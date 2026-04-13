2026년, 왜 우리는 다시 맥베스를 호출하는가

배현정

맥베스가 왕위에 즉위해서 대국민 선동 연설을 한다.그리고 이 작품은 한 발 더 나아간다. 관객은 공연장에 들어서는 순간 하나의 질문을 받는다. "당신이 최고 권력자가 된다면 무엇을 하겠는가."문제는 이 질문 자체가 아니다. 관객이 그 질문에 대해 스스로 성찰하고 답변해야 한다는 것이다. 공연 도중 객석의 조명이 켜지고, 배우와 관객은 소그룹으로 나뉘어 생각을 나눈다. 누군가는 농담처럼 답하고, 누군가는 쉽게 말을 꺼내지 못한다.그 짧은 순간, 관객은 더 이상 외부자가 아니다. 맥베스는 잠시 무대에서 내려오고 관객이 그 자리에 올라선다. 한발짝 떨어져서 권력을 평가하는 관찰자가 아니라, 그 가능성을 스스로 가정해보는 주체적 위치로 이동한다.이 작품의 또 다른 인상적인 장치는 '침팬지'다. 공연이 시작되기 전부터 무대와 객석을 오가는 침팬지들은 관객을 스쳐 지나가고, 때로는 소지품을 건드리거나 간식을 탐한다. 이 낯선 풍경은 극이 진행될수록 점점 명확한 의미를 드러낸다. 권력 욕망이 폭주하는 순간, 극중 인물들은 인간의 언어를 잃고 원초적인 몸짓과 소리로 변한다.이는 사회적 자아와 이성을 내려놓은 인간이 결국 얼마나 쉽게 본능으로 퇴행하는지를 보여주는 은유다. 문명과 제도의 외피 아래, 권력 앞에서 인간이 얼마나 단순한 존재로 환원되는지를 드러내는 장면.그리고 그 장면을 바라보는 관객 역시 완전히 자유롭지 않다. 이미 한 번, '권력을 가진 나'를 상상해보았기 때문이다. 이는 권력욕에 눈이 멀어 '사회적 자아'와 합리적 이성을 놓아버린 인간은 결국 날것의 본능만 남은 짐승, 유인원과 다를 바 없다는 은유다. 그리고 그 장면을 지켜보던 관객 역시, 이미 한 번 '권력을 상상해본 사람'이라는 점에서 완전히 자유롭지 않다.문명과 제도의 외피를 두르고 있지만, 결국 그 속내를 들여다보면 권력을 차지하기 위해 서열 싸움을 벌이는 야만의 무리와 다를 바 없다는 조롱이기도 하다. 품격을 잃어버린 현대 정치판의 야만성을 이보다 더 직관적으로 보여줄 수 있을까. 이 작품이 인상적인 이유는 메시지 때문만이 아니다. 그 메시지를 직접 체험하게 만든다는 점에서다.