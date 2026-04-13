망할 줄 알았던 시간대... '역대급 캐릭터'로 대박난 시트콤

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<순풍 산부인과>는 3년 가까운 시간 동안 많은 스타들을 배출하며 꾸준한 사랑을 받은 '국민 시트콤'이었다.SBS 화면캡처
코믹함과 진지함 사이를 넘나드는 배우
서울예대에서 연극을 전공한 후 1980년대 초반 극단 생활을 하면서 연기를 시작한 박영규는 1985년 MBC 베스트극장 <초록빛 모자>에 출연하며 TV 연기를 시작했고 이듬 해 MBC 특채 탤런트로 선발됐다. 1980년대 후반 준수한 외모와 신사적인 이미지를 앞세워 많은 여성팬을 보유하고 있던 박영규는 1989년 솔로 앨범을 발표하며 가수 활동을 병행했고 타이틀곡 <카멜레온>으로 많은 사랑을 받았다.
하지만 1990년대 들어 이렇다 할 대표작을 내지 못한 박영규는 슬럼프에 빠졌다. 그렇게 1980년대 후반에 잠시 사랑 받았던 '반짝스타'로 남는 듯 했던 박영규는 1998년 시트콤 <순풍 산부인과>에서 기존의 신사적인 이미지를 버리고 미달이 아빠를 연기하면서 오랜 침체에서 벗어나 화려하게 부활했다.
박영규는 1999년 MBC 드라마 <국희>에서 절친을 배신하고 암살을 사주하는 악역 송주태 역을 맡았는데 당시 시청자들은 미달이 아빠와 송주태 사이에서 커다란 괴리감을 느끼기도 했다. 1999년 영화 <주유소 습격사건>에서 <순풍 산부인과>의 캐릭터를 그대로 가져온 주유소 사장을 연기한 박영규는 2002년 훗날 '거장'이 되는 장항준 감독의 데뷔작 <라이터를 켜라>에서 비리 국회의원 박용갑 역을 맡았다.
2003년 시트콤 <똑바로 살아라>와 드라마 <다모>를 통해 또 한 번 시청자들에게 큰 혼란을 준 박영규는 2004년 교통사고로 아들을 떠나 보내며 5년 넘게 활동을 중단했다. 2010년 영화 <주유소 습격사건2>로 복귀한 박영규는 2014년 <정도전>에서 이인임 역을 맡아 엄청난 연기 내공을 보여주며 KBS 연기대상 우수상을 받았고 시상식에서 아들을 그리워하는 마음을 담은 노래 한 소절을 불러 현장을 숙연하게 만들었다.
박영규는 <정도전> 이후 <어셈블리>와 <화정>, <김과장>, <다시 만난 세계>, <너의 등짝에 스매싱>, <사랑은 뷰티풀 인생은 원더풀>, <런 온> 등 현대극과 시대극, 코믹한 역할과 진지한 역할을 가리지 않고 연기 활동에 매진했다. 박영규는 어느덧 연예계에서 '원로'라 불릴 수 있는 만 72세의 노장 배우가 됐지만 작년에도 넷플릭스 영화 <굿뉴스>와 시트콤 <빌런의 나라>에 출연하며 활발한 활동을 이어가고 있다.
9시 뉴스와 맞대결을 벌인 '국민 시트콤'