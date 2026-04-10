고양 소노, MVP·신인왕 동시 배출... KBL 역사 새로 쓰다

프로농구 고양 소노가 MVP와 신인왕을 한꺼번에 배출하며 정규리그 시상식의 진정한 주인공이 됐다.9일 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 그랜드 볼룸에서 열린 '2025-26 LG전자 프로농구 시상식'에서 소노의 가드 이정현이 기자단 투표에서 총 유효표 117표 중 106표의 압도적 지지를 얻어 생애 첫 국내선수 최우수선수(MVP)를 차지했다.이정현은 정규리그 49경기에서 평균 33분55초를 뛰며 평균 18.6점(국내 선수 1위) 2.6리바운드 5.2어시스트 1.4스틸, 3점 슛도 2.4개(성공률 31.1%)를 기록하며 맹활약했다.또한 소노의 아시아쿼터 케빈 켐바오는 신인상을 수상했다. 켐바오는 올시즌이 KBL 2년 차지만 첫해에 23경기 출전에 그쳐서 신인상 자격이 주어졌다. 켐바오 역시 105표를 받아 국내 선수들을 큰 격차로 제치고 상을 거머쥐었다. 이정현, 네이던 나이트와 함께 소노 '빅3'의 한 축을 이룬 켐바오는 올 시즌 전 경기에 출전해 평균 15.3점 6.5리바운드 4어시스트를 올리며 맹활약했다.2023년 창단한 소노에서 이정현과 켐바오는 각각 구단 역사상 최초의 MVP와 신인왕으로 이름을 올리게 했다. 정규리그 비우승팀에서 MVP와 신인왕 동시 배출 역시 KBL 역대 최초다.고양 소노는 전신인 오리온과 캐롯의 뒤를 이어 프로농구 10구단으로 자리잡으며 3번째 시즌을 맞이했다. 하필 오리온과 캐롯이 모두 KBL 역사에 논란과 오점을 남기며 불명예스럽게 사라진 구단들이었고, 그 선수단을 이어받은 소노의 행보도 순탄하지 못했다. 각종 불미스러운 사건사고와 잦은 감독교체의 혼란 속에 소노는 창단 2시즌 연속 8위에 그치며 부진했다.소노는 올시즌을 앞두고 전력분석코치를 지냈던 손창환 감독을 신임 사령탑으로 선임했다. 프로무대에서는 백업멤버로 활약하다가 4년만에 커리어를 마치고 지도자 경력도 일천한 '무명' 손 감독의 선임에 모두가 고개를 갸웃했다.하지만 손 감독은 부임 첫 시즌만에 스타출신 전임 감독들도 이루지못한 소노의 첫 '봄농구'를 이끌었다. 소노는 지난해 11월까지만 해도 하위권인 9위에 머물렀다. 하지만 올해들어 지난 2월 14일 울산 현대모비스전부터 3월 25일 서울 SK전까지 창단 후 최다인 10연승을 질주한 끝에 올시즌 28승 26패를 기록하며 정규시즌 5위로 6강 플레이오프 진출에 성공했다. 소노는 12일부터 4위 서울 SK와 12일 PO 1차전을 치른다.소노 돌풍의 중심에는 단연 이정현이 있었다. 2021년 KBL 드래프트 1라운드 전체 3순위로 지명되어 프로 생활을 시작한 이정현은, 소노의 전신인 오리온과 캐롯을 거치며 데뷔 첫 시즌부터 팀의 주축 선수이자 리그를 대표하는 정상급 가드로 빠르게 성장했다.이정현은 3년차인 2023-24시즌에 어시스트, 스틸, 3점 슛, 국내 선수 득점 부문에서 1위에 오르며 베스트5에 선정되고 기량발전상까지 5관왕을 수상하며 리그 최고의 선수로 발돋움했다. 당시 이정현은 44경기에서 무려 22.8득점(전체 5위) 6.61어시스트 3.39리바운드 1.98스틸을 기록하여 커리어하이시즌을 달성했다. 외국인 선수들이 지배하던 KBL에서 이정현은 국내 선수로는 유일하게 평균 20득점을 넘기며 1옵션이 될수 있다는 것을 증명했다.하지만 뛰어난 개인활약에도 불구하고 소속팀 소노가 8위에 그치며 이정현은 MVP 수상에는 실패했다. 데뷔 시즌에도 좋은 활약을 펼쳤으나 생애 한번뿐인 신인왕은 팀성적이 현대모비스 이우석에게 내준바 있다.이정현은 신인왕과 MVP를 연이어 놓쳤던 아쉬움을 올시즌 완벽하게 만회했다. 득점 부문에서는 국내선수 중 1위이자 외국인 선수들까지 포함해도 전체 5위에 올랐다. 아울러 3점슛 3위, 어시스트 6위, 스틸 7위 등 다방면에서 고른 활약을 펼쳤다.이정현은 2라운드와 5라운드 MVP를 수상하며, 올 시즌 유일하게 라운드 MVP에 두 번 선정된 선수로도 이름을 올렸다.MVP의 한을 푼 이정현은 이제 캐롯 시절이던 2022-23시즌(4강) 이후 3년만의 봄농구를 정조준하고 있다. 이정현은 "이렇게 큰 상을 받아서 개인적으로 큰 영광"이라면서 "치고 힘들 때 큰 응원을 보내주신 팬들께도 감사하고 PO에서도 좋은 모습을 보이겠다"는 소감을 전했다.정규리그 우승팀 LG는 최우수 외국인선수상(아셈 마레이)와 감독상(조상현)을 배출하며 자존심을 세웠다. 마레이는 97표를 획득, 지난해 수상자 자밀 워니(SK·20표)를 여유있게 따돌리고 생애 첫 외국선수 MVP 트로피를 거머쥐었다.LG 소속 외국선수가 MVP로 뽑힌 건 마레이가 처음이다. 마레이는 2021-22시즌부터 LG 유니폼을 입고 코트를 누비면서 구단 역사상 첫 챔프전 우승(2025)과 12년만의 정규리그 우승을 이끌며 LG 역대 최고의 외국인 선수로 자리매김했다. 5년차인 올시즌도 52경기에 출전해 16.4점 14.2리바운드 5.4어시스트 2.1스틸, 더블-더블 40회(2위)을 기록하며 스틸왕과 5년 연속 리바운드왕을 석권했다.조상현 감독은 생애 첫 감독상을 수상했다. LG 감독으로서는 2013-14시즌 정규리그 우승을 이끈 김진 감독에 이어 두번째다. 2022-23시즌부터 LG의 지휘봉을 잡은 조 감독은 팀의 체질을 바꿔놓았다. 팀을 3시즌 연속 정규리그 2위로 이끌었고, 특히 지난 시즌에는 숙원이었던 챔피언결정전 우승을 지휘했다. 그 기세를 몰아 이번 시즌에는 12년 만에 정규리그 우승까지 차지하며 구단의 황금기를 이끌어나가고 있다.조 감독은 "지난해 전희철 (서울 SK) 감독이 감독상을 받으면서 저 자리에 서보고 싶다는 생각이 들었다"면서 "시즌을 준비하면서 걱정이 많았는데, 선수들이 멋진 자리를 만들어줘서 이 자리에 설수 있었다. 묵묵히 지원해주신 구단과 관계자들에게도 감사하다"는 소감을 전했다.시즌 베스트5에는 이정현과 마레이를 비롯해 자밀 워니, 안영준(이상 서울 SK), 이선 알바노(원주 DB)가 선정됐다. 식스맨상은 에디 다니엘(SK), 기량발전상은 서명진(현대모비스)에게 돌아갔다.