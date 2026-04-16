조용히 사라질 수 없었다... '미분류영화제'의 분류되지 못한 작품들

미분류영화제

스틸컷<평가의 방>은 최길리의 10분짜리 단편이다. 저기 공포영화 사상 가장 탁월한 작품이라고까지 일컬어지는 스탠리 큐브릭의 <샤이닝>의 취업면접 버전이랄까. 같은 문구를 반복해 적는 인간의 모습, 또 누군가의 선택을 받아야만 제 쓰임의 자리를 얻을 수 있는 현대사회를 그리려 했던 듯도 하다. 명징한 서사며 대단한 주제의식, 그를 효과적으로 풀어내는 솜씨까지를 기대하기는 어려운 작품이다. 마음껏 난해해지지도 모호해지지도 못한 채로 멈춰 선 연출은 아마도 목표하는 지점이 불명확했던 때문인 듯도 하다. 상영 뒤 관객과의 대화 자리에 선 최길리 감독은 "모든 직업은 평가를 받는다"는 제 친구의 말로부터 이야기를 시작했다고 말하였는데, 언젠가는 제가 진정으로 하고픈 이야기로부터 출발하고 끝맺는 작품을 찍어내길 바란다.도예영 감독의 <찾아주실 분 찾아요>는 바로 앞에 적은 문장의 결과물이랄까. 감독 본인이 하고 싶은 이야기를 불특정 관객 앞에 마음껏 풀어놓은 한 바탕 낙서장 같다. 본래 연극 각본으로부터 출발해 극화된 어투가 그대로 영화 안에 담겼단 것 또한 인상적인 대목이다. 놀이터에서 만난 세 남녀가 도무지 무얼 찾는지 알 수 없는 채로 무언가를 찾기는 하는 기묘한 상황을 우스꽝스럽게 담았다. 무지하게 취향을 탈 것 같은 이 이야기를 구태여 영화로 만든 이유를 묻는 질문에 감독은 "내가 만든 영화이기도 하지만 유머 코드가 완전히 내 취향이어서 영화로도 만들어보고 싶었다"고 설명했다. 과연 그와 같은 취향이라면 시종 웃으며 볼 수도 있겠구나 하였다. 물론 그 반대도 있겠으나.<영영>은 오랜 시간 함께했던 TV를 고치기 위해 중고가전매장을 찾아간 은조의 이야기다. 이제는 찾아보기도 힘들어진 무려 브라운관 TV를 고치러 온 은조는 그 수리 방법이 마땅찮단 사실을 알게 된다. 때리거나 말을 걸어 설득하거나 부활을 기도하거나 말고는 처방이 없는 상황, 은조는 말을 걸어보기로 한다. 감독은 이제는 찾는 이 얼마 없어 뵈는 전파상과 유물에 가까운 브라운관TV를 통해 보는 이에게 낡음과 지침, 다함과 헤짐의 정서를 일으킨다. 그러나 그 끝에서 애정과 욕구가 남아 있기만 하다면, 그를 되살릴 용기며 의지 또한 있다면, 다른 가능성도 있을까. 영화가 그저 낡은 가전의 이야기이기만 하지 않단 걸 영화를 본 이들은 어렵잖게 짐작할 수 있을 테다.