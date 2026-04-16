조용히 사라질 수 없었다... '미분류영화제'의 분류되지 못한 작품들

상영관부터 빌렸다고 했다. 영화제를 위해서였다. 출품작 한 편도 없는 전에 없던 영화제가 그렇게 시작됐다. 갓 서른 된 젊은이, 단편 한 편을 직접 찍은 게 전부인 연출자이자 연극과 웹드라마로 조금씩 경력을 쌓아온 4년 차 배우 차경찬이 만든 영화제에 수십 편의 작품이 모여들었다. 어떤 대가도 없는, 찾는 관객 또한 보장할 수 없는 영화제에 제 작품을 걸겠단 이가 그토록 많았다. 서로 제 존재조차 알지 못했던 이들이 그렇게 한 자리에 모여들었다. 지난 10일 저녁 있었던 제1회 미분류영화제가 바로 그 장이 됐다.
처음 올린 스레드 게시글을 타고 영화제 소식이 널리 퍼져나갔다. '기존 영화제의 분류 기준이나 공모 과정에서 상영 기회를 얻지 못했던 작품들을 다시 발견하고 소개하기 위해 기획된 독립 영화제'란 정체성에 호응해온 이들이 많았다. '장르, 형식, 러닝타임, 언어, 제작 규모를 묻지 않'는다며 '다만 아직 관객을 만나지 못한 영화가 있다면, 그 자리를 만드는 것이 이 영화제의 이유'란 사실에 많은 영화인들이 문의해왔다. 여러 영화제에 작품을 내봤으나 번번이 미끄러진 이들이었다.
애써 만든 영화가 한 영화제에서도 틀 수 없다면 어찌해야 할 것인가. 누구는 제 작품이 기성 영화제에서 틀어진 작품보다 못하단 사실을 인정할 수 없었을 테다. 또 누구는 부족한 영화라도 어느 한 곳에선 상영할 수 있어야 한다고 아쉬워했을 테다. 그렇고 그런 마음들이 모여 분류되지 않은 영화의 축제를 성사한 것이다.