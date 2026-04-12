'원더독스 대첩' 백채림·문명화... 실업배구 결승 '최강 가린다'

한국실업배구연맹

'2026 한국실업배구연맹전 홍천 대회' 대구시청 경기 모습두 팀이 눈길을 끄는 대목은 또 있다. 지난해 방송가에서 흥행 초대박을 터트린 MBC 예능 프로그램 <신인감독 김연경>에 출연한 선수가 가장 많은 팀이다.​특히 수원특례시청은 <신인감독 김연경>에 출연했던 선수가 백채림, 윤영인, 김나희, 김현정, 구혜인으로 무려 5명이나 된다. '리틀 원더독스' 팀이라고 할 수 있다. 그 다음으로 많은 팀이 대구시청으로 문명화, 이진 2명이다.​이번 대회에서도 이들의 활약이 단연 돋보인다. 대부분이 두 팀의 주전으로 활약하고 있다. 수원특례시청은 백채림이 공격과 수비 모두 핵심 역할을 하고 있다. 지난해보다 공격 파워가 향상됐고, 몸놀림도 빨라진 모습이다. 겨울 비시즌 동안 온동과 체력 관리를 잘한 것으로 보인다.​윤영인, 김나희, 김현정도 붙박이 주전이다. 구혜인은 원 포인트 서브·후위 수비를 담당하는 서베로와 리베로를 번갈아 맡고 있다. 대구시청은 문명화가 미들블로커의 핵심 역할을 하고 있다. 이진은 김윤우와 경쟁하는 모습이다.​한편 실업 배구 대회는 프로팀 감독 등 구단 관계자들도 관심 있게 지켜본다. 전력 보강 차원에서 영입할 만한 선수를 찾기 위해서다. 실제로 올 시즌도 프로팀들이 비시즌 동안 많은 실업팀 선수를 영입했다.​더군다나 실업팀에서 영입한 선수 중 팀 전력에 큰 기여를 한 선수도 적지 않다. 이나연(전 포항시체육회)이 대표적인 케이스다. <신인감독 김연경> 출연을 통해 잠깐 실업팀을 거쳐 V리그 복귀까지 성공한 이나연은 올 시즌 흥국생명 주전 세터로 맹활약하며, 압도적 꼴찌 후보였던 팀이 4위로 봄 배구에 진출하는 데 핵심 역할을 했다.​박민지(전 수원특례시청)도 흥국생명 아웃사이드 히터로 쏠쏠한 활약을 했다. 박은서(전 수원특례시청)도 IBK기업은행 주전 세터로 활약하며 인상 깊은 시즌을 보냈다.​또한 <신인감독 김연경> 제작진 등 관계자들도 실업 배구 대회 경기를 유심히 볼 수밖에 없다. 시즌2 제작 가능성이 높기 때문이다.​수원특례시청-대구시청의 여자배구 결승전은 13일 오전 11시부터 스포츠 전문 채널인 KBSN SPORTS에서 생중계한다.​또한 인터넷 방송 플랫폼 의 '쎄이호TV'에서는 이번 대회 여자배구 전 경기를 생중계하고 있다. 전 경기 '다시 보기'도 가능하다. 중계진은 김상엽 캐스터와 이세호 전 KBSN SPORTS 해설위원이다.