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'리틀 정수성' 정현우, LG야구 보고 자란 허권 '우리가 KBO 미래'

'리틀 정수성' 정현우, LG야구 보고 자란 허권 '우리가 KBO 미래'

내일은 야구왕 출신 박도윤, 에이스 이동현도 '두각'

김현희(eugenephil)
26.04.12 10:45최종업데이트26.04.12 10:45
배명중 박도윤, 영등포BC 정현우, 청량중 허권의 모습
배명중 박도윤, 영등포BC 정현우, 청량중 허권의 모습김현희

중학야구는 고교야구와는 다른 매력이 있다. 일단, 성적이나 타구 비거리, 구속에 굳이 욕심을 낼 필요가 없다. 최대한 본인이 하고 싶은 대로 해봐야 한다. 투수, 포수, 내야수, 외야수까지 두루 경험해 볼 수 있는 기회를 갖고, 그 안에서 '맞는 옷'을 찾아야 하기 때문이다. 협성경복중학교의 김기덕 감독 역시 "중학교는 기본에 충실하고, 잘 하는 것은 고등학교 가서 잘 하면 된다."라고 하여 선수단 전체에 고른 기회를 부여해야 함을 강조한 바 있다.

최대한 많은 실수를 해도 좋다. 그 실수가 학교 수업에서 부여받는 숙제와 같기 때문이다. 공부를 하는 학생들은 노트를 이용한 숙제를 하는 만큼, 그라운드를 교실로 삼는 중학 유망주들은 실수를 리뷰하는 것으로 숙제를 한다. 이렇게 빌드 업(Buld up)을 잘 하면서 기본에 충실한 유소년 기대주들이 고교무대에서 두각을 나타내기 마련이다.

정수성 코치 아들 정현우, '아버지/삼촌 판박이' 청량중 오타니 허권,
배명중 주장 박도윤, 에이스 이동현 '주목'

이렇게 기본에 충실한 중학 기대주들 중 내년 고교무대에서의 활약이 기대되는 이들도 하나, 둘씩 등장하고 있다. 정수성 LG 작전코치의 아들인 정현우(영등포BC), 청량중학교의 오타니로 불리는 3학년생 허권(청량중), 재간둥이 유격수 박도윤과 좌완 에이스 이동현(이상 배명중)이 그 주인공이다.

아버지와 삼촌의 현역 시절 모습을 그대로 닮은 정현우
아버지와 삼촌의 현역 시절 모습을 그대로 닮은 정현우김현희

아버지와 삼촌(정수근 전 해설위원)의 영향을 받아 자연스럽게 초등학교 때부터 야구를 접한 정현우는 리드오프 겸 유격수로 중학무대에서 활약중이다. 체구는 작지만, 빠른 발을 이용한 주루 센스와 타격 능력은 여지없이 아버지의 현역 시절 판박이다.

이에 대해 정현우 스스로 "파워가 있는 편이 아니기 때문에, 내가 잘 할 수 있는 것을 하려고 한다. 스피드와 타격 정확도에 중점을 두면서 부족한 부분은 아버지와 이야기를 나눈다"라고 하여 아버지/삼촌보다 나은 모습으로 거듭날 준비를 마쳤다.

실제로 정현우는 중학생 답지 않게 홈플레이트에서 1루로 도달하는 스피드가 상당하여 고교무대에서도 빠른 발을 이용한 장기를 이용할 수 있다. 과연 그가 아버지 이상의 선수로 거듭날 수 있을지 지켜보는 것도 흥미로울 것이다. 현재 유격수를 맡고 있지만, 팀 사정에 따라 아버지/삼촌의 포지션이었던 중견수로도 성장할 수 있다.

케이블 채널 '내일은 야구왕' 출신의 배명중 주장 박도윤
케이블 채널 '내일은 야구왕' 출신의 배명중 주장 박도윤김현희

배명중학교의 주장이자 유격수 겸 리드오프로 팀을 이끄는 3학년 박도윤은 사실 매스 미디어에 먼저 등장했던 기대주다. 5년 전, 케이블TV 채널 '내일은 야구왕'에서 '야무진 타격 솜씨와 빠른 발을 가진 야구 신동'으로 소개됐기 때문이었다. 당시 프로그램에 출연했던 막내 4명 중 한 명으로 유소년 시절 지녔던 장기를 잘 살려 중학교 3학년까지 착실하게 성장했다. 빠른 발이 장기이면서도 방망이 중심에 맞추는 실력은 유소년 시절에 비해 한 층 나아졌다. 프로그램 출연 당시 막내였지만, 지금은 한 팀을 이끄는 주장으로 어엿한 중학 3학년생이 됐다.

같은 배명중학교에서 좌완 에이스로 거듭난 기대주 이동현의 모습도 지켜볼 만하다. 상명중학교와의 춘계리그전에 등장하여 3과 2/3이닝 5탈삼진 무실점투를 선보이며 프로선수 못지 않은 강력함을 선보였다. 중학야구 선수들의 어깨 보호 차원에서 투구수 59개에서 마운드를 내려왔지만, 정확한 코너웍에서 바탕이 된 빠른볼은 같은 동년배들도 쉽게 건드리지 못한다. 좌완 파워피처 유망주라는 점에서 내년 고교 시절 모습도 기대되는 선수다.

'엘린이(LG 어린이)' 출신으로 아버지 허지욱 아나운서를 따라 야구를 보고 자란 청량중 허권
'엘린이(LG 어린이)' 출신으로 아버지 허지욱 아나운서를 따라 야구를 보고 자란 청량중 허권김현희

청량중학교에서 중심 타자 겸 에이스로 거듭나고 있는 허권(3학년)은 엄준상(덕수고)의 중학 시절 모습을 연상하게 한다. LG 트윈스 장내 아나운서 출신인 아버지(허지욱 아나운서)의 영향을 받아서인지 금방 야구를 접했고, 리틀야구 시절부터 두각을 나타내기 시작했다. 아시아-퍼시픽 리틀야구 예선전에서도 국가대표로 발탁, 주장으로서 최상의 모습을 보인 바 있다. 투-타 모두 두각을 나타내고 있는 만큼, 많은 고교야구 감독들의 스카우트 제의가 들어오고 있다는 후문이다.

서울시 춘계리그 영등포BC와의 경기에서 팀의 6-2 승리에 앞장섰던 허권은 "전국체전 예선전 만큼의 실력은 안나왔지만, 그것보다는 충실하게 야구하겠다는 생각으로 늘 그라운드에 선다"라며 상당히 성숙한 모습을 보였다. 실제로 허권은 3학년 첫 공식전 3타수 2안타를 시작으로 잠신중학교와의 경기에서는 혼자 3타점을 기록하는 등 9타수 5안타라는 순도 높은 타격감을 자랑한 바 있다. 무엇보다도 아웃이 확실시되는 순간에도 전력질주하며 1루로 뛰어가는 모습이 앞선 성적보다 더 인상적으로 받아들여지고 있다.

앞서 언급한 기대주들은 올해 중학교 3학년생으로 내년 고교 진학을 눈앞에 두고 있다. 성적 그 자체보다 야구를 대하는 기본자세가 남다른 만큼, 내년 시즌 고교무대에서의 활약이 더 기대되는 유망주들이기도 하다.

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덧붙이는 글 이 기사는 스포르티보미디어에도 실립니다.
정수성 정현우 허권 허지욱 박도윤

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엑스포츠뉴스, 데일리안, 마니아리포트를 거쳐 문화뉴스에서 스포테인먼트 팀장을 역임한 김현희 기자입니다.

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