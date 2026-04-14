아이에게 브로콜리 강요하는 엄마, 그건 폭력이었을까

취향이냐 혐오냐, 그것이 문제로다.
편식은 그 역사가 뿌리 깊다. 내 최초의 편식은 언제부터였을까. 모유에서 분유로 갈아타며 잔뜩 찌푸린 표정과 평소보다 날카로운 울음으로 불호의 기색을 표했던 몇 개월짜리 시절일까. 김밥이란 조화로운 음식과 전혀 안 어울리는, 그러니까 오지게 자기주장 세고 굽힐 줄 모르는 당근과 오이란 녀석들을 손으로 끄집어내고 먹던 일고여덟 살 즈음일까. 여성스런 어머니의 주방과 도무지 안 어울리는 무지막지한 착즙기가 흘려내는 어두운 녹빛 액체를 받아들던 질풍노도의 시기 때였을까. 알코올과 함께라면 생전 처음 보는 온갖 음식을 마구 집어먹는 나이가 되고 보니, 가리지 말고 먹으라는 잔소리가 도리어 듣고 싶어지는 것만 같다.
편식의 역사란 정말이지 길고 질다. 초등학교 아이들도 단체급식이란 이름 아래 공통된 식사를 해야 하는 오늘이다. 영양사며 조리사는 어떻게든 오이며 당근이며 가지며 대체로 많은 아이들이 싫어하는 재료를 아이들이 무리 없이 받아들이게끔 수를 쓰고는 한다. 그러나 그 모든 노력에도 선호는 좀처럼 바뀌지 않고 더욱 깊어지기도 한다. 취향이며 혐오가 흔히 그러하듯, 음식에 대한 선호 또한 흐려지지 않는 경우가 허다하다.