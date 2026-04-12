'원더독스 대첩' 백채림·문명화... 실업배구 결승 '최강 가린다'

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'2026 한국실업배구연맹전 홍천 대회' 수원특례시청 경기 모습한국실업배구연맹
말 그대로 '원더독스 대첩'이다. 올해 첫 실업 배구 최강자를 가리는 대회에서 수원특례시청과 대구시청이 우승컵을 놓고 격돌한다.
지난 8일부터 강원도 홍천종합체육관에서 진행 중인 '2026 한국실업배구연맹전 홍천 대회'에서 수원특례시청은 예선 리그 3전 전승으로 결승에 진출했다. 대구시청도 2승 1패로 결승에 진출했다. 이번 대회 여자배구는 실업팀 4팀이 풀리그로 예선 리그를 치르고, 12일 3-4위 결정전, 13일 결승전을 갖는다.
수원특례시청과 대구시청은 지난 8일 예선 리그에서 한 차례 맞대결한 바 있다. 수원특례시청이 세트 스코어 3-1로 승리했다. 때문에 이번 결승전에서 수원특례시청은 대회 전승 우승, 대구시청은 설욕을 노린다.
두 팀은 주전 멤버 대부분이 프로팀 경력이 있는 선수들로 구성됐다. 사실상 '준프로 팀'이라고 할 수 있다.
실제로 지난해 7월에 열린 '2025 한국실업배구연맹 & 프로배구 퓨처스 챔프전 단양 대회'에서 프로팀 1.5~2군과 대결에서 수준 높은 경기력을 증명한 바 있다. 그러면서 배구 관계자와 팬들에게 강한 인상을 남겼다.
수원특례시청은 B조 조별 리그에서 프로팀인 현대건설, 정관장을 격파하면서 3승 2패로 3위를 차지했다. 2위 현대건설과 3승 2패로 동률을 기록했으나 세트득실률에서 밀려 아깝게 준결승 진출에 실패했다.
대구시청도 A조 조별 리그에서 프로팀인 한국도로공사, 페퍼저축은행을 격파하며 2승 2패로 3위를 차지했다. 2위 한국도로공사와 승패까지 동률을 기록했으나 세트득실률에서 밀려 준결승 진출에 실패했다.
사실상 '준프로'... 지난해 프로팀 1.5군 연달아 격파 '돌풍'
이번 대회에서 수원특례시청은 아웃사이드 히터 포지션에 백채림(전 한국도로공사), 최윤이(전 흥국생명), 고민지(전 현대건설), 아포짓 포지션에 윤영인(178cm·프로팀 경력 무)이 주전 공격수로 뛰고 있다.
미들블로커는 김나희(전 흥국생명), 김현정(전 한국도로공사), 세터는 하효림(전 한국도로공사), 리베로는 구혜인(전 IBK기업은행), 한수아(프로팀 경력 무)가 주전 멤버다. 구혜인은 지난해 대구시청에서 활약했지만, 올해부터 수원특례시청으로 이적했다.
대구시청은 아웃사이드 히터 이연재(전 한국도로공사), 김나연(172cm·프로팀 경력 무), 아포짓 이예솔(전 정관장), 미들블로커 문명화(전 GS칼텍스), 정시영(전 현대건설), 세터 이진(전 IBK기업은행), 김윤우(전 IBK기업은행), 리베로 오선예(전 페퍼저축은행)가 주전 멤버로 활약하고 있다.
이연재는 지난해까지 수원특례시청에서 활약했으나 올해부터 대구시청으로 이적했다. 오선예는 구혜인의 빈자리를 메우기 위해 신규로 영입했다.
'리틀 원더독스' 수원특례시청, 전승 우승할까