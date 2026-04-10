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'5할 폭주' SSG 박성한... 최고 유격수 넘어 MVP 도전?

'5할 폭주' SSG 박성한... 최고 유격수 넘어 MVP 도전?

[KBO리그] 2026시즌 타율·안타·출루율 1위 박성한, SSG의 초반 공동 선두 질주 원동력

케이비리포트(kbreportcom)
26.04.10 17:21최종업데이트26.04.10 17:21
시즌 초반 SSG 타선을 이끌고 있는 박성한
시즌 초반 SSG 타선을 이끌고 있는 박성한SSG랜더스

SSG 랜더스의 주전 유격수 박성한이 2026시즌 초반 KBO리그 야수 중 가장 압도적인 활약을 보이고 있다. 시즌 개막을 앞두고 중위권으로 분류되던 SSG가 공동 1위(7승 3패)를 질주할 수 있는 주요 비결 중 하나로 리그 최강 리드오프로 진화한 박성한의 경이로운 활약을 꼽을 수 있다.

시즌 개막 후 10경기에 모두 출장한 박성한은 타율 0.500(36타수 18안타)이라는 놀라운 타율을 기록 중이다. 현재 리그에서 유일하게 5할 타율을 유지하고 있으며, 안타 부문 공동 1위, 2루타 1위(8개), 출루율 1위(0.625) 승리기여도 1위 (WAR 1.56 /케이비리포트 기준) 등 주요 타격 지표의 최상단을 독식하고 있다.

흥미로운 대목은 아직 홈런이 없음에도 불구하고 OPS(출루율+장타율)가 1.403에 달한다는 점이다. 총 18개의 안타 중 2루타 8개, 3루타 1개로 담장을 넘기지 않고도 외야 빈곳을 가르는 뛰어난 장타 생산 능력을 과시하고 있다. 특히 4월 이후 월간 타율 0.556, 5경기 연속 멀티히트를 기록하는 등 파괴력과 꾸준함을 겸비한 모습이다.

SSG 박성한의 연도별 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)
SSG 박성한의 연도별 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)케이비리포트

올시즌 박성한의 활약은 일시적인 현상에 그치지 않고 상당 기간 유지될 것으로 보인다. 현재까지 박성한은 12개의 볼넷을 골라내는 동안 삼진은 단 한 차례만 당했다. 지난 7일 한화 이글스 류현진과의 승부 전까지 단 한개의 삼진도 없었을 정도로 선구안이 비약적으로 발전했다.

박성한이 이렇게 도약할 수 있던 비결은 세밀한 데이터 분석과 교정에 있었다. SSG 임훈 타격코치에 따르면 시범경기 당시 미세하게 무너져 있던 타격의 중심축을 구단의 바이오메카닉 데이터를 통해 교차 분석하고 타격폼을 수정했다고 전해진다.

그 결과, 정규 시즌 이후 타격 밸런스가 잡히면서 정교한 콘택트는 물론이고 볼넷/삼진 비율이 무려 12.0에 달할 정도로 무서운 선구안까지 갖추게 되었다. 정교함과 선구안, 장타 생산이 균형을 이루고 있다는 점에서 박성한의 초반 고공 비행은 연착륙 가능성이 높다.

선구안에서 비약적인 발전을 보이고 있는 박성한
선구안에서 비약적인 발전을 보이고 있는 박성한SSG랜더스

사실 박성한의 지난 겨울은 순탄치 않았다. 지난해 11월 체코와의 평가전 도중 몸에 맞는 공에 갈비뼈 골절 부상을 당하며 WBC(월드베이스볼클래식) 대표팀 승선이 좌절되는 아픔을 겪었다. 비시즌 기간을 재활에만 전념해야 했던 박성한은 스프링캠프 기간 몸 상태가 더디게 올라와 주변의 우려를 사기도 했다. 실제 시범경기 10경기에서는 타율 0.222로 부진하기도 했다.

박성한은 시즌 초반 놀라운 성적에 대해 자신감은 생겼지만 주어진 상황에 맞춰 묵묵히 경기를 치르겠다는 담담한 태도를 유지하고 있다. 지금의 압도적인 공수 밸런스를 장기간 유지할 수 있다면 데뷔 첫 유격수 골든글러브 수상은 물론 리그 MVP 경쟁도 꿈이 아니다. 리그 최강 리드오프로 진화한 박성한이 SSG의 상승세를 어디까지 이끌 수 있을지 주목된다.

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[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KB REPORT), KBO기록실]

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덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 프로야구/MLB 객원기자 지원하기[ kbreport@naver.com ]
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