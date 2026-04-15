"이해하는 것이 아니라 그대로 통과"... 영화 '디레미디'의 시도

"이 영화는 서사를 제거한다. 이미지와 사운드, 그리고 신체의 반응만으로 하나의 상태를 기록한다. 감각은 점점 증폭되고, 몸은 점점 시스템에 맞게 변형된다. 관객은 이를 이해하는 것이 아니라, 그대로 통과한다. 이것은 이야기보다 과정에 대한 기록이다."
제1회 미분류영화제서 소개된 영화 <디레미디>에 대한 감독의 변이다. 서사, 그러니까 이야기를 제거했단다. 시간에 따라 이야기가 흘러가며 관객에게 제가 무엇을 보고 있다는 생각이 들도록 하는 영화의 가장 주효한 무기를 감독은 스스로 내려놓았다. 피가 튀고 살점이 떨어지는 전쟁터에 제게 가장 잘 맞는 무기를 내려두고 나서는 병사란 어떤 모습인가. 그가 마주할 운명은 또한 어떤 것일까. 영화 <디레미디>를 보는 건 이를 확인하는 것과 다르지 않다.
감독은 서사를 내려놓은 자리에서 이미지와 사운드, 그리고 신체의 반응을 활용한다. 하나의 상태를 기록하는 것이 목적이다. 권력은 공백을 허하지 않는다 했다. 그저 지정학에서만 통하는 이야기는 아니다. 영화를 보는 이는 누구나 이야기에 주목한다. 제가 감독이 풀어내는 어떤 이야기를 알기 위하여 영화를 본다고 믿는다.