'리틀 정수성' 정현우, LG야구 보고 자란 허권 '우리가 KBO 미래'

김현희

'엘린이(LG 어린이)' 출신으로 아버지 허지욱 아나운서를 따라 야구를 보고 자란 청량중 허권청량중학교에서 중심 타자 겸 에이스로 거듭나고 있는 허권(3학년)은 엄준상(덕수고)의 중학 시절 모습을 연상하게 한다. LG 트윈스 장내 아나운서 출신인 아버지(허지욱 아나운서)의 영향을 받아서인지 금방 야구를 접했고, 리틀야구 시절부터 두각을 나타내기 시작했다. 아시아-퍼시픽 리틀야구 예선전에서도 국가대표로 발탁, 주장으로서 최상의 모습을 보인 바 있다. 투-타 모두 두각을 나타내고 있는 만큼, 많은 고교야구 감독들의 스카우트 제의가 들어오고 있다는 후문이다.서울시 춘계리그 영등포BC와의 경기에서 팀의 6-2 승리에 앞장섰던 허권은 "전국체전 예선전 만큼의 실력은 안나왔지만, 그것보다는 충실하게 야구하겠다는 생각으로 늘 그라운드에 선다"라며 상당히 성숙한 모습을 보였다. 실제로 허권은 3학년 첫 공식전 3타수 2안타를 시작으로 잠신중학교와의 경기에서는 혼자 3타점을 기록하는 등 9타수 5안타라는 순도 높은 타격감을 자랑한 바 있다. 무엇보다도 아웃이 확실시되는 순간에도 전력질주하며 1루로 뛰어가는 모습이 앞선 성적보다 더 인상적으로 받아들여지고 있다.앞서 언급한 기대주들은 올해 중학교 3학년생으로 내년 고교 진학을 눈앞에 두고 있다. 성적 그 자체보다 야구를 대하는 기본자세가 남다른 만큼, 내년 시즌 고교무대에서의 활약이 더 기대되는 유망주들이기도 하다.