4년 만에 돌아온 '유미의 세포들3'... '시즌3의 저주' 깰까

지난 1986년과 1987년에 개봉한 오우삼 감독의 액선 누아르 <영웅본색1, 2>는 홍콩은 물론 아시아 전역에서 큰 사랑을 받았다. 특히 <영웅본색>은 한국에서도 큰 인기를 끌었고 주윤발을 비롯해 적룡, 고 장국영 등은 남학생들의 우상으로 떠올랐다. 하지만 오우삼 감독이 아닌 서극 감독이 연출한 <영웅본색3>는 마크(주윤발 분)가 송자호(적룡 분)를 만나기 10년 전 이야기를 다루며 흥행에 실패했다.
2001년에 개봉해 서울에서만 122만 관객을 동원했던 윤제균 감독의 <두사부일체>는 2003년 주인공 계두식(정준호 분)이 교생이 됐다는 설정의 속편 <투사부일체>로 전국 610만 관객을 모으며 전편을 능가하는 흥행성적을 기록했다(영화관입장권 통합전산망 기준). 하지만 제작진과 배우가 교체되고 배경도 학교에서 직장으로 옮긴 3편 <상사부일체>는 2007년에 개봉해 94만 관객에 그치며 흥행 실패했다.
<반지의 제왕>이나 <다크나이트>처럼 '3부작 트릴로지'로 기획된 시리즈가 아니면 3개의 시즌까지 이어지는 작품들은 내용이 진부해지고 힘이 빠질 수 밖에 없다. 이는 한국 드라마에서도 마찬가지였는데 13일 티빙과 tvN의 월화드라마로 선보이는 이 작품은 오랜 고질병이었던 '시즌3의 저주'를 깨려고 한다. 지난 2022년 시즌2가 나온 이후 4년 만에 시즌3로 돌아오는 김고은 주연의 <유미의 세포들3>다.
<오징어게임>조차 풀지 못했던 '시즌3의 저주'