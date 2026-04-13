83세 엄마, 나는 관리한 걸까 존중한 걸까

요즘 저녁마다 남편과 오십견 치료 운동을 한다. 뻐근하게 굳어 있던 어깨가 조금씩 풀리는 게 느껴진다. 운동을 마치고 나면 자연스럽게 소파에 나란히 앉게 된다. 그날도 그랬다. 리모컨을 들고 있던 남편이 넷플릭스에서 영화를 하나 골랐다. <셀마 포스트의 화려한 외출>이었다.
영화 <셀마 포스트의 화려한 외출>의 주인공 셀마는 93세다. 2년 전 남편과 사별한 후 혼자 살고 있다. 집 안에서 천천히 자전거를 타고, 손자 다니엘에게 새로운 기술을 하나씩 배워나간다. 손자는 할머니에게 이메일과 인터넷의 읽고 쓰는 방법을 가르쳐 주고, 때로는 차로 외출을 돕는다. 그들의 일상은 조용하지만 따뜻하다.
그 평온한 일상은 한 통의 전화로 균열이 생긴다. 손자 다니엘이 감옥에 갔고 이를 해결하기 위해 1만 달러를 어떤 주소로 보내라는 전화였다. 수화기 속 다니엘의 목소리가 낯설었지만, '손자'라는 말 앞에서 셀마의 판단은 흔들린다. 어딘가 이상하다는 감각보다, 지켜야 한다는 감정이 먼저 움직인다. 결국 그녀는 놀란 마음과 느린 동작이지만 있는 돈을 모두 모아 보낸다. 그리고 곧, 그것이 보이스피싱이었음을 알게 된다.
83세 엄마가 받은 전화