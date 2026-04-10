"우리는 비공식 우승팀"... 블랑 감독 독설에 KOVO 결국 경고

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4일 인천 계양체육관에서 열린 프로배구 2025-2026 V리그 남자부 챔피언결정전 대한항공과 현대캐피탈 2차전 경기. 5세트 현대캐피탈 필립 블랑 감독이 비디오 판독과 관련해 심판진에게 항의하고 있다.챔피언 결정전이 진행 중인 남자 프로배구에서 필립 블랑 현대캐피탈 감독의 거침없는 독설이 연일 이슈가 되고 있는 가운데, 결국 한국배구연맹(KOVO)이 유감의 뜻을 밝히며 사실상 경고를 내렸다.KOVO는 챔피언결정전 최종전을 하루 앞둔 지난 9일 "블랑 감독이 지속적인 부적절한 언행으로 V리그와 연맹의 공신력, 이미지를 손상하고 있다"고 지적하면서 "이러한 행위에 대해 깊은 유감과 함께 강한 우려를 표한다"고 밝혔다.논란은 지난 4일 열린 대한항공과 현대캐피탈의 챔프전 2차전부터 비롯됐다. 당시 마지막 5세트에서 현대캐피탈이 14대 13 상황에서 레오(현대캐피탈)의 서브가 아웃으로 판정되며 동점이 됐다. 만일 서브가 인으로 판정되었다면 그대로 현대캐피탈의 승리로 경기가 끝날 수 있었던 상황이었다. 현대캐피탈은 비디오 판독을 신청했지만 판정은 바뀌지 않았고 경기는 대한항공의 역전승으로 끝났다.당시 현대캐피탈은 판정에 항의하게 강하게 불만을 드러냈다. 이후 KOVO의 사후 판독 및 소청심사위원회에서도 심판의 판정이 '정심'이었다고 인정하면서 현대캐피탈의 이의제기를 받아들이지 않았다.하지만 블랑 감독은 판정 결과를 받아들이지 못하며 연이어 강성 발언을 쏟아내기 시작했다. 2차전 패배 직후 기자회견에서는 "승리를 도둑 맞았다"고 거듭 주장하는가 하면 "총재와 심판위원장도 모두 같은 굴레 안에 있다고 생각한다"고 강도 높은 불만을 표출했다. 특히 대한항공 구단주가 KOVO 총재(조원태 한진그룹 회장)라는 것을 거론했는데, 이는 연맹과 심판위원회의 공정성까지 건드린 위험한 발언이었다는 목소리도 나온다.결국 블랑 감독은 3차전 기자회견에서 총재와 심판위원장까지 언급한 발언에 대해서는 공식사과했지만, 이후로도 판정에 대한 비판은 멈추지 않았다. 그는 "올 시즌 내내 많은 오심을 참아왔다" "V리그 비디오 판독은 이미 수명이 다 했다"라고 이야기하기도 했다.4차전에 승리한 직후에는 "우리는 이미 비공식 우승팀"이라는 발언이 나왔다. 5전 3선승제의 챔피언결정전에서 현대캐피탈은 1, 2차전 패배 이후 3, 4차전을 내리 승리하며 2승 2패로 승부를 원점으로 돌렸다.블랑 감독의 주장은 "우리는 2차전을 승리한 것이나 다름없기 때문에 사실상 이미 3승을 기록한 우리가 우승팀"이라는 논리였다. 비디오 판독 논란으로 억울하게 패배한 2차전 결과를 인정할 수 없다는 불만을 다시 한번 드러낸 것이다. 블랑 감독은 4차전 승리 직후에는 관중석을 향하여 양손을 들며 '3대 1'를 의미하는 손가락 제스처를 취하기도 했다.한편으로 이러한 블랑 감독의 거침없는 언행은, 현대캐피탈 선수단에게는 강한 동기부여로 사기와 결속력을 고양하는 한편, 상대를 흔들기 위한 일종의 심리전이라는 분석도 나온다.블랑 감독은 지난 3차전에서 "(판정에 대한) 분노가 사라지기까지는 오랜 시간이 걸릴 것 같다. 이 분노를 잘 활용한다면 오히려 승리의 기폭제가 될 수 있을 것"이라는 발언을 한 바 있다. 실제로 현대캐피탈은 풀 세트 접전을 치르고도 연패했던 1, 2차전과 달리 3, 4차전에서는 불리한 상황에서 오히려 2연속 셧아웃 완승을 이끌어내며 놀라운 집중력을 과시했다.지난 2차전 판정 논란 이후 여론은 대체로 현대캐피탈에 동정적이었다. 반면 대한항공 측에서는 승리하고도 마치 판정 덕분에 이긴듯한 모양새가 되어 부담으로 작용할 수밖에 없었다. 블랑 감독은 외국인 사령탑이기에 비교적 KOVO의 눈치를 보지 않는 편이며, 국내 감독들보다 발언의 수위도 높다. 이런 분위기를 파악한 블랑 감독이 일부러 더욱 자극적인 발언을 쏟아내면서 상대팀인 대한항공을 비롯하여 심판진, KOVO를 압박하기 위한 수단으로 활용하고 있다는 분석이다.KOVO는 블랑 감독의 선을 넘는 언행을 더이상 묵과할 수 없다는 입장이다. KOVO는 "블랑 감독은 더 이상의 부적절한 언행을 즉각 중단하고 V리그 구성원의 일원인 만큼 14개 구단이 합의해서 시행하고 있는 경기규칙을 준수해 줄 것을 요청한다"고 밝혔다. 한편으로 "챔피언결정전 5차전이 선수단, 팬들의 기억에 남을 최고의 명승부가 되기를 기대한다. 연맹도 공정하고 신뢰할 수 있는 경기 운영에 최선을 다하겠다"며 공정한 경기를 약속했다.대한항공과 현대캐피탈의 챔피언결정전 최종 5차전은 10일 오후 7시 인천 계양체육관에서 열린다. 과연 블랑 감독의 심리전은 5차전에서도 이어지며 V리그 챔프전 역사상 최초의 '리버스 스윕'을 달성할 수 있을까. 또한 블랑 감독이 최종전 결과에 따라 또 어떤 폭탄 발언을 쏟아낼지도 관심이 모아진다.