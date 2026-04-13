잃어버린 제주 '그날'의 이름을 찾고 싶습니다

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
지난 10일 영화 '내 이름은' 시사회를 다녀왔다. 4·3항쟁을 다룬 첫 번째 상업영화인데 그 감독이 또 정지영 감독이라는 이야기에 기다려졌던 영화였다. 기대했던 만큼 뜻깊은 시간이었다. 그런데 왜 인지 눈물이 나지는 않았다. 으레 우리 근현대사를 다룬 영화들을 볼 때면 눈물이 났던지라 이번에도 그러려니 했는데, 엔딩크레딧이 올라갈 때까지 몇몇 장면에서 코끝이 찡해졌던 것 말고는 눈물이 나오질 않았다. 생각이 많아져서였는지, 화가 나서였는지 잘 모르겠다.
그간 여러 차례 제주도로 역사 기행을 다녀오며 4·3항쟁에 대한 강연과 답사 해설을 해왔던 경험 덕분에 영화를 보며 이런저런 해석과 생각을 정리했다.
고등학생 때 정지영 감독의 '부러진 화살'과 '남영동 1985'를 봤다. 사회의 부조리, 야만의 현대사를 적나라하게 드러내는 장면들을 보며 충격을 받았던 그때의 기억이 생생하다. 특히 '남영동 1985'의 경우 끔찍한 고문 과정을 담아낸 장면을 보며 영화를 보면서 숨이 턱턱 막힌다는 게 이런 기분이구나 싶었다.
하지만 '내 이름은'은 다르다. 영화 말미에 주인공 정순(염혜란)에게 트라우마를 남긴 보리밭에서의 학살 장면이 나오는데, 그간 정지영 감독이 영화에서 보여주었던 연출을 돌아볼 때 상당히 절제됐다는 생각이 들었다. 2013년에 개봉했던 4·3을 다룬 독립영화 '지슬'과 비교해도 마찬가지이다. 이번 영화가보다 많은 사람들에게 4·3을 알리기 위한 '상업영화'라는 점이 크게 작용한 것 같다.
현대사 속 학살을 영화에서 어느 정도 수위로 재연해야 하는가에 대해서는 의견이 분분할 것 같다. 적나라한 재연이 누군가에게는 다시금 상처를 후벼파는 일이 될 수도 있고, 과도한 절제는 마주해야만 하는 진실에 대한 외면과 회피가 될 수 있기에. 하여 '적절한 선'을 잘 찾아야 할 텐데, 개인적으로는 후자의 문제의식에 좀 더 무게를 싣는 것이 맞다고 생각한다. 기억이라는 것이 조금만 회피하는 순간 쉽사리 망각으로 이어지더라는 개인적인 경험에 따른 결론이다.
48년 제주 담은 교실