, 마운드는 중요한 순간마다 흔들렸다. 하지만 한화와의 3연전에서는 전혀 다른 팀이었다.선발진은 안정적으로 이닝을 소화하며 경기의 틀을 잡았고, 타선은 찬스에서 집중력을 발휘했다. 여기에 불펜까지 제 역할을 해내며 이상적인 승리 공식을 완성했다. 특히 경기 초반 선취점을 통해 흐름을 잡고, 중반 이후 추가 득점으로 승부를 굳히는 패턴이 반복됐다는 점은 고무적이다.이 감독 체제에서 강조해온 '기본에 충실한 야구'가 서서히 자리를 잡아가고 있다는 평가다. 단순한 상승세가 아닌, 팀 전반의 시스템이 정상 궤도에 올라섰다는 신호로 읽힌다.이번 3연전에서 가장 빛난 선수는 단연 포수 한준수(27, 우투좌타)였다. 그는 12일 경기에서도 4안타(1홈런) 3타점 4득점 맹활약을 펼치며 공격을 진두지휘했다. 꾸준하게 뜨거운 방망이를 유지하며 타율 0.379, 11안타 7타점 8득점으로 펄펄 날고 있다.세부 기록을 들여다보면 더욱 좋다. 2루타 4개, 홈런 2개로 안타 중 절반 이상이 장타이며 볼넷 10개를 얻어낼 동안 삼진은 3개밖에 당하지 않았다. 그 결과 현재 OPS 전체 3위를 달리고 있다. 시즌 초라고는 하지만 쟁쟁한 각팀 포수들을 제치고 가장 두드러진 활약을 펼치고 있다는 부분은 분명 고무적이다.찬스 상황에서의 집중력, 장타력과 정확성을 동시에 갖춘 타격 밸런스, 그리고 경기 흐름을 읽는 능력까지 고루 돋보인다. 포수라는 포지션의 특수성을 고려하면 더욱 가치가 크다고 할 수 있겠다.KIA는 한국시리즈 12전 무패를 자랑하는 팀답게 각 포지션에 걸쳐 쟁쟁한 레전드급 선수들을 다수 배출해왔다. 하지만 포수 만큼은 예외다. 리그를 대표할만한 공수겸장 혹은 공격형 포수를 한번도 가져보지 못했다.이는 팀 전력의 마지막 퍼즐이자, 늘 지적되던 약점이었다. 포수 포지션이 하위 타순에 머무르며 공격 흐름이 끊기는 경우도 적지 않았다.이런 상황에서 한준수의 등장은 의미가 남다르다. 그는 단순히 '잘 치는 포수'가 아니라, 타선의 중심을 맡을 수 있는 선수로 성장을 기대해볼만한 자원이다. 실제로 클린업 트리오에 버금가는 영향력을 보여주고 있다.특히 이번 한화전에서는 득점 생산과 연결, 경기 흐름 장악까지 모두 해내며 팀 공격의 핵심 축으로 자리매김했다. 이는 KIA가 오랫동안 갈망해온 '공격형 포수'의 이상적인 모습에 가깝다.