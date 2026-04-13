4년 만에 돌아온 '유미의 세포들3'... '시즌3의 저주' 깰까

▲<유미의 세포들3>는 김유미 역의 김고은(오른쪽)을 제외한 주요 캐릭터들이 대거 교체됐다. <유미의 세포들3> 홈페이지

<유미의 세포들>은 2015년부터 2020년까지 5년 넘게 연재 됐던 동명의 웹툰을 드라마로 만든 작품이다. 주인공의 감정과 충동, 체내 활동 등을 뇌세포로 의인화해 주인공의 마음을 보여줬던 웹툰의 만화적 상상력을 드라마로 어떻게 풀어낼 지가 최대 관건이었다. 하지만 <유미의 세포들>은 세포들을 애니메이션으로 제작해 표현하면서 재미를 극대화했고 여성 시청자들을 중심으로 많은 공감을 얻었다.



<유미의 세포들>이 4년 만에 시즌3로 돌아올 수 있었던 결정적인 비결은 역시 시즌1,2의 주인공이었던 김고은이 다시 한 번 김유미로 돌아왔기 때문이다. 사실 <유미의 세포들> 시즌1이 공개될 때만 해도 김고은은 드라마 <더 킹: 영원의 군주> 부진 이후 상승세가 한 풀 꺾여 있었다. 하지만 <유미의 세포들>에서 밝은 캐릭터를 연기하면서 또래 시청자들의 많은 시랑을 받았고 2024년 영화 <파묘>로 '천만 배우'가 됐다.



사실 남 부럽지 않은 스타 배우로 성장한 김고은에게 <유미의 세포들3>는 굳이 무리해서 출연하지 않아도 되는 드라마였다. 하지만 김고은은 자신의 데뷔 첫 단독 주연작이었던 <유미의 세포들>에 대한 애정을 숨기지 않았고 넷플릭스 드라마 <자백의 대가> 촬영을 끝낸 후 <유미의 세포들3>에 합류했다. 애초에 김고은이 하차했다면 <유미의 세포들> 시즌3는 제작 여부가 불투명했을 것이다.



<유미의 세포들3>에는 남자 주인공 구웅 역의 안보현을 비롯해 박진영, 신예은 등이 출연하지 않는다. 유미의 직장 후배 이루비 역의 이유비 역시 특별 출연으로 짧게 등장할 예정이다. 따라서 <킹더랜드>와 <옥씨부인전>, <레이디 두아> 등에서 시청자들에게 깊은 인상을 남겼던 신예 김재원이 새 남자 주인공 신순록 역으로 안보현의 자리를 얼마나 잘 메워줄지 지켜 보는 것도 <유미의 세포들3>의 감상 포인트다.



<유미의 세포들3>는 앞선 두 시즌과 마찬가지로 OTT 서비스 티빙에서 매주 월요일 오후 6시에 두 편 씩 선공개된 후 월요일과 화요일 밤에 tvN을 통해 TV로 방영된다. 열혈 시청자들은 OTT를 통해 먼저 감상할 수 있기 때문에 아무래도 시청률 경쟁에서는 불리할 수 밖에 없다. 하지만 <유미의 세포들3>가 '시즌3의 저주'를 깨고 의미 있는 성과를 거둔다면 향후 시즌제 드라마의 제작에도 긍정적인 영향을 끼칠 것이다.







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