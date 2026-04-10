프로하츠카 vs. 울버그... 왕좌의 주인은 누구인가

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이번 타이틀전은 UFC 라이트헤비급 역사에서 여러모로 의미가 깊은 매치업으로 기억될 공산이 크다.UFC 제공
오는 12일(한국시간) 미국 플로리다 마이애미 카세야 센터에서 있을 UFC 327대회 메인이벤트서 새로운 UFC 라이트헤비급 챔피언이 결정된다. 전 챔피언 '사무라이' 유리 프로하츠카(34, 체코)와 9연승 상승세의 강자 '블랙 재그' 카를로스 울버그(36, 뉴질랜드)가 맞붙으며, 이 경기의 승자는 공석이 된 챔피언 벨트를 허리에 두르게 된다.
기존 챔피언이었던 '불합리한 왼손' 알렉스 페레이라(39, 브라질)가 상위 체급 도전을 위해 타이틀을 반납하면서, 라이트헤비급은 새로운 질서가 필요한 '격변기'에 돌입한 상태다. 이번 UFC 327은 그 변화의 출발점이자, 차기 왕좌의 주인을 결정짓는 진검 매치다.
최근 라이트헤비급은 장기 집권 챔피언이 부재한 채 혼전 양상을 이어왔다. 과거 몇 년간 챔피언 교체가 반복되며 '롱런 챔피언'이 등장하지 못했고, 상위 랭커 간 경쟁 구도 역시 끊임없이 재편돼 왔다. 이런 상황에서 페레이라의 타이틀 반납은 체급 판도를 완전히 뒤흔든 결정적 사건이었다.
UFC 입장에서도 이번 대회는 단순한 넘버링 이벤트가 아니다. 챔피언 공백 상태를 해소하는 동시에, 향후 몇 년간 체급을 이끌어갈 중심 인물을 확정하는 무대다. 특히 메인이벤트 결과에 따라 매치메이킹 방향, 도전자 구도, 흥행 전략까지 크게 달라질 수 있다.
대진 구성 역시 이러한 의미를 반영한다. 코메인이벤트를 비롯한 주요 경기들이 모두 랭킹 상위권 선수들로 채워지면서, UFC 327 전체가 사실상 '타이틀 전초전' 성격을 띠고 있다. 이는 단일 이벤트를 넘어 체급 전체의 '리셋'을 상징하는 카드라 해도 과언이 아니다.