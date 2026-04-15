"이해하는 것이 아니라 그대로 통과"... 영화 '디레미디'의 시도

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이해하게 할 필요 없다, 통과하게 하면 된다



<디레미디>가 대단한 이야기를 품고 있지 않다. 서사를 덜어냈다는 감독의 이야기처럼 간단한 상황과 그에 따른 반응만이 주어질 뿐이다. 영화는 촬영과 음악, 그리고 연기의 합으로써 지탱되며 이어진다. 감독은 감각이 증폭되고, 몸이 변형되는 과정을 다루었다고 하였는데, 보는 이에 따라 그렇게 이해할 수도, 전혀 그렇게 이해하지 못할 수도 있어 보인다.



관객을 이해하도록 하는 게 아니라 통과한다고 말하는 건 감독이 아예 이조차 기대하지 않았음을 말한다. 이야기보다는 과정에 대한 기록이라는 정의는 <디레미디>가 통상적 극영화도, 그렇다고 야심찬 실험영화도 되지 못한단 사실을 알리고 있다.



그럼에도 불구하고 영화가 러닝타임 내내 관객의 주의를 붙들고 있음은 사실이다. 여기엔 다분히 거친 이미지며 설익은 연기보다는 자극적이고 선명한 음악의 힘이 크다. 영화가 끝난 뒤 관객과의 대화에서 나온 질문도 이와 관련된 것이었다. 감독은 "음악감독이 저와 막역한 사이"라며 "영화가 음악에 맞춘 부분도 있고, 또 음악이 영화에 맞춘 부분도 있다"고 설명했다. 특징적인 음악이 실험의 지점이 모호한 영화를 얼마쯤 지탱해낸다. 나름대로의 성과라 할 수 있겠다.



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