"AI에 국적이 필요하냐고요? 당장 이것부터 해야 합니다"

현재 우리가 사용하는 생성형 AI는 대부분 외국산이다. 이 때문에 국산 AI 개발이 필요하다는 의견이 나오고 있고, 정부는 '소버린 AI'('소버린 AI' 프로젝트는 한국이 해외 AI 서비스에 대한 의존을 줄이고, 국내 데이터·인프라로 독자적인 파운데이션 모델을 개발·운영하는 국가 주도 사업이다 - 기자 말) 프로젝트를 가동했다. 과연 AI에 국적이 필요할까?
미국 정부는 이란 전쟁 시작 직전, AI 모델 클로드를 만든 회사 앤트로픽을 '공급망 위험 기업'으로 전격 지정했다. 하지만 국방망에 통합된 클로드를 바로 배제하지는 못했고 이란 공습 과정에 활용했다. 앤트로픽은 자사 AI가 동원되는 것을 막지는 못했다. AI의 위력, 그리고 모호한 통제권이 드러난 순간이었다.
지난 7일 방송된 KBS 1TV <시사기획 창> 'AI에 국적을 묻다' 편에서는 이란 전쟁으로 시작해 '소버린 AI' 프로젝트의 필요성과 한계를 짚어보고 올바른 방향이 무엇인지 파헤쳤다. 취재 이야기가 궁금해 지난 9일 해당 회차를 취재한 범기영 기자와 전화 연결했다.
다음은 범 기자와 나눈 일문일답을 정리한 것이다.
AI 시대의 윤리적 딜레마