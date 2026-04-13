2026년, 왜 우리는 다시 맥베스를 호출하는가

최근 공연계에서는 유독 맥베스를 변주한 작품들이 이어지고 있다. 호텔 전체를 누비는 이머시브 연극의 신화 <슬립노모어>부터, 제1차 세계대전을 배경으로 한 참호 속의 <벙커 트릴로지-맥베스편>, 역동적인 무협 액션으로 재탄생한 <칼로막베스>, 그리고 2025년 초연 전석 매진 후에 다시 돌아온 정치 풍자극 <맥베스 리포트 쇼>까지.
창작자들은 저마다의 방식으로 끊임없이 맥베스를 소환하고 있다. 형식은 다르지만, 질문은 같다. 왜 지금, 다시 맥베스인가.
셰익스피어의 비극은 이미 수없이 반복되어 왔다. 어떤 공연에서는, 그 질문이 더 이상 무대 위에만 머물지 않는다. 관객은 질문을 마주하고 실제로 공연 도중에 배우들과의 대화를 통해 자신의 선택을 말해야 하는 순간을 맞는다.
"당신이 최고 권력자가 된다면 무엇을 하겠는가?" 4월 19일까지 서울 서대문구 연희예술극장에서 공연 중인 <맥베스 리포트 쇼>는 이 질문을 던진 채 관객을 무대 안으로 끌어들인다. 그리고 그 순간, 맥베스는 더 이상 과거의 인물이 아니다.
마녀의 예언과 밀실의 권력... 합리가 실종된 시대