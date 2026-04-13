은퇴한다더니 메가폰 잡은 거장, 사생활까지 좇은 다큐팀

2013년 9월 6일, 애니메이션 거장, 스튜디오 지브리 간판 미야자키 하야오가 공식 은퇴 기자회견에 등장한다. 일본 바깥으론 그다지 공개되지 않던 가정사 경험담이 듬뿍 담긴 <바람이 분다> 공개와 맞물려 이미 수차례 은퇴를 고려하던 감독의 확실한 마침표다. 앞으로는 신작을 볼 수 없다는 아쉬움과 함께 70줄 고령이라 현실적이란 반응이 뒤따른다.
하지만 '신화'가 된 노장은 은퇴를 번복하고 10년 만에 신작 <그대들은 어떻게 살 것인가>로 복귀한다. 2023년 7월 14일 개봉한 신작은 포스터 1장 외에 아무 정보도 제공하지 않는 신비주의 마케팅과 압도적 흥행을 선보인다. 미국 아카데미상 시상식 장편 애니메이션 상도 받는다.
<미야자키 하야오의 그대들은 어떻게 살 것인가>는 2023년 12월 NHK에서 방송한 특집 다큐에 각종 미공개 영상 등을 더해서 재편집해 이듬해 3월에 나온 확장판을 영화화한 작품이다. 새 영화가 만들어지기까지 미야자키 감독의 작업 과정과 일상, 함께 일하는 사람들의 이야기를 보여준다. 영화는 70대 은퇴를 선언한 날로부터 신작을 개봉하기까지 3598일 여정을 담았다.
3598일 장대한 여정