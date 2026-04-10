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프로하츠카 vs. 울버그... 왕좌의 주인은 누구인가

프로하츠카 vs. 울버그... 왕좌의 주인은 누구인가

공석 된 라이트헤비급 챔피언 벨트, 마이애미에서 새 주인 가린다

김종수(oetet)
26.04.10 15:37최종업데이트26.04.10 15:37
이번 타이틀전은 UFC 라이트헤비급 역사에서 여러모로 의미가 깊은 매치업으로 기억될 공산이 크다.
이번 타이틀전은 UFC 라이트헤비급 역사에서 여러모로 의미가 깊은 매치업으로 기억될 공산이 크다.UFC 제공

오는 12일(한국시간) 미국 플로리다 마이애미 카세야 센터에서 있을 UFC 327대회 메인이벤트서 새로운 UFC 라이트헤비급 챔피언이 결정된다. 전 챔피언 '사무라이' 유리 프로하츠카(34, 체코)와 9연승 상승세의 강자 '블랙 재그' 카를로스 울버그(36, 뉴질랜드)가 맞붙으며, 이 경기의 승자는 공석이 된 챔피언 벨트를 허리에 두르게 된다.

기존 챔피언이었던 '불합리한 왼손' 알렉스 페레이라(39, 브라질)가 상위 체급 도전을 위해 타이틀을 반납하면서, 라이트헤비급은 새로운 질서가 필요한 '격변기'에 돌입한 상태다. 이번 UFC 327은 그 변화의 출발점이자, 차기 왕좌의 주인을 결정짓는 진검 매치다.

최근 라이트헤비급은 장기 집권 챔피언이 부재한 채 혼전 양상을 이어왔다. 과거 몇 년간 챔피언 교체가 반복되며 '롱런 챔피언'이 등장하지 못했고, 상위 랭커 간 경쟁 구도 역시 끊임없이 재편돼 왔다. 이런 상황에서 페레이라의 타이틀 반납은 체급 판도를 완전히 뒤흔든 결정적 사건이었다.

UFC 입장에서도 이번 대회는 단순한 넘버링 이벤트가 아니다. 챔피언 공백 상태를 해소하는 동시에, 향후 몇 년간 체급을 이끌어갈 중심 인물을 확정하는 무대다. 특히 메인이벤트 결과에 따라 매치메이킹 방향, 도전자 구도, 흥행 전략까지 크게 달라질 수 있다.

대진 구성 역시 이러한 의미를 반영한다. 코메인이벤트를 비롯한 주요 경기들이 모두 랭킹 상위권 선수들로 채워지면서, UFC 327 전체가 사실상 '타이틀 전초전' 성격을 띠고 있다. 이는 단일 이벤트를 넘어 체급 전체의 '리셋'을 상징하는 카드라 해도 과언이 아니다.

유리 프로하츠카를 상징하는 단어는 자유분방함과 파괴력이다.
유리 프로하츠카를 상징하는 단어는 자유분방함과 파괴력이다.UFC 제공

프로하츠카 vs. 울버그, 상반된 유형의 정면 충돌

프로하츠카와 울버그는 파이팅 패턴과 커리어 궤적 모두 극명하게 대비되는 유형이다. 프로하츠카는 자유분방함과 파괴력을 상징하는 선수다. 정형화되지 않은 움직임, 변칙적인 타격 각도, 그리고 상대의 리듬을 무너뜨리는 압박 능력은 그의 트레이드마크다.

그는 과거 챔피언에 오르는 과정에서도 수차례 위기를 감수하면서도 결국 상대를 피니시하는 '하이리스크-하이리턴' 스타일로 팬들을 열광시켰다.

다만 이러한 스타일은 동시에 약점이기도 하다. 공격에 집중하는 만큼 수비적인 빈틈이 발생하기 쉽고, 경기 운영이 길어질 경우 체력 소모와 위험 부담이 커진다. 특히 최근 경기에서는 상대의 정밀한 카운터에 노출되는 장면도 종종 나오며 안정성에 대한 의문이 제기되고 있다.

반면 울버그는 완전히 다른 유형이다. 그는 킥복싱 기반의 정교한 타격과 거리 조절 능력을 앞세워 '계산된 싸움'을 펼친다. 불필요한 난타전을 피하고, 상대의 빈틈을 정확히 공략하는 효율적인 운영이 특징이다.

초기 UFC 커리어에서는 기복 있는 모습도 있었지만, 최근 경기에서는 완전히 달라진 모습이다. 9연승 동안 그는 피격률을 낮추고, 공격 성공률을 높이며 '완성형 파이터'로 진화했다는 평가를 받고 있다. 특히 카운터 타이밍과 리듬 조절 능력은 현 체급에서도 최상위 수준으로 꼽힌다.

이처럼 두 선수의 대결은 단순한 실력 비교를 넘어, '본능적 파괴력'과 '전략적 정밀함'이라는 서로 다른 격투 색깔의 충돌이라 할 수 있다.

카를로스 울버그는 한국의 정다운을 상대로도 승리를 거둔 바 있다.
카를로스 울버그는 한국의 정다운을 상대로도 승리를 거둔 바 있다.UFC 제공

승자가 곧 시대... 세대교체냐, 왕의 귀환이냐

이번 경기의 가장 큰 특징은 승패의 의미가 매우 명확하다는 점이다. 승자는 곧 챔피언이자, 라이트헤비급을 대표하는 새로운 얼굴이 된다.

프로하츠카가 승리할 경우, 그는 다시 한 번 정상에 오르며 자신의 시대가 아직 끝나지 않았음을 증명하게 된다. 부상과 공백, 그리고 치열한 경쟁 속에서도 살아남아 왕좌를 되찾는 서사는 UFC 역사에서도 상징적인 장면으로 남을 수 있다.

반대로 울버그가 승리한다면, 이는 완벽한 세대교체의 신호탄이 된다. 유망주에서 컨텐더를 거쳐 챔피언까지 올라서는 스토리는 UFC가 원하는 '새로운 스타 탄생'과도 맞닿아 있다.

경기 양상 역시 쉽게 예측하기 어렵다. 초반에는 울버그가 거리 조절과 포인트 싸움을 통해 안정적인 흐름을 만들 가능성이 높다. 그러나 시간이 흐르며 프로하츠카가 압박을 강화하고 난전으로 끌고 갈 경우, 경기의 균형은 순식간에 무너질 수 있다.

특히 두 선수 모두 한 방으로 경기를 끝낼 수 있는 능력을 갖추고 있다는 점에서, 순간적인 실수가 곧 패배로 이어질 가능성이 크다. 이런 요소는 이번 대결을 더욱 긴장감 넘치는 승부로 만든다.

UFC 327의 메인이벤트는 여러모로 의미가 크다. 한 시대의 연장선이 될지, 혹은 완전히 새로운 시대의 개막이 될지 그 갈림길을 정할 수도 있는 매치업이기 때문이다. 전 세계 격투기 팬들의 시선이 마이애미로 향하는 이유도 바로 여기에 있다.

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