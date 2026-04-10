200년 버틴 은행나무에 배운 한 가지

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
신경학 권위자 '토니'는 고향 홍콩에서 독일의 유서 깊은 대학 교수로 초빙된다. 낯선 곳이지만, 열정적으로 강의와 연구에 돌입한다. 그가 주목하는 연구 분야는 언어 체계로 의사를 전달하는 데 한계가 뚜렷한 아기의 신경 감각 분석이다. 그는 첫 수업부터 자신의 학설을 피력하며 증명에 매진한다. 기성 체계에 익숙해진 성인은 각각의 파편으로 세계를 포착하지만, 갓난아기는 거대한 연속과 연결로 바라본다는 게 그의 요지다.
하지만 하필 그가 이 학교에 도착한 때는 2020년, 곧 전 세계를 뒤덮은 코로나 19 팬데믹 아래에서 대학 문은 닫히고, 교직원이고 학생이고 집으로 돌아간다. 그러나 토니는 휴교한 캠퍼스에 고립된 채 아무것도 할 수 없는 유배자 처지다. 하릴없이 시간만 보내던 그는 유일한 낙으로 오래된 교내 식물원을 산책한다. 그런 토니의 눈에 1832년부터 우뚝 선 채 한 자리를 지키는 장엄한 은행나무 한 그루가 들어온다.
철학적 SF 연대기