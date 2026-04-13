방울토마토 몰래 따먹다간 이렇게 됩니다

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
아는 사람은 다 아는 <토마토 공격대>란 영화가 있다. 존 드 벨로가 1978년 내놓은 역작으로, 기존 영화세계의 단조로움을 일거에 혁파하는 혁신적 작품이다. 컬트영화의 한 갈래로써 한국에선 소위 병맛영화라 불리는 흐름을 논하자면 빠지는 법이 없다. 여타 허술한 작품들과 <토마토 공격대>는 확연히 구분된다. 영화는 토마토를 빌런으로 하고 있다는 당혹스러운 설정만 제하면 정말이지 꽤나 잘 만든 작품이다. 이후 10여 년간 4편까지 속편이 제작되고 아류작까지 여럿 나온 비결이 여기에 있다.
<고무인간의 최후>란 작품도 있다. 뻔뻔하게 토마토가 인간을 위협하는 악의 무리로 등장하는 <토마토 공격대>와는 꽤 비슷하지만 또 다른 작품이다. 훗날 <반지의 제왕> 시리즈로 전 세계가 다 아는 연출자가 된 피터 잭슨이 이 영화로 제 존재를 알렸다. 고어물, 그러니까 잔혹하게 신체가 훼손되고 폭발하듯 피가 튀는 장르가 <고무인간의 최후>의 정체성이다. 육체를 빵빵 터뜨리는 쾌감을 기괴하게 보여주려 찍은 듯한 이 영화는 탐스러운 토마토가 제 과즙을 뽐내듯이 육즙을 관객 앞에 내보인다.
두 작품이 생각났다. 초등학교 저학년이 분명한 꼬맹이가 반 친구들과 실습 과제로 심은 방울토마토를 몰래 따 먹는 이야기 <빵!울 토마토>를 보면서다. 영화를 보며 다른 작품이 떠오른단 건 어떤 의미인가. 때로는 레퍼런스를 빌려와 원전이 되는 작품이 떠오르는 것일 수도 있다.