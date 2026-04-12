왕옌청의 압도적 존재감, 한화 웃게 만든 '아시아쿼터 효과'

한화 이글스

큰사진보기 ▲왕옌청은 특급 외국인선발급 활약을 해주고 있다. 한화 이글스

왕옌청의 또 다른 강점은 스태미너다. 한화 손혁 단장은 왕옌청의 장점으로 "100구 이후에도 구속이 유지되는 능력"을 강조한 바 있다. 이는 선발 투수에게 가장 중요한 요소 중 하나로, 경기 후반까지 경쟁력을 유지할 수 있는지를 결정짓는다.



이러한 능력은 그의 성장 과정에서 비롯됐다. 왕옌청은 일본 프로야구 도호쿠 라쿠텐 골든이글스에서 선발 유망주로 육성되며 꾸준히 이닝 소화 능력을 키웠다. 2군 리그에서 선발 로테이션을 경험하며 경기 운영 능력과 체력을 동시에 발전시켰고, 이는 현재 KBO리그에서도 그대로 이어지고 있다.



실제로 그는 경기 초반뿐 아니라 중·후반까지 안정적인 구위를 유지하며 불펜 부담을 줄여주는 역할을 수행하고 있다. 이는 팀 전체 투수 운용에도 긍정적인 영향을 미치고 있다.



왕옌청의 활약은 단순한 개인 성과를 넘어 팀 전력 구조에도 변화를 가져왔다. 한화는 기존 외국인 선수 3명에 더해 사실상 또 하나의 '외국인 에이스'를 확보한 효과를 보고 있다. 이는 선발 로테이션 안정화에서 엄청난 강점이다.



또한 그는 구단 역사에서도 의미 있는 존재다. 왕옌청은 한화 소속 두 번째 대만 국적 선수다. 앞서 뛰었던 유혜정은 국내 고교 졸업 후 신인 지명을 통해 입단한 사례였지만, 왕옌청은 아시아쿼터를 통해 영입된 외국인 선수라는 점에서 차이가 있다. 이는 KBO리그가 선수 수급 범위를 아시아 전역으로 확대하고 있음을 보여주는 상징적인 장면이기도 하다.



현재까지의 흐름을 종합하면, 왕옌청은 아시아쿼터 제도의 방향성을 보여주는 대표 사례로 자리 잡고 있다. 낮은 비용 대비 높은 생산성, 즉시 전력화, 그리고 선발 투수로서의 완성도까지 모두 입증하고 있기 때문이다. 타팀에서 한화를 부러운 눈으로 쳐다보는 이유다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 왕옌청은 특급 외국인선발급 활약을 해주고 있다.왕옌청의 또 다른 강점은 스태미너다. 한화 손혁 단장은 왕옌청의 장점으로 "100구 이후에도 구속이 유지되는 능력"을 강조한 바 있다. 이는 선발 투수에게 가장 중요한 요소 중 하나로, 경기 후반까지 경쟁력을 유지할 수 있는지를 결정짓는다.이러한 능력은 그의 성장 과정에서 비롯됐다. 왕옌청은 일본 프로야구 도호쿠 라쿠텐 골든이글스에서 선발 유망주로 육성되며 꾸준히 이닝 소화 능력을 키웠다. 2군 리그에서 선발 로테이션을 경험하며 경기 운영 능력과 체력을 동시에 발전시켰고, 이는 현재 KBO리그에서도 그대로 이어지고 있다.실제로 그는 경기 초반뿐 아니라 중·후반까지 안정적인 구위를 유지하며 불펜 부담을 줄여주는 역할을 수행하고 있다. 이는 팀 전체 투수 운용에도 긍정적인 영향을 미치고 있다.왕옌청의 활약은 단순한 개인 성과를 넘어 팀 전력 구조에도 변화를 가져왔다. 한화는 기존 외국인 선수 3명에 더해 사실상 또 하나의 '외국인 에이스'를 확보한 효과를 보고 있다. 이는 선발 로테이션 안정화에서 엄청난 강점이다.또한 그는 구단 역사에서도 의미 있는 존재다. 왕옌청은 한화 소속 두 번째 대만 국적 선수다. 앞서 뛰었던 유혜정은 국내 고교 졸업 후 신인 지명을 통해 입단한 사례였지만, 왕옌청은 아시아쿼터를 통해 영입된 외국인 선수라는 점에서 차이가 있다. 이는 KBO리그가 선수 수급 범위를 아시아 전역으로 확대하고 있음을 보여주는 상징적인 장면이기도 하다.현재까지의 흐름을 종합하면, 왕옌청은 아시아쿼터 제도의 방향성을 보여주는 대표 사례로 자리 잡고 있다. 낮은 비용 대비 높은 생산성, 즉시 전력화, 그리고 선발 투수로서의 완성도까지 모두 입증하고 있기 때문이다. 타팀에서 한화를 부러운 눈으로 쳐다보는 이유다. 왕옌청 한화이글스 아시아쿼터 왕서방 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 컵 스완슨, UFC 327에서 화끈한 마지막 승리

시즌초 아시아쿼터 최고 성공작은 단연 한화 이글스 왕옌청이다.올 시즌 KBO는 구조적인 변화를 맞았다. 새롭게 도입된 '아시아쿼터' 제도는 각 구단이 아시아 및 호주 국적 선수 1명을 추가로 보유할 수 있도록 하면서, 사실상 외국인 선수 4명 체제를 가능하게 했다.이번 제도의 도입 취지는 명확하다. 전력 보강의 폭을 넓히고, 동시에 비용 효율성을 확보하는 것이다. 아시아쿼터 선수는 기존 외국인 선수보다 낮은 계약 규모로 영입할 수 있지만, 기량에 따라서는 핵심 전력으로 활용할 수 있다는 점에서 주목받았다.실제로 10개 구단 모두 아시아쿼터를 채웠고, KIA 타이거즈를 제외한 9개 팀이 투수를 선택하며 마운드 강화에 초점을 맞췄다. 그러나 시즌 초반 결과는 단순한 영입 여부가 아니라 '적응력'과 '완성도'에서 갈리고 있다는 평가다.일부 선수들은 KBO 특유의 타격 환경과 스트라이크존, 경기 운영 방식에 적응하지 못하며 기대 이하의 모습을 보이고 있다. 반면, 특정 선수들은 초반부터 확실한 존재감을 드러내며 팀 성적에 직접적인 영향을 미치고 있다.그중에서도 한화 이글스의 아시아쿼터 선택은 시즌 초반 가장 성공적인 사례로 평가된다. 대만 출신 '왕서방' 왕옌청(25, 좌투좌타)이 단순한 보강 자원을 넘어 팀의 핵심 선발투수로 자리 잡았기 때문이다.왕옌청은 시즌 초반부터 무섭게 치고 나가고 있다. 3경기에서 17⅔이닝을 소화하며 2승(전체 공동 1위) 평균자책점 2.04(전체 2위)를 기록하고 있다. 세부 지표는 더욱 인상적이다. 14개의 탈삼진을 잡는 동안 허용한 볼넷은 단 3개에 불과하다. 이는 단순한 구위가 아닌, 안정된 제구력과 경기 운영 능력을 동시에 갖췄음을 보여준다.이닝당 투구 수를 효율적으로 관리하며 긴 이닝을 책임지고, 위기 상황에서도 급격한 흔들림 없이 최소 실점으로 막아내는 모습이 반복되고 있다. 이는 단순한 초반 반짝 활약이 아닌, 선발 투수로서의 완성도를 보여주는 지표로 해석된다.왕옌청의 경쟁력은 구종 구성에서 더욱 분명하게 드러난다. 그는 최고 시속 154km의 포심 패스트볼을 기반으로 슬라이더와 체인지업을 주무기로 활용한다. 여기에 커브와 스플리터까지 구사할 수 있어, 상황에 따라 다양한 패턴의 투구가 가능하다.이 같은 다구종 투수는 KBO리그에서 높은 경쟁력을 가진다. 특정 구종에 의존하는 투수들이 상대 타자들에게 빠르게 분석되는 반면, 왕옌청은 타자 유형과 카운트에 따라 구종 선택을 달리하며 공략을 어렵게 만든다.특히 직구와 슬라이더의 조합은 위력적이다. 직구 구속은 꾸준히 140km대 중후반을 유지하며, 슬라이더와 체인지업으로 타이밍을 빼앗는 투구 패턴이 안정적으로 자리 잡고 있다. 향후 커브와 스플리터 활용 비중이 어떻게 조정될지도 중요한 관전 포인트다. KBO리그 타자들의 대응에 따라 구종 배합이 변화할 경우, 지금보다 더 높은 수준의 투구도 기대할 수 있다.