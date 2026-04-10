'5할 폭주' SSG 박성한... 최고 유격수 넘어 MVP 도전?

SSG랜더스

시즌 초반 SSG 타선을 이끌고 있는 박성한SSG 랜더스의 주전 유격수 박성한이 2026시즌 초반 KBO리그 야수 중 가장 압도적인 활약을 보이고 있다. 시즌 개막을 앞두고 중위권으로 분류되던 SSG가 공동 1위(7승 3패)를 질주할 수 있는 주요 비결 중 하나로 리그 최강 리드오프로 진화한 박성한의 경이로운 활약을 꼽을 수 있다.시즌 개막 후 10경기에 모두 출장한 박성한은 타율 0.500(36타수 18안타)이라는 놀라운 타율을 기록 중이다. 현재 리그에서 유일하게 5할 타율을 유지하고 있으며, 안타 부문 공동 1위, 2루타 1위(8개), 출루율 1위(0.625) 승리기여도 1위 (WAR 1.56 /케이비리포트 기준) 등 주요 타격 지표의 최상단을 독식하고 있다.흥미로운 대목은 아직 홈런이 없음에도 불구하고 OPS(출루율+장타율)가 1.403에 달한다는 점이다. 총 18개의 안타 중 2루타 8개, 3루타 1개로 담장을 넘기지 않고도 외야 빈곳을 가르는 뛰어난 장타 생산 능력을 과시하고 있다. 특히 4월 이후 월간 타율 0.556, 5경기 연속 멀티히트를 기록하는 등 파괴력과 꾸준함을 겸비한 모습이다.