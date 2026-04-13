은퇴한다더니 메가폰 잡은 거장, 사생활까지 좇은 다큐팀

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<미야자키 하야오의 그대들은 어떻게 살 것인가> 스틸이제 돌이킬 수 없다. 도리가 없으니 최선의 카드를 내놓아야 한다. 오랜 기간 함께한 스즈키 토시오 프로듀서를 구박하며 예산을 조성하고, 지브리 정예 스태프는 물론, 후배 감독도 총출동한다. 게다가 자신을 채찍질하고자 의도적인 경쟁 구도를 도입하기까지 한다. 일본 애니메이션에서 스튜디오 지브리 역작들에 필적할 몇 안 되는 콘텐츠, <신세기 에반게리온> 작화감독 혼다 타케시를 영입한 것. 서로 다른 화풍과 성향에 우려를 표하는 이도 나오지만, 하야오는 그래서 뽑았다고 밝힌다.왜 경지에 오른 거장은 자신을 한계까지 몰아붙이며 신작에 매달리는 걸까? 차기작 제작에 망설이던 즈음 미야자키 하야오는 본인과 더불어 지브리 스튜디오의 양대 산맥이라 불러도 과언이 아닌 오랜 동료이자 애증의 라이벌, 타카하타 이사오의 타계 소식을 접한다. '파쿠상'이라 호칭할 만큼 각별한 관계이자 <반딧불이의 묘> <너구리 대전쟁 폼포코> 등의 스튜디오를 상징하는 대표작을 완성했던 그의 죽음은 거대한 영향력을 차기작에 더한다. 어쩌면 감독의 인생 복기 형태에 머무를 뻔한 신작의 세계는 몇 단계 더 확장한다.물론 진통이 없을 리 없다. 파쿠상에 이어 오랜 동료 스태프들이 줄줄이 세상과 작별한다. 은퇴 선언 당시 그냥 한 편 더 하라고 응원하던 친구도, 오랜 업계 스승이자 '사부'라 부를 몇 안 되는 선배도 연달아 별세한다. 정작 감독은 자신이 제일 먼저 죽을 줄 알았다며 착잡함에 빠진다. 한 번 부고 소식을 접하면 몇 달 내내 진도를 내지 못한다. 생각은 복잡계로 무한정 진입하는 중이다. 주변에서 빤하게 바라보는 스태프들 근심도 함께 증폭된다.옛 친우들과의 작별은 안 그래도 만만하지 않게 철학적 성찰로 출발한 신작의 세계관을 더욱 깊고 진하게 우려낸다. 생과 사의 경계를 초월하듯 점점 감독의 머릿속은 현실과 꿈의 간격을 무의미하게 만들고, 지극히 개인적인 내용과 시대의 난맥상에 예술가가 대응하는 방식은 거대한 조화를 구축한다. 그렇게 미래 세대에 전하고픈 노익장의 한계를 초극하려는 의지가 분출된다.