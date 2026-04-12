K리그1 최고 골잡이 맞대결, '야고-무고사-말컹' 골 릴레이 놀랍다

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90+4분 58초, 울산 HD 말컹의 헤더 극장 결승골 순간심재철
2026 K리그1 결과
(4월 11일 토요일 오후 4시 30분, 인천 축구전용경기장)
★ 인천 유나이티드 FC 1-2 울산 HD
[골, 도움 기록 : 무고사
(70분 18초,도움-서재민) / 야고
(22분 27초,도움-이동경), 말컹
(90+4분 58초,도움-이규성)]
◇ 인천 유나이티드 FC
선수들(4-4-2 감독 : 윤정환)
FW : 박승호(34분↔이청용), 무고사
MF : 오후성(34분↔페리어), 서재민, 이명주, 이동률(60분↔제르소)
DF : 이주용, 후안 이비자, 박경섭, 김명순(85분↔여승원)
GK : 김동헌
◇ 울산 HD
선수들(4-5-1 감독 : 김현석)
FW : 야고
(83분↔말컹
)
MF : 이희균(46분↔벤지), 이규성, 이동경(78분↔장시영), 보야니치, 이진현(62분↔트로야크)
DF : 조현택, 이재익, 정승현, 최석현(78분↔심상민)
GK : 조현우
◇ 스테판 무고사(인천 유나이티드 FC)의 시즌 개막 7게임 연속 공격 포인트(7골 1도움) 신기록
2월 28일 ★ 인천 유나이티드 FC 1-2 FC 서울 [무고사 1골]
3월 7일 ★ 광주 FC 3-2 인천 유나이티드 FC [무고사 1도움]
3월 15일 ★ 포항 스틸러스 1-1 인천 유나이티드 FC [무고사 1골]
3월 18일 ★ 인천 유나이티드 FC 1-3 대전하나 시티즌 [무고사 1골]
3월 22일 ★ FC 안양 0-1 인천 유나이티드 FC [무고사 1골]
4월 5일 ★ 인천 유나이티드 FC 2-1 김천 상무 [무고사 2골]
4월 11일 ★ 인천 유나이티드 FC 1-2 울산 HD [무고사 1골]☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기