200년 버틴 은행나무에 배운 한 가지

㈜안다미로

<침묵의 친구> 스틸토니는 일면식도 없지만, 나무는 많은 걸 듣고 보며 저장해 왔다. '그녀'의 시선으로 나무는 지금껏 인간의 생애주기를 가뿐히 초월하는 시간대 속에서 흥미롭게 관찰한 인간들을 떠올린다. 은행나무의 시야로 관객은 토니는 물론, 고독하되 쫓기듯 세태에 영합하지 않는 이들의 시간과 고민을 연결된 줄기처럼 포착한다.그 첫 주자는 1908년, 이 대학 식물학과에 최초로 입학한 여학생 '그레테'다. 여자는 집에서 육아와 가사에 헌신하면 족하다며 똑똑한 여자를 대놓고 질시하는 권위주의 교수집단에 둘러싸여 험난한 면접을 치른다. 오만과 편견으로 똘똘 뭉친 남성 교수들은 당시 학계에 파란을 몰고 온 린네의 식물 분류표를 악용해 그녀에게 상스러운 농담과 모욕을 서슴지 않는다. 굴욕을 견디며 실력으로 돌파하려 해도 사회 곳곳에 여전한 차별과 배제의 성벽은 뛰어넘기 쉽지 않다. 그러나 그레테는 과학자의 끈기와 관찰력으로 부당함에 맞선다.두 번째는 1972년, 독일 사회가 격동에 휩싸이던 시절에 농촌에서 태어나 도시에 발들인 문학청년 '한스' 차례다. 시골에서 농사일에 신물이 난 그는 식물원에서 만난 매력적인 또래 여학생의 식물 심리 연구를 도우며 지적 흥분과 청춘의 사랑을 동시에 겪는다. 여자친구의 부재 기간 부탁받은 제라늄 관리에서 그가 시도한 비밀스러운 도전은 예기치 않은 결과로 이어진다.돌고 돌아 2020년 고립무원에 처한, 마치 먼 오지 감옥에 유배된 것만 같은 신경과학자 토니의 시간은 계속된다. 짜증이 나고 우울증에 시달릴 판인데도 그는 무익하게 시간을 보내기보단, 과학자의 본분을 수행하려 매진한다. 공인된 커뮤니케이션이 불가능하단 점에 착목해 식물 심리학을 연구하는 동료 학자 '앨리스'와 21세기 시대적 특권인 온라인 줌 미팅을 이어간다. 대화나 문자를 통한 의사 전달은 가능하지 않은 서로 다른 종의 교감은 곧 성인 어른과 아기의 관계와 유사하지 않은가.자신의 가설을 수립한 토니는 그에게 허락된 유일한 산책로, 식물원에 단골로 드나들며 은행나무와 계속 마주친다. 그 나무에 애착을 가진 또 다른 이와 불편한 만남을 겪기도 하고, 관료적인 행정절차 때문에 연구 진행에 애로가 꽃피는 난관도 닥친다. 물론 토니에게만 닥치는 시련이 아니다. 그레테는 집에 갇히길 거부하고 홀로서기에 도전했지만, 주변에선 그녀를 품행이 문란한 여자로, 말 많고 기어오르는 버릇없는 존재로만 취급한다.숙식 해결을 위한 거처도 구하기 힘든 그레테는 우연히 발견한 사진관 조수 자리를 따내며 자신의 연구에 시대의 첨단이던 사진술을 활용할 전기를 마련한다. 사진이 현실 존재를 대하는 방식과 과학적 방법론은 관습에 얽매이지 않는 그녀에게 촉매가 되어준다. 한스 역시 시대의 광풍 속에 서로 다른 집단 간에 갈등과 항쟁이 거듭되던 학내 분위기와 표표히 떨어진 채 자기만의 항로를 개척하려 한다. 물론 몰이해와 무지에 의한 훼방이 그를 거듭 괴롭힌다.