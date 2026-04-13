스승과 제자 사이의 미묘한 감정을 더 잘 읽어내는 법

운베난트(Unbenannt), 독일어로 '이름 없는', '무명의'라는 뜻이다. 의미심장한 제목을 연극 <운베난트>는 오스트리아를 대표하는 작가 슈테판 츠바이크의 소설 <감정의 혼란>을 원작으로 삼아 극작가 황정은의 각색을 거쳐 탄생했다. 은퇴를 앞둔 교수 롤란트가 마지막 논문집을 발간하며 자기 삶에 결정적 영향을 미친 사건과 인물을 고백하는 이야기로, 원작 소설은 극 중 인물들이 느끼는 복합적 감정의 혼란을 섬세하게 담아냈다는 평이 주를 이룬다.
롤란트의 삶을 완전히 바꿔놓은 이는 영문학 교수로, 이름은 남아 있지 않다. 연극에서는 롤란트가 남기는 마지막 서명을 통해 그 교수를 'Y'라고 명명할 뿐이다. 롤란트와 Y, 그리고 Y의 아내 사이에서 벌어지는 미묘한 감정의 동요는 어딘가 은밀하면서도 과감하다. 지난 9일 관람한 연극 <운베난트>는 Y의 아내를 과감히 생략한 채 롤란트와 Y 역의 배우만을 등장시키는 2인극으로 구성되었다.
두 인물의 관계와 감정 변화에 집중하기 위한 선택으로 읽힌다. 젠더프리 캐스팅을 통해 성별을 넘어선 감정의 본질에 집중하겠다는 시도도 눈에 띈다. 교수 Y 역에는 남성 배우인 이강우·홍우진, 여성 배우인 김보정이 캐스팅되었다. 롤란트 역은 남성 배우 김바다·최재웅이 맡고, 여성 배우 이정화가 연기할 때는 이름을 로테로 바꿔 등장한다. Y의 아내는 극 중 대사나 효과음을 통해서만 그 존재를 간간이 드러낼 뿐이다.