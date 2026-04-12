'리틀 정수성' 정현우, LG야구 보고 자란 허권 '우리가 KBO 미래'

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배명중 박도윤, 영등포BC 정현우, 청량중 허권의 모습김현희
중학야구는 고교야구와는 다른 매력이 있다. 일단, 성적이나 타구 비거리, 구속에 굳이 욕심을 낼 필요가 없다. 최대한 본인이 하고 싶은 대로 해봐야 한다. 투수, 포수, 내야수, 외야수까지 두루 경험해 볼 수 있는 기회를 갖고, 그 안에서 '맞는 옷'을 찾아야 하기 때문이다. 협성경복중학교의 김기덕 감독 역시 "중학교는 기본에 충실하고, 잘 하는 것은 고등학교 가서 잘 하면 된다."라고 하여 선수단 전체에 고른 기회를 부여해야 함을 강조한 바 있다.
최대한 많은 실수를 해도 좋다. 그 실수가 학교 수업에서 부여받는 숙제와 같기 때문이다. 공부를 하는 학생들은 노트를 이용한 숙제를 하는 만큼, 그라운드를 교실로 삼는 중학 유망주들은 실수를 리뷰하는 것으로 숙제를 한다. 이렇게 빌드 업(Buld up)을 잘 하면서 기본에 충실한 유소년 기대주들이 고교무대에서 두각을 나타내기 마련이다.
정수성 코치 아들 정현우, '아버지/삼촌 판박이' 청량중 오타니 허권,
배명중 주장 박도윤, 에이스 이동현 '주목'
이렇게 기본에 충실한 중학 기대주들 중 내년 고교무대에서의 활약이 기대되는 이들도 하나, 둘씩 등장하고 있다. 정수성 LG 작전코치의 아들인 정현우(영등포BC), 청량중학교의 오타니로 불리는 3학년생 허권(청량중), 재간둥이 유격수 박도윤과 좌완 에이스 이동현(이상 배명중)이 그 주인공이다.