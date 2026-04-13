싱어송라이터 토마스쿡이 들려주는 '나의 노래'

'애프터눈' 공연기획

싱어송라이터 토마스쿡이 오는 4월 17일과 18일 이틀 간 '구름아래소극장'에서 단독 콘서트를 진행한다.싱어송라이터 토마스쿡(정순용)이 단독 콘서트 '나의 노래'로 관객들과 만난다.최근 JTBC 싱어게인 4, MBC 라디오 '완벽한 하루 이상순입니다' 등에서 활발한 활동을 이어가고 있는 토마스쿡이 오는 4월 17일(금)과 18일(토) 이틀간 홍대 '구름아래 소극장'에서 그간 작곡하고 발표한 곡들로 무대를 선보인다.1999년 모던 록 밴드 '마이앤트메리'로 데뷔한 토마스쿡은 1집 'My Aunt mary'와 2집 'Rock N Roll Star', 3집 'Just pop에 이어 4집 'Drift', 5집 'Circle'을 내놓으며 대중들의 사랑을 받았다. 특히 3집 'Just Pop'은 한국대중음악상 '올해의 음반'을 수상하기도 했다.토마스쿡은 밴드 활동 이외에도 솔로 앨범 작업도 활발히 이어왔다. 2000년과 2011년 정규 앨범 'Time Table'과 'Journey'을 발표한 이후, 2016년 정규앨범 'THOMAS COOK', 2019년 디지털싱글 '우리, 흔적도 없이'를 발표했다.이번 공연에서는 특히 그가 작곡한 이소라 7집 수록곡 'Track 9', 정승환이 부른 '숲으로 걷는다' 등 그가 작곡가로서 다른 가수들에게 선사했던 곡들을 토마스쿡의 목소리로 들을 수 있는 시간도 준비했다.토마스쿡은 "그 동안 만들어 온 음악들을 되돌아보니 내가 어디에서 발걸음이 멈췄을까 생각을 하게 됐다"면서 "지나온 음악들을 정리하는 시간을 갖고, 앞으로 새로운 음악을 만들기 위한 계기를 가져야겠다는 마음으로 공연을 준비했다"고 인사를 전했다.한편 이번 콘서트에서는 싱어게인 4 우승팀 LOW의 보컬 '이오욱'과 마이앤트메리의 '내 맘 같지 않던 그 시절'을 리메이크해 발표한 '오존'이 게스트로 무대를 함께 한다.