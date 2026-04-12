K리그1 최고 골잡이 맞대결, '야고-무고사-말컹' 골 릴레이 놀랍다

심재철

33분, 울산HD 골잡이 야고가 왼발 바운드 슛으로 추가골을 노리는 순간홈 팀 골잡이 스테판 무고사가 K리그1 개막 후 7게임 연속 공격 포인트 신기록(7골 1도움)을 세우며 숭의 아레나를 뜨겁게 만들더니 후반 추가 시간 4분 58초에 울산 HD 골잡이 말컹이 믿기 힘든 극장 결승골을 이마로 꽂아넣어 인천 유나이티드와의 최근 맞대결 6게임 무승(4무 2패)이라는 불편한 기억을 말끔히 지워버렸다. 2023년 4월 25일 바로 여기에서 1-0으로 이긴 이후 1082일만에 인천 유나이티드를 물리친 것이니 더 특별한 감격을 누린 셈이다.김현석 감독이 이끌고 있는 울산 HD가 11일 오후 4시 30분 인천 축구전용경기장에서 벌어진 2026 K리그1 인천 유나이티드 FC와의 어웨이 게임에서 83분에 교체 멤버로 들어간 골잡이 말컹이 추가 시간 4분 58초에 짜릿한 극장 결승골을 터뜨려 2-1로 이기고 2위 자리까지 순위를 끌어올렸다.게임 시작 후 22분 27초만에 울산 HD가 높은 수위의 압박으로 먼저 골을 넣으며 K리그1 최고 골잡이 대결의 시작을 본격적으로 알렸다. 인천 유나이티드 FC 골키퍼 김동헌의 터치 실수를 놓치지 않고 이동경이 밀어준 공을 야고가 빈 골문으로 왼발 슛을 밀어넣은 것이다. 야고는 이 시즌 5호골로 인천 유나이티드 FC 간판 골잡이 무고사와의 득점왕 경쟁을 여전히 흥미진진하게 만들어 놓았다.야고는 33분에도 빠른 역습 기회를 만들어 왼발 추가골을 노렸지만 이번에는 김동헌 골키퍼가 자기 왼쪽으로 몸을 날려 잘 걷어냈다. 반격에 나선 홈 팀 인천 유나이티드 FC는 전반 추가시간 4분에 서재민이 얻은 직접 프리킥 기회를 이주용이 왼발 감아차기로 동점골을 노렸는데 크로스바를 때리는 불운을 겪었다.인천 유나이티드 FC의 골대 불운은 후반에도 두 차례나 더 이어졌다. 이청용이 오른발 발리 크로스(70분)로 상대 자책골을 얻어내는 줄 알았지만 공이 울산 HD 골문 오른쪽 기둥을 때렸고, 후반 교체 멤버 제르소의 왼발 중거리슛(88분)까지 크로스바를 때리고 말았다.